Comenzaron las obras en el Aeropuerto de Ezeiza: cómo afecta a los vuelos y hasta cuándo

En las últimas horas empezó el trabajo en la pista principal de la terminal aérea más importante del país y eso modifica la operatoria del aeropuerto

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza inició este domingo 25 de octubre un esquema de funcionamiento parcial y restringido debido al comienzo de una serie de obras de repavimentación y acondicionamiento en sus pistas. La medida se extenderá durante 18 días, hasta el mediodía del miércoles 11 de noviembre, e impacta de forma directa en la programación de los vuelos internacionales y de larga distancia que conectan la Argentina con Europa, Estados Unidos, Asia y la región.

Durante este período de trabajos, el puerto aéreo funciona con una sola pista habilitada cuya longitud útil se redujo de los 3.300 metros habituales a 1.850 metros. Esta limitación técnica impide el despegue a plena capacidad y con tanque lleno de combustible de aeronaves de gran porte (como los Boeing 777, 787 o Airbus A330), obligando a las compañías a reprogramar sus esquemas o suspender temporalmente sus servicios.

Obras en el Aeropuerto de Ezeiza

El proyecto de modernización forma parte de una inversión conjunta de u$s 110 millones encarada por la concesionaria Aeropuertos Argentina y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Notificado formalmente a las empresas en febrero y con tareas preliminares en marcha desde agosto, el plan abarca la rehabilitación integral de la pista secundaria y su intersección con la principal, la repavimentación de la calzada de rodaje Alfa, la actualización de los sistemas de balizamiento, la creación de la nueva plataforma Golf para estacionamiento de aeronaves y la construcción de módulos de servicio para operaciones de rampa.

Aeropuerto de Ezeiza en obra: las aerolíneas que suspenden o modifican sus trayectos

Ante las restricciones operativas, el mapa de conectividad aérea quedó dividido en tres grupos de compañías:

Las 14 aerolíneas internacionales que suspenden vuelos

Decidieron cancelar de manera temporal sus operaciones en Ezeiza hasta el final de las obras:

Aeroméxico

Air Canada

Air France

American Airlines

British Airways

China Eastern

Delta

Emirates

Ethiopian

ITA Airways

KLM

Lufthansa

Swiss

Turkish Airlines

United Airlines

Las compañías que operan con escalas y cambios de ruta

Para reducir el peso del combustible al despegar en la pista acortada, varias firmas sumaron paradas técnicas de reabastecimiento o recortaron frecuencias:

Aerolíneas Argentinas: Incorporó escalas operativas en Río de Janeiro para sus rutas hacia Madrid y Roma.

Copa Airlines: Realiza paradas técnicas en Rosario o Córdoba antes de continuar viaje a Panamá.

Iberia y Level: Iberia redujo a dos sus vuelos diarios a Madrid (con escala en Montevideo) y Level opera una frecuencia diaria a Barcelona (también con escala en la capital uruguaya).

Air Europa: Sumó una escala técnica en Montevideo.

Arajet: Añadió paradas en Resistencia y Asunción hacia República Dominicana.

Plus Ultra: Redujo a dos sus frecuencias semanales a Madrid.

LATAM: Suspende de forma temporal su ruta directa entre Buenos Aires y Miami.

Los vuelos que operan con normalidad

Las rutas de cabotaje y buena parte de las regionales no sufren alteraciones, ya que se efectúan con aviones de fuselaje estrecho o menor porte que pueden despegar sin inconvenientes en 1.850 metros de pista. En este grupo se mantienen sin cambios firmas como JetSMART, GOL, Sky Airline, Avianca, Boliviana de Aviación y Andes.

Ezeiza: ¿Qué pasa con los pasajes y cuándo se normaliza el servicio?

Las aerolíneas notificaron previamente a los pasajeros afectados por los cambios para gestionar reprogramaciones de fecha, reembolsos sin penalidad o alternativas de viaje a través de otros aeropuertos de la región.

De no mediar imprevistos meteorológicos, el cronograma oficial prevé que la pista principal quedará totalmente rehabilitada hacia el mediodía del miércoles 11 de noviembre, momento en el cual las 30 compañías aéreas restablecerán sus itinerarios habituales mientras continúan las obras complementarias en las terminales.