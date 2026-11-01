Testimonios y presupuestos relevados por iProfesional revelan cuánto cuesta cada servicio y por qué los extras pueden disparar el presupuesto inicial

Los presupuestos iniciales fallan, ya que la inflación y los servicios ocultos disparan costos.

Casarse en Argentina puede costar más de u$s 50.000 o incluso llegar a los u$s80.000 en celebraciones de gran escala. Una pantalla LED puede superar los $7.000.000, cambiar las sillas del salón puede costar otros $3.6 millones y pueden presupuestar una ambientación de hasta u$s 30.000. A eso se suman el catering, la barra, la fotografía y los servicios que no siempre están incluidos en los presupuestos iniciales.

"Hay un momento en que perdés la noción de los precios. Entrás en una dinámica en la que los precios son tan altos que empezás a considerar que u$s1.000 es barato y la verdad es que no, es un montón de plata", dijo a iProfesional Ana Goity, que se casó el 24 de octubre en Darwin Tortugas, con alrededor de 300 invitados.

"Generalmente los novios no tienen idea de valores, piden mucho en el momento de presupuestar y cuando ven los números empiezan a sacar y terminan con lo básico", afirmó Mariela Iglesias, de Ambientaciones Iglesias.

Melisa Fabbri, que se casó en diciembre de 2025 con 400 invitados, había calculado gastar un total de u$s35.000 , aunque terminó gastanto u$s 55.000: "Lo más difícil es seguir el presupuesto, porque todo es costo de oportunidad en cada decisión", señaló.

Los presupuestos a los que accedió iProfesional muestran diferencias de millones de pesos entre establecimientos y proveedores. También incluyen señas, ajustes por inflación y adicionales que pueden modificar considerablemente el costo de la celebración.

Cuánto cuesta un casamiento en Argentina y por qué el presupuesto inicial puede quedarse corto

El precio depende de la cantidad de invitados, el lugar y los servicios contratados. Macarena de Elizalde, organizadora de eventos y wedding planner, señaló que las alternativas van desde celebraciones en casas particulares hasta fiestas con proveedores de primera categoría. Según sus referencias, los valores pueden partir de aproximadamente u$s 120 hasta u$s 430 en eventos de mayor presupuesto.

Fabbri se casó el 13 de diciembre de 2025 en Quinta Los Galpones. El establecimiento le ofreció un paquete de $100.000 por persona, con catering, barra y DJ incluidos. Para sus 400 invitados, el presupuesto base representaba $40 millones.

A ese importe sumó aproximadamente u$s10.000 de ambientación, u$s 3.000 entre vestidos y maquillaje y otros $4 millones en adicionales del DJ.

Goity, por su parte, estimó que una fiesta como la suya podía alcanzar entre u$s 70.000 y u$s 80.000. "Se te va sumando todo", contó.

Valores claves a la hora de organizar un casamiento en Argentina.

En su caso, la organización también implicó negociar los precios de distintos servicios. "De repente sentía que estaba metida en un negocio donde tenía que pelear cada centavo", recordó.

Iglesias aseguró que las parejas están ajustando sus expectativas frente a los presupuestos. "Hoy en día, las parejas están bajando mucho los presupuestos, las ambientaciones están siendo muy básicas, la técnica con lo mínimo indispensable. Por ahí lo que más gastan es en bebida", sostuvo.

Salones y quintas: cuánto cuesta alquilar el lugar y qué incluye cada presupuesto

Algunos establecimientos cobran un importe por invitado que incluye buena parte de los servicios. Otros ofrecen solamente el espacio y obligan a contratar el resto por separado.

Entre las cotizaciones obtenidas para un casamiento de 300 invitados en 2026, Estancia Lupita presupuestó $148.017 más IVA por persona. La propuesta incluía salón, gastronomía, barra, ambientación, DJ y técnica. El equivalente para 300 invitados era de $44.405.100 más IVA.

Espacio Pilar presentó una propuesta de $145.354 más IVA por invitado, con distintos servicios integrados. Para 300 personas, el presupuesto alcanzaba $43.606.200 más IVA.

En Darwin Tortugas, los valores variaban según el espacio y los servicios elegidos. Una propuesta para el salón Laguna establecía un alquiler de $8.500.000 para septiembre de 2026 y $10.500.000 para diciembre. A esos importes había que sumar $6.500.000 de técnica y $4.000.000 por mobiliario, sin incluir IVA ni catering.Otra cotización, para el salón Palmeras, contemplaba $12.500.000 por el espacio en octubre y $15.500.000 para noviembre o diciembre. La técnica y el DJ representaban otros $7.347.000. El catering estaba presupuestado en $93.800 por persona y la barra en $30.000 por invitado, ambos valores más IVA.

Para una fiesta de 300 personas en octubre, la suma del salón, la técnica, el catering y la barra alcanzaba $56.987.000 más IVA. Sin incluir la ambientación. Cabe aclarar que las propuestas corresponden a cotizaciones realizadas durante 2025 para eventos de 2026.

Las diferencias también aparecen en el alquiler de quintas

En Finca Madero, una propuesta para 2026 establecía precios distintos según la temporada y el día elegido. Durante los meses de mayor demanda, el alquiler costaba $7 millones los viernes, $9 millones los sábados y $6 millones los domingos.

En temporada media, los valores eran de $5 millones, $7 millones y $4 millones, respectivamente. En los meses de menor actividad, bajaban a $4 millones los viernes, $6 millones los sábados y $3 millones los domingos. Esos importes no incluían catering. La contratación de un servicio gastronómico externo podía incrementar un 50% el canon del establecimiento. La propuesta también contemplaba honorarios de coordinación de $1 millón para viernes o domingos y $1,5 millones para sábados, además de un paquete de DJ y técnica de $3,5 millones más IVA.

Catering y barra: cuánto cuesta cada invitado

Catering y barra: el valor estimado por cada invitado.

En una de las propuestas de Guillén Catering, el servicio gastronómico estaba cotizado en $93.800 más IVA por persona. Incluía recepción, estaciones de comida, plato principal, postre, mesa dulce, comida de fin de fiesta, bebidas sin alcohol, vajilla y personal. La barra costaba otros $30.000 más IVA por invitado.

Solamente la combinación de gastronomía y bebidas representaba $123.800 por persona, antes de impuestos. Para 300 invitados, el importe ascendía a $37.140.000 más IVA, sin contar salón, ambientación ni música.

Goity explicó que, durante su organización, manejaron referencias cercanas a $150.000 por invitado para quienes participaban de la cena. Los asistentes que se incorporaban después de la medianoche podían representar un costo de alrededor de $50.000 cada uno. Una variación de $10.000 por cubierto, en una fiesta de 300 personas, equivale a $3 millones.

Iglesias explicó: "Los costos del catering también pueden variar según el menú y que determinados productos, como la carne, están sujetos a cambios de precio. Algo similar pasa con las barras y las bebidas elegidas".

Ambientación: presupuestos de 5.000.000 hasta u$s30.000

"La ambientación creo que fue lo que más me sorprendió de precio", aseguró Goity, que recibió propuestas desde aproximadamente $9.000.000 hasta u$s 30.000.

Uno de los presupuestos, elaborado por Dream Big para una fiesta de 320 personas, contemplaba decoración de la recepción, arreglos florales, velas, mobiliario, 230 sillas Cross, traslados y personal de armado y desarme.El importe era de $13.600.000 más IVA.Si los novios querían incorporar una estructura adicional con follaje sobre la pista de baile, debían sumar otros $3.900.000. Así, la propuesta podía alcanzar $17.500.000 más IVA.

Otra cotización, de Plunkett Ambientaciones, establecía u$s17.000 más IVA por una propuesta de decoración. Sin embargo, el presupuesto no incluía los arreglos florales, las sillas ni determinados entelados, que debían contratarse aparte.

Fabbri también destinó alrededor de u$s10.000 a la ambientación de su casamiento. Fue también uno de los gastos que más le llamó la atención.

Iglesias, la ambientadora, explicó: "una ambientación formal, básica pero completa, puede rondar los $5.200.000, sin ceremonia. Ese importe incluye sillas, centros de mesa, velas, arreglos en los baños, decoración de bienvenida y mobiliario para la recepción, como livings y mesas altas.Esto es una ambientación básica pero completa. De ahí para arriba, lo que quieras", señaló.

Los elementos que más encarecen la decoración son los centros de mesa altos, las lámparas y estructuras suspendidas, los entelados y los espacios diseñados especialmente para fotografías. "Los salones generalmente te ofrecen las sillas hoteleras o las Tiffany. Hacer cambio de mobiliario encarece bastante", explicó Iglesias.

Los extras del DJ: una pantalla de $7 millones y "papelitos" por casi $1 millón

De Elizalde explicó que las propuestas de DJ varían según el equipamiento, el tipo de puesta y la categoría del proveedor. En celebraciones de mayor escala, los servicios pueden alcanzar entre u$s 10.000 hasta u$s 15.000.

Iglesias estimó que una propuesta de técnica básica ronda los $4.800.000, aunque aclaró que muchas parejas incorporan elementos adicionales para lograr una ambientación más parecida a la de un boliche.

En uno de los presupuestos a los que accedió iProfesional, los adicionales incluían $1.465.000 por sonido para la recepción, $875.000 por cañones de papelitos, $7.215.000 por pantalla LED y cabina y $3.800.000 por esferas espejadas adicionales con sus soportes.

El subtotal ascendía a $13.355.000. Después de aplicar un descuento de $955.000, el presupuesto quedaba en $12.400.000 más IVA. Se trataba de servicios adicionales, no del costo completo de contratar al DJ.

Goity contó que descubrió diferencias importantes entre presupuestos de un mismo proveedor para fiestas realizadas en distintos establecimientos: "A mí me cobraban alrededor de $7 millones por una pantalla LED y a una amiga que se casaba en otro salón de menor precio le pasaron $3 millones. Con los papelitos pasaba lo mismo: a mí me cobraban casi $1 millón y a ella, $300.000. Yo entiendo que esto es un negocio, pero tampoco me tomes el pelo".

Gastos de mobiliario: cuánto cuesta cambiar las sillas del salón

Goity recibió una cotización de $3.600.000 por el alquiler de sillas Cross para su casamiento. El presupuesto fue enviado pocos días antes de la celebración y contemplaba mantener congelado el precio. El cambio respondía a una cuestión estética: reemplazar el mobiliario ofrecido inicialmente por otro modelo.

Iglesias explicó que los paquetes ofrecidos por los salones suelen incluir determinadas sillas y muebles. Cuando una pareja quiere cambiarlos, debe afrontar un costo adicional. También advirtió que las celebraciones informales no necesariamente son más económicas. "Muchas veces las parejas jóvenes quieren hacerlo informal, tipo cocktail. Eso encarece mucho", señaló.

Estos formatos pueden requerir una mayor cantidad de livings, mesas altas, banquetas y otros muebles que no forman parte del equipamiento estándar.

Costos de horas extras y adicionales en salones de fiesta

Durante las conversaciones iniciales con el salón, a Goity le habían ofrecido una hora adicional de fiesta como bonificación. La pareja entendió que esa extensión comprendía todos los servicios.

Sin embargo, pocos días antes del casamiento, les informaron que debían pagar por separado el catering y la barra correspondientes a esa hora. "Me bonificaste tener la luz prendida, pero me querés cobrar la hora extra de barra, de comida, de todo", cuestionó.

Según contó, la discusión se extendió durante dos días hasta que lograron acordar que la bonificación comprendiera la totalidad del servicio. También mencionó cargos adicionales vinculados con mobiliario, equipamiento de la barra y personal.

Fabbri, por su parte, aseguró que no tuvo problemas con los proveedores ni modificaciones inesperadas de las condiciones contratadas.

Por otra parte, la ambientadora Iglesias contó: "Cuando cerramos un presupuesto, no suele haber grandes cambios. Lo importante es trabajar con proveedores de confianza y tener todo bien coordinado. Me pasó que los muebles llegaron apenas una hora antes de que empezara la fiesta y tuvimos que sumar gente para poder armar todo a tiempo".

Vestido, fotografía, ceremonia y otros gastos que se suman

En el caso de Ana, sus costos fueron: "De fotógrafo tuvimos u$s 3.000, el vestido que fue comprado en Estados Unidos y gasté unos u$s 3.000 pero me terminó saliendo casi lo mismo porque algunos diseños de Argentina me pasaron de aproximadamente u$s 1.500 hasta u$s 5.000". Además agregó: "El cotillón me salió u$s 450 y el fotoimán que no podía creer costó u$s 900 por seis horas y u$s 1.000 por siete horas".

En los casamientos religiosos, la ceremonia agrega otros rubros. Una cotización para la decoración floral de una iglesia contemplaba cuatro alternativas de $550.000, $900.000, $1.050.000 y $1.350.000, según la cantidad de arreglos y su distribución. La música también se presupuesta por separado. Una propuesta establecía u$s 700 para dos músicos, u$s 850 para tres músicos, u$s 1.000 para cuatro y u$s 1.150 para cinco músicos.

El impacto del estrés y las negociaciones en la organización

El costo de la fiesta no es la única preocupación. Goity también cuestionó el desgaste de tener que revisar presupuestos, discutir adicionales y negociar con proveedores durante los preparativos. "De repente sentía que estaba metida en un negocio donde tenía que pelear cada centavo", contó.

Entre los gastos que se acumulan y las negociaciones de último momento, la organización puede terminar ocupando más tiempo y energía de lo esperado, incluso en una celebración que debería ser motivo de disfrute.

Cómo se pagan los casamientos: señas, inflación y presupuestos en dólares

Muchos proveedores solicitan una seña para reservar la fecha y actualizan el saldo pendiente hasta el momento de la celebración. En distintas propuestas reunidas por iProfesional aparecen anticipos del 30%, ajustes mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la obligación de cancelar el total antes del evento.

En una de las cotizaciones de Darwin Tortugas, el saldo debía abonarse 15 días antes del casamiento y se actualizaba mensualmente por inflación. La propuesta de Dream Big también contemplaba una reserva del 30% y ajustes por IPC. "Todos los pagos se manejan con una seña del 20 o 30% y el saldo se ajusta por IPC", explicó Iglesias.

También aclaró que los presupuestos pueden expresarse en pesos y, si los clientes desean pagar en dólares, se utiliza la cotización pactada para la operación. Fabbri atravesó ambas modalidades durante la organización de su casamiento: "Los de pesos tenían ajuste por inflación. Y en ambos casos, si pagabas todo de una, te congelaban el precio", explicó.

Paquetes cerrados o proveedores separados: qué conviene contratar

La contratación de un paquete integral permite conocer desde el comienzo una parte importante del presupuesto. Sin embargo, las modificaciones pueden resultar costosas.

"Siempre es mejor un paquete para tener un número cerrado, pero suelen ser eventos más industrializados. Cuando querés cambiar algo te pasan precios altísimos", explicó Iglesias. "Si querés un evento personalizado es mejor contratar cada servicio por separado", agregó.

De Elizalde también señaló que la elección depende del tipo de evento que busca cada pareja. Una fiesta realizada en una casa particular, una quinta equipada o un establecimiento que requiere montar toda la infraestructura presenta necesidades muy diferentes.

Iglesias destacó que, en los eventos personalizados, resulta fundamental contar con proveedores confiables y coordinar especialmente los horarios de montaje y retiro del equipamiento.

En épocas de mayor demanda puede resultar difícil conseguir determinados muebles o estructuras debido a las limitaciones logísticas de los proveedores.

Cuándo es más barato casarse: los meses y días que pueden reducir el presupuesto

Según De Elizalde, los meses de mayor actividad suelen concentrarse en febrero y marzo, y entre octubre y diciembre.

Iglesias explicó que los sábados suelen ser los días más caros, seguidos por los viernes. Los días de semana generalmente ofrecen alternativas más económicas.

Los domingos, en cambio, no siempre presentan grandes diferencias respecto de los viernes debido a la demanda de celebraciones religiosas.

Los presupuestos de Finca Madero muestran cómo puede variar el alquiler de un mismo establecimiento. En temporada alta, un sábado costaba $9 millones, mientras que un domingo se cotizaba en $6 millones. En temporada baja, los importes bajaban a $6 millones y $3 millones, respectivamente.

También existen diferencias entre salones y quintas. Algunas cuentan con instalaciones listas para utilizar, mientras que otras requieren contratar estructuras, iluminación, mobiliario y equipamiento adicional.

Las nuevas tendencias: fiestas al aire libre, menos cotillón y celebraciones más tempranas

Fabbri eligió Quinta Los Galpones porque buscaba una celebración con espacios verdes y una fuerte presencia del exterior. "Era muy lindo, mucho parque, pasto, flores, y el concepto era al aire libre", explicó. Su fiesta comenzó a las 17.30 y terminó a las 2.30 de la madrugada.

También destacó la posibilidad de realizar ceremonias en el mismo establecimiento, conducidas por amigos y sin carácter religioso, y mencionó una menor presencia del cotillón tradicional.

Iglesias observó que, en ambientación, esta temporada se destacan los entelados, los manteles, las lámparas y los centros de mesa orgánicos, con distintas alturas y flores de aspecto más natural.

"En esta temporada el protagonista es el género, entelados, manteles, mucha lámpara. Los centros de mesa orgánicos, con diferentes alturas y flores más etérea", describió.

La elección de un espacio abierto no garantiza un menor costo. Algunas quintas cuentan con instalaciones suficientes para realizar una celebración, mientras que otras requieren montar gran parte de la infraestructura.

Cuánto cuesta cada servicio: los precios relevados

Los presupuestos a los que accedió iProfesional y las referencias aportadas por las fuentes consultadas permiten reunir los siguientes valores:

Los valores estimados correspondientes a distintos servicios, para tener en cuenta.

En el caso de Goity, el financiamiento familiar también fue importante para afrontar la celebración. "Creo que una persona de nuestra edad, a los 29 años, conseguir un casamiento así es medio imposible. A menos que estés ahorrando para el casamiento desde que naciste, necesitás apoyo económico de algún lado", sostuvo.

"Lo hacés una vez en la vida. Es un recuerdo que te queda para siempre", resumió.