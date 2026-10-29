Cuándo y dónde es la Fiesta del Salame el fin de semana largo de noviembre

Colonia Caroya, una de las plazas más importantes para el salame en Argentina, confirmó que el domingo 8 de noviembre se realizará el evento anual

Colonia Caroya, la emblemática localidad cordobesa caracterizada por su rica herencia friulana y su destacada gastronomía, albergará el próximo domingo 8 de noviembre la 45ª edición de la Fiesta Provincial del Salame Típico. La celebración es organizada de forma conjunta por el grupo de productores con Indicación Geográfica (IG) y el Club Juventud Agraria Colón, con el respaldo de la Municipalidad local y la Agencia Córdoba Turismo.

El encuentro gastronómico y cultural se desarrollará al aire libre sobre la Avenida San Martín, entre las calles 20 y 22, con el escenario principal montado bajo la icónica arboleda de plátanos. La infraestructura del predio abarcará además las explanadas del Club Agraria y de la histórica Bodega La Caroyense, sumando un paseo de food trucks y puestos de chacinados locales.

El domingo 8 de noviembre se realiza la Fiesta del Salame Típico en Colonia Caroya

Fiesta del Salame en Colonia Caroya: de la tradición italiana a los productores locales

El salame típico de Colonia Caroya constituye una tradición heredada de los inmigrantes provenientes de la región del Friuli (al noreste de Italia), quienes se asentaron en el norte cordobés a fines del siglo XIX adaptando sus técnicas de chacinado y conservación de embutidos.

En la actualidad, el embutido cuenta con el sello oficial de Indicación Geográfica (IG), una distinción otorgada por el Estado nacional que certifica su origen, sus métodos de elaboración en sótano y la calidad distintiva que lo diferencia de otros chacinados del país. "La celebración mantiene viva la herencia friulana y permite reconocer el trabajo de los productores locales que mantienen la identidad cultural de la región", destacó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, tras reunirse con la intendenta Paola Nanini.

Qué hay en la Fiesta del Salame en Colonia Caroya: grilla artística, horarios y precio de las entradas

A diferencia de ediciones previas y luego de varios años con acceso gratuito, el evento volverá a implementar el cobro de tickets de ingreso para financiar la logística y el espectáculo.

Horarios y grilla confirmada

Las actividades y shows musicales se extenderán de manera continuada desde las 12:30 hasta las 21:00. Sobre el escenario actuarán, en orden sucesivo:

Coro Lidrîs

Furlan di Doman

Martina Grión

Conjunto de danzas italianas Alegrîe

Popo Giaveno (humor)

Marcelo Lépore y su Conjunto

Miguel Neuwirt

Carlitos Soria

Dos Folk

Gringo Cipoletti

Valores de las entradas