A un año y medio de la inundación en Bahía Blanca, avanza una obra clave para evitar otra

El gobierno bonaerense avanza con el cambio del puente ferroviario sobre el Canal Maldonado, así como también la construcción de puentes vehiculares

Los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca avanzan con la demolición del histórico puente ferroviario de la calle Don Bosco sobre el Canal Maldonado. La medida busca eliminar la principal obstrucción estructural que impidió el correcto escurrimiento del agua durante el trágico temporal e inundación del 7 de marzo de 2025, marcando un paso fundamental en el plan de reconstrucción de la infraestructura hidráulica de la ciudad.

"Hoy le sacamos el tapón al canal Maldonado con la demolición del viejo puente ferroviario Don Bosco, que fue el principal obstáculo para lograr que el agua circule aquel 7 de marzo. Estamos llevando adelante una de las obras hidráulicas más importantes de la provincia con el compromiso del gobernador Axel Kicillof", enfatizó Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, el intendente Susbielles destacó que los trabajos se ejecutan con financiamiento 100% provincial.

Bahía Blanca: reemplazo de puentes y triplicación de la capacidad del canal

La intervención en la calle Don Bosco comprende la demolición de la vieja estructura y la construcción de dos puentes independientes de hormigón armado apoyados sobre fundaciones profundas para despejar el lecho del arroyo:

Nuevo puente vehicular: Dispondrá de una calzada de 11 metros de ancho, defensas de seguridad y veredas peatonales.

Nuevo puente ferroviario: Contará con una longitud de 42 metros adaptada a las normas vigentes de cargas y con los apoyos fuera del cauce para evitar acumulaciones de residuos ante crecidas.

Avances en Pampa Central: Las autoridades recorrieron la obra del puente vehicular de la calle Pampa Central, el primero de los 16 proyectados, que registra un avance físico del 87%. La estructura se apoya sobre pilotes de 14 metros de profundidad e incluye veredas, desagües y defensas a la espera de la carpeta asfáltica y las pruebas de carga.

Un plan de $109.000 millones para transformar 6 kilómetros de cauce en Bahía Blanca

La refuncionalización integral y sostenible del Canal Maldonado contempla una inversión interanual de $109.000 millones dividida en seis etapas consecutivas a lo largo de 6 kilómetros de extensión. La obra permitirá triplicar la capacidad de conducción de agua, pasando de los 240 m³/s actuales a un rango de entre 650 y 900 m³/s, mediante la ampliación del ancho de boca de 19 a 26 metros y la colocación de un nuevo revestimiento de hormigón fibrado.

El proyecto contempla la reconstrucción de 16 puentes (15 vehiculares y 1 ferroviario), la readecuación de las redes de servicios públicos (agua, gas, electricidad, cloacas y telecomunicaciones) y la creación de 47.297 m² de nuevos espacios públicos con plazas, bicisendas, gradas y paseos lineales que conectarán el Parque de Mayo con el Balneario Maldonado.

Actualmente, la Provincia avanza en la ejecución simultánea de las etapas I y II, al tiempo que desarrolla la licitación de la Etapa III (que abarca 1.430 metros de canal y 5 puentes en las calles Estomba, Castelli, Terrada, Tucumán y Sixto Laspiur). El plan forma parte del paquete plurianual para Bahía Blanca que asciende a $210.554 millones e incluye obras en el Hospital Penna y fondos de infraestructura urbana.