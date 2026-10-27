BA Market en Caballito: días, horarios y ferias del fin de semana

El clásico mercado saludable se instalará en Parque Rivadavia con entrada libre y gratuita. El mapa completo de ferias porteñas

La agenda de paseos al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires suma una nueva propuesta recreativa y gastronómica de interés general para el fin de semana. La reconocida feria de productos saludables y regionales BA Market desembarcará en el barrio porteño de Caballito, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio ideal para recorrer puestos de productores directos, degustar comidas típicas y adquirir alimentos frescos de calidad a precios accesibles.

El punto de encuentro será el tradicional Parque Rivadavia, ubicado sobre la avenida homónima al 4950. El evento funcionará durante ambas jornadas del fin de semana, abriendo sus puertas el sábado y el domingo en el horario corrido de 10 a 18 horas, con entrada totalmente libre y gratuita. Desde la organización aclararon que, en caso de registrarse precipitaciones durante las jornadas, la feria quedará suspendida.

El predio contará con un total de 45 puestos especialmente montados para la ocasión, donde los asistentes podrán conseguir una gran variedad de artículos de almacén que incluyen aceites de oliva y girasol, cereales integrales, especias aromáticas, frutos secos, verduras de estación, infusiones, legumbres, productos lácteos artesanales, panificados caseros, mermeladas orgánicas, plantas ornamentales y aromáticas, además de múltiples opciones de gastronomía típica al paso bajo la modalidad de comida para llevar.

Modalidades de pago y el mapa completo de ferias en los barrios porteños

Para facilitar las compras de los visitantes, la totalidad de los puestos habilitados aceptará pagos en efectivo y transacciones electrónicas a través de la plataforma Mercado Pago, mientras que en una selección de stands específicos también estará disponible el cobro mediante tarjetas de débito bancarias.

Asimismo, la programación de ferias itinerantes de la Ciudad incluirá opciones simultáneas en distintos puntos estratégicos durante el fin de semana. En Parque Chacabuco se instalará la Feria Nuevos Sabores (Emilio Mitre y Av. Asamblea de 11 a 19 h); en Villa Devoto funcionará Sabe la Tierra (Plaza Arenales, de 11 a 19 h); y en Parque Centenario se desplegará la Feria Migrante (Av. Díaz Vélez y Finochietto, de 11 a 19 h).

Paseos de diseño y ferias regionales en plazas de la Ciudad

Por su parte, la iniciativa Voces del Sur tendrá una intensa agenda distribuida a lo largo del fin de semana. El sábado se ubicará en Plaza Colombia (Barracas), Plaza Islas Malvinas (La Boca) y Plaza Martín Fierro (San Cristóbal), mientras que el domingo se trasladará a la Manzana 66 (Balvanera) y a la Plaza Vuelta de Obligado (Parque Patricios), funcionando en todos los casos de 11 a 19 horas.

Finalmente, los amantes del diseño independiente podrán visitar la Feria de Diseño que se desarrollará sábado y domingo en la Plazoleta Güemes de Palermo (Salguero y Charcas), completando un circuito recreativo pensado para disfrutar al aire libre en los distintos barrios porteños.