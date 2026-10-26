Qué dice la Ley para perros y gatos que impulsa la Ciudad de Buenos Aires

El gobierno porteño busca aprobar en la legislatura de la ciudad una ley para crear un sistema que registre a las mascotas y establezca normas

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley denominado "Ley de Identificación, Protección y Bienestar Integral de Perros y Gatos", una iniciativa que busca establecer un marco normativo adaptado al rol que ocupan las mascotas en las familias porteñas, garantizando su atención sanitaria, protección y mejorando la convivencia urbana.

"El lugar que ocupan los perros y los gatos en las familias porteñas cambió. Hoy los animales tienen un rol cada vez más importante en nuestras vidas, y las normas para cuidarlos no se pueden quedar atrás. Queremos reconocer lo que hoy ya sucede en la realidad, y plasmar en la ley el lugar especial que tienen dentro de nuestras familias", afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante una recorrida por el festival Mascotear en la Plaza de las Naciones Unidas.

Ley para mascotas en CABA: DNI animal, libreta digital y nuevas reglas de transporte y permanencia

Uno de los pilares del proyecto es la creación del Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos, mediante el cual cada animal contará con un número único de identificación asociado a los datos de su responsable y antecedentes relevantes. A su vez, se implementará una Libreta Sanitaria Digital que centralizará el historial de vacunación, castración, condición reproductiva y la firma del veterinario matriculado interviniente.

La norma introduce además importantes cambios en la vida cotidiana de los animales en la Ciudad:

Transporte público: Permite el traslado de perros y gatos en las líneas de colectivos porteñas dentro de transportadoras cerradas, ventiladas y de tamaño adecuado (servicio que hasta ahora solo estaba habilitado en el Subte). La autoridad de aplicación fijará días, horarios, cupos y requisitos, quedando exceptuados de estas limitaciones los perros guía o de asistencia.

Permite el traslado de perros y gatos en las líneas de colectivos porteñas dentro de transportadoras cerradas, ventiladas y de tamaño adecuado (servicio que hasta ahora solo estaba habilitado en el Subte). La autoridad de aplicación fijará días, horarios, cupos y requisitos, quedando exceptuados de estas limitaciones los perros guía o de asistencia. Ingreso a locales: Se contempla la posibilidad de ingresar con mascotas a establecimientos públicos y privados. En los comercios privados regirá el derecho de admisión salvo para perros guía o de asistencia.

Se contempla la posibilidad de ingresar con mascotas a establecimientos públicos y privados. En los comercios privados regirá el derecho de admisión salvo para perros guía o de asistencia. Guarderías y paseadores: Se regulan las condiciones de guarderías y pensionados —exigiendo superficies mínimas, cerramientos, ventilación, luz natural, personal capacitado, veterinario responsable y protocolos de emergencia— y se crea el Registro de Paseadores de Perros, con capacitaciones, credencial digital y obligaciones de manejo.

Cementerio de mascotas en Chacarita y ampliación de servicios veterinarios

En materia de infraestructura pública, la ley propone modificar la normativa actual para autorizar servicios de cremación y entierro, además de crear el primer cementerio público de animales del Gobierno de la Ciudad en la Chacarita. El predio dispondrá de un crematorio, un sector de memoria y despedida, y áreas para sepultura o guardado de cenizas según disponibilidad.

En paralelo a la discusión legislativa, a partir del 1 de noviembre el Gobierno porteño ampliará sus servicios gratuitos centralizados a través del portal Animales BA: