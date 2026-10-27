Canasta de Halloween 2026: cuánto cuesta disfrazar a los chicos

La Cámara del Juguete confirmó precios similares a los del año pasado. Los valores de disfraces, calabazas y decoración de cara a la celebración

La temporada de Halloween 2026 se consolida como una de las fechas comerciales de mayor dinamismo y volumen de ventas para el sector juguetero y de cotillón en la República Argentina. Con precios de referencia que se mantienen en valores prácticamente idénticos a los registrados en la temporada anterior, la festividad impulsó un notable crecimiento en la cantidad de unidades vendidas, posicionándose como una de las celebraciones más accesibles del calendario anual para las familias con niños de todo el país.

Según los datos relevados por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), armar la canasta básica para que un chico salga a pedir caramelos por el barrio requiere un presupuesto accesible. Con un monto inferior a los $8.000, es posible equipar a un niño con un sombrero temático, maquillaje de caracterización y su correspondiente calabaza para recolectar golosinas.

La tendencia positiva también se refleja de manera contundente en las plataformas de comercio electrónico, donde los artículos más demandados -como los kits de telarañas, sets de globos decorativos y recipientes plásticos- acumulan publicaciones con miles de unidades comercializadas en todo el país.

Los precios de disfraces, accesorios y artículos de cotillón

Dentro del abanico de opciones para los más chicos, los precios de los accesorios y artículos de cotillón arrancan con valores muy accesibles. Las calabazas porta golosinas tradicionales se consiguen desde $2.500 en su tamaño pequeño y alcanzan los $4.000 en la versión grande, mientras que el modelo tipo canasta parte desde los $1.700. Por su parte, los sombreros de bruja se posicionan como la alternativa más económica desde $900, las caretas plásticas parten de $1.800 y las vinchas temáticas varían entre $1.700 y $5.500.

Para completar la caracterización y el ambiente festivo, los sets de maquillaje artístico y sangre artificial se venden a un precio promedio de $1.900, en tanto los anteojos temáticos se ubican en $2.500. En el rubro de la decoración del hogar, las telarañas artificiales parten de $1.100 (o $1.400 con araña incluida), los globos individuales se consiguen desde $700 y los kits completos de globos o banderines decorativos cotizan desde los $2.500.

Un fenómeno comercial propio que impulsa a la industria nacional

Desde la entidad representativa del sector destacaron que la festividad logró consolidarse de forma definitiva en el mercado local con una importante impronta de producción nacional. El presidente de la CAIJ, Matías Furió, remarcó que la fecha dejó de ser percibida exclusivamente como una costumbre importada para transformarse en un evento propio del calendario comercial argentino, donde las familias compran productos económicos para compartir en el barrio.

Asimismo, el dirigente empresarial ponderó la enorme creatividad y el esfuerzo de los fabricantes locales para ofrecer alternativas accesibles que permitan acompañar la creciente demanda de los más chicos sin resentir el presupuesto familiar. De esta manera, el mantenimiento de los costos respecto del año pasado explica el furor de ventas que se registra tanto en las jugueterías de barrio como en los portales de comercio electrónico de todo el territorio nacional.