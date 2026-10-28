El histórico colegio de CABA que prohibió el uso de celulares

La medida abarca teléfonos y tablets durante las clases. Las excepciones permitidas y los datos PISA que fundamentaron la norma

El prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires oficializó la prohibición del uso de teléfonos celulares, tablets y todo tipo de dispositivos electrónicos personales dentro de las aulas durante las horas de clase. La drástica medida adoptada por las autoridades del establecimiento busca de forma prioritaria reducir las constantes distracciones digitales, mejorar los niveles de atención pedagógica y recuperar la institución como un espacio clave para la interacción social presencial entre los estudiantes.

La restricción fue aprobada por el Consejo Escolar Resolutivo a través de la Resolución 12/2026 y promulgateda formalmente por la rectora Valeria Bergman mediante la Resolución 712/2026. La norma incorpora una modificación al artículo 5 del reglamento interno de la institución, obligando a los alumnos a mantener sus dispositivos guardados dentro de sus mochilas y en modo silencioso durante el dictado de las materias.

La disposición contempla excepciones puntuales para la utilización de tecnología. Los dispositivos solo podrán ser encendidos cuando existan necesidades médicas o de salud debidamente acreditadas, requerimientos de accesibilidad o actividades pedagógicas específicas planificadas por el cuerpo docente.

Los motivos de la restricción y las campañas de concientización digital

Desde la conducción del tradicional establecimiento secundario explicaron que la iniciativa intenta frenar la pérdida paulatina de atención provocada por el sonido incesante de las notificaciones de redes sociales y mensajería. Las autoridades enfatizaron que el uso desmedido de pantallas no solo interrumpe las dinámicas de enseñanza, sino que también erosiona las conversaciones cara a cara y la convivencia entre compañeros tanto dentro del aula como durante los recreos.

En paralelo a la entrada en vigencia de la prohibición, la institución anunció el lanzamiento de una campaña integral de sensibilización. Esta iniciativa estará destinada a promover pautas de uso responsable de la tecnología entre todos los integrantes de la comunidad educativa, buscando consolidar hábitos digitales saludables y fortalecer el rendimiento académico del alumnado.

Los contundentes datos de las pruebas PISA y el antecedente porteño

La resolución adoptada por el Colegio Nacional de Buenos Aires se alinea con una corriente regulatoria global que ya aplicaron países como Francia, Brasil, Chile, Australia y Nueva Zelanda. La medida se fundamenta en los alarmantes resultados de las pruebas PISA 2022, donde el 54% de los estudiantes argentinos admitió perder la concentración por culpa del celular, ubicando a la Argentina como el país con mayor nivel de distracción digital en las aulas entre los evaluados por la OCDE.

Asimismo, la institución tomó en cuenta las evaluaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras haber regulado el uso de pantallas en los colegios durante el transcurso de 2025. Aquella experiencia arrojó resultados ampliamente favorables para el proceso educativo: cerca del 35% de los docentes encuestados observó un salto significativo en la atención de los alumnos, mientras que dos de cada tres estudiantes reconocieron haber aumentado las conversaciones y la socialización directa con sus pares.