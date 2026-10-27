Se disipó la duda: ¿habrá o no feriado el 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires?

Luego de sucesivas idas y vueltas el gobierno provincial tomó una decisión muy esperada que involucra a todos los pobladores de la región

Noviembre tendrá un calendario excepcional de feriados por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno nacional estableció tres jornadas con alcances territoriales diferentes, una decisión que modificará la actividad laboral, comercial y administrativa durante esa semana.

La principal novedad para los bonaerenses es que el miércoles 11 de noviembre también será feriado en toda la provincia de Buenos Aires. La medida quedó establecida en el artículo 4 del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre, que dispuso la jornada no laborable en territorio provincial por la visita del Sumo Pontífice.

El cronograma contempla, además, un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otro para el martes 10, limitado a Córdoba y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera, las fechas y el alcance territorial dependerán de la jurisdicción en la que se encuentre cada trabajador o establecimiento.

Feriados de noviembre por la visita del Papa: las fechas confirmadas

El calendario establecido por el Poder Ejecutivo quedó organizado de la siguiente manera:

• Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

• Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Miércoles 11 de noviembre: feriado en toda la provincia de Buenos Aires.

La decisión se fundamenta en las necesidades de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación vinculadas con las actividades previstas durante la visita apostólica. Según los considerandos de la norma, el objetivo es facilitar la organización de los actos y los desplazamientos asociados, evitando que coincidan con la actividad habitual de una jornada laboral.

Qué establece el decreto para la provincia de Buenos Aires

El artículo 4 del Decreto 1103/2026 dispone expresamente que el miércoles 11 de noviembre será feriado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires con motivo de la visita de León XIV. La medida tiene especial relevancia para quienes trabajan en territorio bonaerense, ya que el feriado no se limita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni a los distritos donde se desarrollen actividades oficiales. Su alcance comprende la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el artículo 3 establece el feriado del martes 10 exclusivamente para Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El artículo 2 dispone el feriado nacional del lunes 9. Esta diferenciación resulta importante para empresas, trabajadores y comercios que operan en más de una jurisdicción, porque deberán contemplar el calendario correspondiente a cada lugar.

Qué pasará con los bancos durante los feriados

El calendario bancario tendrá una particularidad adicional. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso mediante la Comunicación A 8487/2026 que el martes 10 de noviembre será feriado bancario en todo el país, incluso en aquellas provincias donde esa fecha no haya sido declarada feriado territorial.

A eso se suma el cierre habitual de las sucursales durante el Día del Bancario, el viernes 6 de noviembre, y el feriado nacional del lunes 9. Por lo tanto, habrá cinco días consecutivos sin atención presencial bancaria desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive. En la provincia de Buenos Aires, además, el miércoles 11 será feriado territorial, por lo que los clientes deberán consultar a sus entidades para conocer el funcionamiento de las sucursales durante esa jornada y verificar qué operaciones podrán realizarse presencialmente.

De todos modos, los canales digitales, las transferencias inmediatas, los pagos electrónicos y las consultas a través de home banking y aplicaciones continuarán disponibles, de acuerdo con las condiciones de cada servicio. Los cajeros automáticos también seguirán operativos, aunque la disponibilidad de efectivo dependerá de la reposición y de la demanda.

Cómo impactará en el trabajo y el comercio

El alcance laboral de cada jornada debe analizarse según la jurisdicción y las normas aplicables. En el caso del feriado nacional del lunes 9, rige el régimen legal correspondiente a los feriados nacionales. Para el martes 10 y el miércoles 11, será necesario considerar el alcance territorial establecido en el decreto.

Las empresas que tengan establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires deberán prestar atención a la diferencia de fechas: el martes 10 será feriado en la Ciudad, mientras que el miércoles 11 lo será en territorio bonaerense.

En materia comercial, la declaración de feriado no significa necesariamente que todos los locales deban cerrar. La actividad de cada establecimiento dependerá de las reglas laborales aplicables, de su modalidad de funcionamiento y de las decisiones que correspondan dentro del marco legal.

Para los consumidores, el consejo es anticipar trámites presenciales, pagos que requieran atención en una sucursal y gestiones administrativas que puedan verse afectadas por la suspensión de actividades.

Así, noviembre tendrá una semana con interrupciones diferenciadas de la actividad según el lugar: el lunes 9 será feriado nacional, el martes 10 corresponderá a Córdoba y a la Ciudad de Buenos Aires, y el miércoles 11 alcanzará a la provincia de Buenos Aires. En paralelo, el sistema bancario tendrá su propio calendario, con cierre nacional el martes 10.

La clave para organizar la semana será distinguir entre el feriado nacional, los feriados territoriales y el feriado bancario: no todos tienen el mismo alcance ni afectan de igual manera a trabajadores, comercios y entidades financieras.