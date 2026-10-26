Están los pliegos y se viene la obra: ruta nacional se conectará con corredor vial clave

Uno de los gobiernos provinciales del interior anunció un paso clave en el proyecto que mejorará la conexión en el este del territorio

El Gobierno de la Provincia de Mendoza dio un paso decisivo en el desarrollo de la infraestructura vial de la región de Cuyo tras presentar los pliegos provisorios para la construcción del nuevo intercambiador vial entre la Doble Vía del Este (Ruta Provincial 66) y la Ruta Nacional 7. La megaobra, que será ejecutada bajo la supervisión de Vialidad Provincial, demandará una inversión superior a los $22.000 millones financiados a través de los Fondos del Resarcimiento y contará con un plazo de ejecución estimado de 18 meses.

El proyecto constituye la intervención técnica final para completar la conexión integral de las tres etapas de la Doble Vía de Acceso a las localidades de Rivadavia, Junín y San Martín con la traza nacional, permitiendo agilizar el tránsito productivo y particular entre el este mendocino y el resto del país. Los pliegos técnicos para la licitación ya se encuentran disponibles para consulta pública en la web de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia.

Obra vial en RN7 Mendoza: Cómo será el distribuidor a distinto nivel en San Martín

La obra se localizará en el departamento de San Martín, específicamente en el cruce de la Ruta Nacional 7 con la calle Martínez. Para resolver la intersección de manera fluida y evitar cruces peligrosos a nivel, el diseño contempla un distribuidor con tipología de "diamante con pesas", que elevará la calzada de la Doble Vía por encima de la autopista mediante un puente de dos tramos.

Mendoza conectará la Doble Vía del este con la Ruta Nacional 7

El proyecto ejecutivo incluye las siguientes características técnicas y constructivas:

Puente principal: Estructura apoyada sobre 12 vigas con dos tramos de 30,2 metros cada uno y un gálibo mínimo de seguridad de 5,1 metros de altura.

Estructura apoyada sobre 12 vigas con dos tramos de 30,2 metros cada uno y un gálibo mínimo de seguridad de 5,1 metros de altura. Calzadas y colectoras: Dos calzadas principales de 7,30 metros de ancho (dos carriles por sentido de circulación), banquinas pavimentadas, separador central rígido y vías colectoras a ambos lados de la calzada.

Dos calzadas principales de 7,30 metros de ancho (dos carriles por sentido de circulación), banquinas pavimentadas, separador central rígido y vías colectoras a ambos lados de la calzada. Rotondas de ordenamiento: Construcción de dos rotondas ubicadas al norte y al sur de la RN 7 para canalizar los giros, ingresos y egresos a la autopista.

Construcción de dos rotondas ubicadas al norte y al sur de la RN 7 para canalizar los giros, ingresos y egresos a la autopista. Tránsito peatonal: Veredas y pasarelas con barandas de protección diseñadas para garantizar el cruce peatonal seguro sobre la traza nacional.

Ruta 7 en Mendoza: trabajos hidráulicos, señalización y plan de desvíos

De forma complementaria, el presupuesto contempla una readecuación hidráulica completa para evitar anegamientos en la zona de paso, que incluye una nueva alcantarilla para el canal de riego existente, cunetas y zanjas de desagüe. A su vez, el predio contará con un nuevo sistema de iluminación LED, defensas metálicas de seguridad, señalización horizontal y vertical, parquizado de isletas y la relocalización de servicios públicos de la zona.

Desde el Ejecutivo provincial informaron que, una vez iniciadas las tareas en el terreno, se implementará un plan especial de desvíos temporales sobre la Ruta Nacional 7 y las arterias provinciales para resguardar la seguridad de los automovilistas y mantener la circulación vehicular durante los 18 meses de obra.