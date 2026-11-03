Una marca argentina fabricará un anteojo de plástico con cada botella que sacó del río

Con una limpieza abierta a la comunidad, Bonding buscó recuperar plásticos del Río de la Plata y usarlos para fabricar armazones de anteojos

Bonding realizará una jornada de limpieza en la Costanera de Martínez el 31 de octubre.

Bonding, la empresa argentina que fabrica anteojos con plástico reciclado, organizará una jornada de limpieza en la Costanera de Martínez para recuperar residuos e incorporarlos a su producción. La actividad tuvo lugar el sábado 31 de octubre, de 10 a 13, con acceso por Sebastián Elcano, en San Isidro. La participación era gratuita y está abierta a vecinos, empresas y voluntarios.

El encuentro, denominado Clean Up Bonding 2026, contó con el acompañamiento de la Fundación Manos Verdes y el aval de la Municipalidad de San Isidro. La convocatoria propuso seguir el recorrido de los materiales después de retirarlos de la costa del Río de la Plata, desde la clasificación hasta su procesamiento para fabricar nuevos armazones.

Los participantes separaron lo recolectado en dos categorías, plásticos y otros materiales. Urbano, el operador logístico de Bonding, trasladó luego los residuos plásticos a GEA, la recicladora aliada que los procesará para reincorporarlos como materia prima en la fabricación de anteojos.

El resto de los desechos quedará a cargo de la Fundación Manos Verdes, en articulación con el municipio, para su tratamiento y disposición final. La fundación también coordinará las pautas de seguridad y el trabajo ambiental durante el encuentro.

"No buscamos simplemente fabricar anteojos de una manera diferente, sino promover una forma distinta de mirar y actuar. Queremos que las personas no solo limpien una costa, sino que descubran que aquello que hoy consideramos un residuo puede convertirse mañana en un nuevo recurso", sostiene Martín Centeno, CEO de Bonding.

La propuesta incluye otras actividades. Ko Agua aportó puntos de hidratación y bolsas individuales para recolectar residuos. SportClub estuvo a cargo del cierre con una sesión de yoga y mindfulness, mientras que Sitopia entregó semillas a los asistentes para incentivar el cultivo en sus hogares.

Bonding suma casi 100.000 kilos de plástico recuperados desde el inicio de su actividad (Gentileza Bonding)

Cómo transforma Bonding los residuos plásticos en anteojos

La marca utiliza plástico recuperado como materia prima para producir armazones. Según explicó Centeno a iProfesional, el material equivalente a una botella de plástico alcanza para fabricar un par de anteojos. La empresa nació en 2019 y el problema de los residuos en las costas de San Isidro forma parte de su origen.

En la historia de Bonding y sus anteojos reciclados, publicada por iProfesional en mayo, el empresario explicó que los envases se lavan y se convierten en pequeños pellets. Luego, ese material pasa por una inyectora y se moldea para obtener las piezas de los armazones. El proceso se completa con el ensamble, el bisagrado y la colocación de los cristales.

Hata la fecha Bonding lleva casi 100.000 kilos de plástico recuperados y tiene presencia en más de 400 ópticas. Fabrica anteojos de sol y de receta y también cuenta con líneas elaboradas con resinas bioplásticas de origen vegetal.

La recolección de materiales integra su propuesta comercial. Mediante el programa "Paga con Plástico", los consumidores pueden acercar residuos plásticos domiciliarios a los puntos de la marca y acumular descuentos para comprar anteojos.

Otro de sus programas, "Re New Style", permite entregar anteojos de Bonding viejos o en desuso para que sean reciclados y transformados en materia prima, a cambio de un beneficio económico.

La recuperación también alcanza a los comercios. Con "Óptica Sustentable", la empresa recolecta descartes de la actividad, como las lentillas y los plásticos de exhibición. Las ópticas participantes reciben una certificación por su compromiso con la reducción de residuos dentro de la cadena de valor.

Una botella de plástico puede permanecer unos 450 años en el ambiente, según el informe sobre plásticos del PNUD . La convocatoria de Bonding propone empezar por una mañana, la del sábado 31 de octubre, para retirar de la costa residuos que, de otro modo, podrían seguir allí durante generaciones. La participación es gratuita y la inscripción ya está abierta.