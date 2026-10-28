Supermercado COTO brinda 40% de descuentos a los que cumplen años en noviembre

Quienes estén registrados en Comunidad Coto reciben este beneficio para el canal digital y sin tope de descuento, para generar un importante ahorro

Supermercados Coto brinda este año importantes ahorros para los miembros de su Comunidad en el mes de su cumpleaños. En los últimos meses, quienes están suscriptos a ese programa de fidelización reciben un descuento del 40% en una compra durante noviembre, si su aniversario cae en ese mes.

Es decir, para el cumpleaños, el cliente recibe un regalo de Coto: un voucher digital de 40% de descuento sin tope para hacer una compra en Coto Digital durante el mes de su aniversario.

Es un descuento interesante ya que no excluye compras de, por ejemplo, Tecnología, Indumentaria o bazaar. De esta manera, el usuario puede conseguir con un descuento importante un auto-regalo de cumpleaños.

Claro que también ingresan las otras categorías que se consiguen en Coto Digital, como panadería y catering, fiambrería, bebidas, y todo lo que no solo aplica para las compras tradicionales del hogar, sino también para un potencial festejo de cumpleaños.

¿Cómo acceder al descuento de cumpleaños en Coto?

Como se mencionó anteriormente, el descuento de 40% en el mes de cumpleaños es para los usuarios registrados en la Comunidad Coto. Por eso, el primer paso es estar suscripto a este programa de fidelidad de la cadena de supermercados.

En segundo lugar, el usuario recibirá en el mes de su cumpleaños un email con un código para hacer uso de este ahorro en la plataforma Coto Digital. El descuento no es válido para las compras en tiendas físicas de Coto.

El email llegará a la casilla de correo electrónico que brindó el usuario al inscribirse en la Comunidad Coto. Puede llegar a la bandeja de entrada principal, la de Promociones o la de Spam. Por eso, es importante que el usuario esté atento a esta comunicación para no perderse la oferta.

Una vez que se cuenta con el código, el usuario puede entrar normalmente a la plataforma de Coto Digital y armar su pedido normalmente, incluyendo en el carrito todo lo que quiere comprar.

Al momento de finalizar el pedido, en la sección de "Resumen de compra" habrá un apartado para ingresar cupones o seleccionar el ahorro por cumpleaños entre los beneficios disponibles vinculados al DNI. Una vez aplicado el código, el total a pagar bajará automáticamente tras aplicar el 40% de descuento a la compra lista para ordenar.

¿Qué es Coto Digital?

Coto Digital es la plataforma de comercio electrónico de la cadena de supermercados Coto en Argentina.Permite adquirir casi todos los productos de supermercado, almacén, frescos, limpieza, electrodomésticos y tecnología que se venden en las tiendas pero a través de su sitio web oficial o aplicación móvil.

Los pedidos se preparan en sucursales seleccionadas y se envían a domicilio o se pueden retirar en puntos de entrega (con cobertura en Capital Federal, GBA, La Plata, Rosario y zonas cercanas).

A la vez, las compras se abonan de forma electrónica con tarjetas de crédito y débito, aprovechando ofertas bancarias específicas según el día de la semana.

¿Qué es la Comunidad Coto y qué descuentos tiene?

La Comunidad Coto es un programa de beneficios gratuito de la cadena de supermercados Coto para los clientes frecuentes, como un programa de fidelización que ofrece descuentos y ofertas especiales a sus clientes.

Pueden inscribirse personas mayores de 16 años con teléfono y correo electrónico (en el caso de jubilados, el correo es opcional). Para hacerlo, es necesario registrarse completando los datos en el Sitio Oficial de Comunidad Coto, de manera presencial en los stands de atención de las sucursales o llamando al teléfono 0800-888-4848.

Una vez registrado, el consumidor soo al momento de pagar en la caja indicá su número de DNI o presenta la credencial (plástica o provisoria) para que se apliquen los descuentos del día.

La principal ventaja es que la membresía de Comunidad Coto no tiene gastos de emisión, mantenimiento ni fecha de vencimiento, pero si genera ahorros reales en las compras diarias en la reconocida cadena; como por ejemplo el 40% de descuento sin tope en el mes del cumpleaños. Los descuentos y promociones se aplican de forma directa en la línea de cajas o en Coto Digital sin necesidad de acumular puntos, cupones o hacer canjes.

Las personas pueden inscribirse gratuitamente y recibir la tarjeta de Comunidad Coto. La misma no suma puntos ni sirve para cargarle dinero y hacer pagos; solo funciona a modo de identificación como miembro de la Comunidad Coto.