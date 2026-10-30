CyberMonday 2026: cuándo es, qué marcas participan y cómo aprovechar las ofertas

La CACE confirmó la fecha del evento de comercio electrónico con la participación de casi 800 empresas. Descuentos imperdibles, cuotas y asistente IA

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) oficializó la presentación de una nueva edición del CyberMonday 2026, una de las fechas más esperadas dentro del calendario del consumo digital en la República Argentina.

Durante tres jornadas consecutivas, casi 800 empresas de todo el país desplegarán miles de promociones, descuentos exclusivos y facilidades de financiamiento para dinamizar las ventas en un canal virtual que continúa incorporando de forma acelerada a miles de nuevos compradores.

El evento de compras virtuales se llevará a cabo a partir de las 00:00 horas del lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive. Según el Estudio Mid Term 2026 elaborado por la propia cámara sectorial, el comercio electrónico se consolidó como una alternativa directa de ahorro para las familias, destacándose que un 16% de los usuarios argentinos realizó su primera transacción digital en el transcurso de este año.

La relevancia de esta convocatoria es determinante para el sector mercantil privado: durante los tres días que dura el evento, el volumen de operaciones promedio equivale a tres semanas enteras de ventas habituales, transformándose en una plataforma clave para la facturación de grandes marcas y pequeñas estructuras.

El rol de las PyMEs, la facturación del sector y la tecnología con IA

Uno de los datos sobresalientes de esta edición es que el 47% de las marcas participantes corresponde a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Según explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, la fecha funciona como una vidriera federal para que las firmas emergentes puedan competir junto a los principales actores del mercado, captar nuevos clientes e impulsar estrategias de fidelización comercial a largo plazo.

El desarrollo del encuentro ocurre tras un primer semestre récord para el e-commerce argentino, que alcanzó una facturación de $19.533.815 millones impulsada por más de 181,5 millones de órdenes de compra y un ticket promedio de $107.597. Para esta edición, la plataforma oficial incorporará a "Cybot", un asistente conversacional desarrollado con inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a comparar precios y encontrar recomendaciones personalizadas.

Categorías disponibles, secciones de rebajas y herramientas de búsqueda

La web oficial del CyberMonday pondrá a disposición de los compradores alrededor de 15.000 MegaOfertas organizadas en diez rubros principales:

Electro y Tecno.

Viajes.

Bebés y Niños.

Salud y Belleza.

Deportes y Fitness.

Indumentaria y Calzado.

Muebles, Hogar y Deco.

Supermercado, Bodegas y Gastronomía.

Motos y Autos.

Servicios y Varios.

Asimismo, los usuarios contarán con múltiples herramientas digitales dentro del sitio oficial para optimizar la experiencia de búsqueda y encontrar las opciones financieras más convenientes para su bolsillo. Entre las funcionalidades más destacadas figuran los filtros específicos para localizar cuotas sin interés, promociones especiales por volumen (como 2x1 y 3x2), un ranking interactivo con los artículos más cliqueados por la comunidad, la sección "Descolocados", las famosas "Noches Bomba" con rebajas por tiempo limitado y un buscador dinámico de beneficios según la entidad bancaria del comprador.