Cambios en el cronograma de horarios de dos ramales del Tren Roca: así quedaron

A partir de esta semana, algunos de los trenes que unen la Capital Federal con el Sur del Conurbano sufrieron modificaciones de horarios

Desde este lunes 26 de octubre comenzaron a regir los nuevos esquemas de horarios para los trenes de la Línea Roca en sus ramales Ezeiza y Alejandro Korn. Las modificaciones implementadas por Trenes Argentinos reconfiguran las frecuencias diarias, los servicios directos y, fundamentalmente, los horarios de partida de los primeros y últimos trenes tanto de lunes a viernes como durante los fines de semana y feriados.

La actualización busca optimizar el flujo de pasajeros entre la terminal porteña de Plaza Constitución y los distintos municipios de la Zona Sur del Conurbano bonaerense. Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los usuarios verificar el destino final de los trenes en carteles y pantallas antes de abordar, ya que persisten formaciones con recorridos reducidos.

Ramal Ezeiza: nuevos horarios de salida y frecuencia del Tren Roca

Durante los días hábiles, los servicios entre Constitución y Ezeiza cuentan con intervalos de salida cercanos a los 12 minutos en las franjas de mayor demanda, complementados por formaciones directas y servicios fraccionados. Asimismo, el tramo diésel entre Ezeiza y Cañuelas mantiene su grilla operativa independiente.

Lunes a viernes Desde Plaza Constitución a Ezeiza: El primer tren parte a las 4:24 (llegada 5:14) y el último servicio completo sale a las 22:40 (llegada 23:30). Desde Ezeiza a Plaza Constitución: La primera formación sale a las 5:08 (llegada 5:58) y la última lo hace a las 22:12 (llegada 23:02).

Sábados Desde Plaza Constitución: Primer servicio a las 4:20; último a las 22:20. Desde Ezeiza: Primer servicio a las 4:55; último a las 21:35.

Domingos y feriados Desde Plaza Constitución: Primer servicio a las 4:00; último a las 22:00. Desde Ezeiza: Primer servicio a las 6:36; último a las 21:26.



Ramal Alejandro Korn: cronograma y trenes fraccionados a Glew

Para el ramal que conecta la Capital Federal con Alejandro Korn, las frecuencias de lunes a viernes oscilan entre los 12 y 16 minutos en momentos pico. Un detalle clave para los pasajeros de este trayecto es que varias formaciones acortan su recorrido y finalizan en la estación Glew.