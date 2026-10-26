Cerró una icónica heladería porteña tras más de 80 años de historia

La profunda crisis de consumo y el aumento de las tarifas que afectan a los comercios de barrio se cobraron una nueva víctima dentro de la gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires. La histórica heladería Firenze, un verdadero ícono del barrio porteño de Parque Patricios que permanecía abierto de manera ininterrumpida desde 1940, anunció el cierre definitivo de su emblemático local ubicado sobre la calle La Rioja, generando una ola de conmoción y tristeza entre sus clientes habituales y vecinos de la zona.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales bajo el lema "un último gustito", los responsables del establecimiento confirmaron que el pasado 9 de octubre concluyó la etapa comercial. Las complicaciones económicas registradas durante 2026, sumadas a la caída de ventas en los meses previos al verano, imposibilitaron la continuidad de un negocio familiar que durante más de ocho décadas se caracterizó por sus máquinas a la vista, su mostrador azul y sus recipientes metálicos tradicionales.

La noticia provocó una fuerte reacción en la comunidad barrial, donde decenas de usuarios expresaron su dolor en la plataforma Instagram y recordaron con nostalgia sabores emblemáticos de la casa como el sambayón, el pistacho o el chocolate italiano, proponiendo incluso iniciativas vecinales para intentar frenar la partida de la histórica heladería.

El emotivo mensaje de despedida y el agradecimiento a la comunidad

En su comunicado oficial, los dueños del establecimiento compartieron una carta cargada de gratitud y calidez para despedirse del público que los acompañó a lo largo de varias generaciones. En el mensaje destacaron que, a pesar del enorme sacrificio, esfuerzo y voluntad invertidos para sostener las puertas abiertas, la coyuntura obligó a dar un paso al costado y poner fin a un ciclo histórico dentro de la identidad barrial.

Heladería Firenze era un clásico de Parque Patricios.

Asimismo, la dirección de la empresa remarcó que el local significaba mucho más que un punto de venta, definiendo a la marca bajo el concepto de una gran familia. En ese sentido, expresaron que se llevan recuerdos imborrables y que valoran profundamente a los clientes del barrio que con el paso de los años terminaron convirtiéndose en afectos cercanos, asegurando que mirar hacia atrás genera un profundo orgullo por todo el camino recorrido.

Un cierre de puertas con la mirada puesta en una futura reapertura

Pese al trágico escenario que supone la baja de persianas en la calle La Rioja, la firma dejó abierta la puerta a una nueva etapa para la marca en un formato diferente. En respuesta a las dudas y mensajes de sus seguidores, desde la heladería pidieron paciencia a su clientela habitual y anticiparon que se encuentran trabajando activamente en alternativas para volver a encontrarse con el público en el corto plazo.

De esta manera, el equipo a cargo de Firenze concluyó su mensaje con la esperanza de que la medida no represente un adiós definitivo sino un paréntesis temporario. Con el objetivo de llevar su helado artesanal a otros puntos de la capital, la empresa busca reestructurar su modelo de negocio para superar el contexto adverso y mantener vivo el legado que construyó en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Fotos: Instagram Firenzeheladeria