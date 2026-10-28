Icónico estadio porteño recibió la autorización para construir una nueva tribuna

Una de las 18 canchas de fútbol profesional que tiene la Ciudad de Buenos Aires tiene el visto bueno para completar su cuarto sector

El Club Atlético Atlanta dio un paso histórico en la consolidación de su infraestructura edilicia. Tras meses de intensas gestiones técnicas y administrativas, la Comisión Directiva de la institución de Villa Crespo obtuvo la habilitación oficial de obra para llevar a cabo la construcción de la ansiada tribuna sobre la avenida Dorrego, en el estadio León Kolbowski. El hito formal llega poco más de diez meses después de que la asamblea de socios y socias diera el visto bueno inicial al desarrollo del proyecto en diciembre de 2025.

La habilitación aprobada permitirá modernizar de manera integral el estadio bohemio, que en la actualidad cuenta con una capacidad habilitada para 18.000 espectadores, y recuperar la avenida Dorrego como el frente principal de la casa de Atlanta, fortaleciendo la identidad institucional y su histórico arraigo en el barrio. El logro fue celebrado en redes sociales incluso por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quien felicitó al titular del club, Gabriel Greco, catalogando a la iniciativa como "una obra histórica que quedará por siempre para todos sus socios y socias".

El estadio León Kolbowski de Atlanta tendrá una cuarta tribuna: fue habilitada la obra

Habilitación de obra en Club Atlanta: cómo será la nueva platea elevada sobre Dorrego

El proyecto arquitectónico contempla la edificación de una nueva platea con capacidad para 3.500 personas sentadas en el sector donde actualmente se ubican los bancos de suplentes. El espacio se desarrollará en una única bandeja elevada y sumará infraestructura comercial, de transmisión y estacionamiento.

Entre los detalles del plan de obra presentado por el club se destacan:

Accesibilidad e inclusión: La bandeja elevada contará con accesos mediante escaleras, troneras y un ascensor exclusivo. Además, dispondrá de espacios reservados para personas usuarias de silla de ruedas y un sanitario adaptado para personas con discapacidad.

La bandeja elevada contará con accesos mediante escaleras, troneras y un ascensor exclusivo. Además, dispondrá de espacios reservados para personas usuarias de silla de ruedas y un sanitario adaptado para personas con discapacidad. Servicios e instalaciones: Se construirán dos módulos de sanitarios para hombres y dos para mujeres, junto a dos nuevos espacios gastronómicos en el sector.

Se construirán dos módulos de sanitarios para hombres y dos para mujeres, junto a dos nuevos espacios gastronómicos en el sector. Área de prensa y transmisiones: Se instalarán tres cabinas de transmisión (una central preparada para televisión y dos laterales), baños exclusivos para periodistas, sectores destinados a cámaras de TV y un espacio proyectado para futuros palcos o ampliaciones técnicas.

Se instalarán tres cabinas de transmisión (una central preparada para televisión y dos laterales), baños exclusivos para periodistas, sectores destinados a cámaras de TV y un espacio proyectado para futuros palcos o ampliaciones técnicas. Aumento de cocheras: En la planta baja se conservará el playón actual y se construirá un primer nivel adicional de cocheras conectadas mediante rampas, mejorando significativamente la capacidad de estacionamiento durante los días de partido.

Cómo sigue Atlanta en el camino a la cuarta tribuna de su estadio

A pesar de contar con los planos aprobados y la habilitación gubernamental concedida, la dirigencia de la entidad de la Primera Nacional confirmó que el paso definitivo se dará en los próximos días. El próximo 18 de noviembre, la Asamblea de socias y socios tratará el contrato de obra definitivo. En caso de ser refrendado por los asociados, la institución quedará en condiciones de dar inicio inmediato a los trabajos de edificación en el predio.

"Con esta aprobación se concreta un paso fundamental para avanzar hacia una de las obras de infraestructura más importantes para el futuro del club, que permitirá jerarquizar el frente del estadio y ordenar la circulación con un ingreso principal desde Dorrego y la posibilidad de un acceso complementario por la calle Fitz Roy", expresaron desde la conducción de Atlanta a través de un comunicado oficial.