La nueva cara del Planetario: así quedó tras la renovación

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires completó la modernización integral del sistema de iluminación decorativa del Planetario Galileo Galilei, uno de los íconos más representativos del paisaje urbano porteño ubicado en los bosques de Palermo. La intervención, ejecutada a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, permitió reemplazar las luminarias previas que presentaban desgaste por el paso del tiempo.

Para llevar a cabo el recambio, cuadrillas de técnicos especializados trabajaron en altura para instalar un total de 390 nuevas luces interactivas: 360 dispuestas a lo largo de la cúpula semiesférica y 30 distribuidas en sus bases de apoyo. "El Planetario es uno de los íconos más reconocibles de la Ciudad. Renovamos su iluminación decorativa, que había sufrido desgaste en los últimos años, e incorporamos mejor tecnología para que siga siendo protagonista del paisaje nocturno porteño", destacó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.

El Planetario renovó 390 luminarias que permitirán diseñar espectáculos de luces en toda la estructura

El Planetario tiene nueva iluminación: tecnología RGBW, telegestión y proyección de las fases lunares

Las nuevas unidades incorporan tecnología RGBW (rojo, verde, azul y blanco), un sistema que permite combinar cuatro canales cromáticos en distintas proporciones para generar cientos de miles de tonalidades con mayor potencia y definición visual. La instalación cuenta además con un mecanismo de telegestión remota, el cual permite programar secuencias de movimiento, coordinar dinámicas de color y diseñar espectáculos lumínicos sobre la estructura.

Entre las principales innovaciones del sistema se destacan:

Efectos temáticos: Gracias a la graduación cromática y la precisión de movimiento, el sistema puede reproducir dinámicamente las distintas fases de la luna sobre la superficie exterior del edificio.

Mayor eficiencia: Dispositivos de bajo consumo con estándar de durabilidad superior frente a las inclemencias del clima.

Control centralizado: Capacidad de adaptar las tonalidades de la cúpula en forma instantánea para conmemorar fechas patrias o eventos internacionales.

Un plan integral que alcanzará a 85 edificios y monumentos porteños

La puesta en valor del Planetario forma parte de un plan ambicioso de iluminación de fachadas y monumentos históricos que abarca 85 edificios emblemáticos en todos los barrios de la Ciudad, con el objetivo de realzar el patrimonio cultural y reforzar la seguridad nocturna en el espacio público. La estrategia se articula en dos ejes principales: la consolidación de corredores visuales continuos en el casco histórico (sobre avenidas como de Mayo y la peatonal Florida) y la iluminación de al menos una estructura de valor patrimonial por barrio.

La nómina de inmuebles intervenidos incluye a la Catedral Metropolitana, el Cabildo, el Palacio Vera y las facultades de Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería de la UBA. Asimismo, en la antesala de la visita apostólica del Papa León XIV, el programa abarca los frentes de 37 iglesias y basílicas históricas —como el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Parque Chacabuco—, sumándose a obras ya finalizadas como la iluminación decorativa de la Torre de la Ciudad en el Parque de la Ciudad.