Cuándo y dónde es la Fiesta del Salame el fin de semana largo de noviembre
Colonia Caroya, la emblemática localidad cordobesa caracterizada por su rica herencia friulana y su destacada gastronomía, albergará el próximo domingo 8 de noviembre la 45ª edición de la Fiesta Provincial del Salame Típico. La celebración es organizada de forma conjunta por el grupo de productores con Indicación Geográfica (IG) y el Club Juventud Agraria Colón, con el respaldo de la Municipalidad local y la Agencia Córdoba Turismo.
El encuentro gastronómico y cultural se desarrollará al aire libre sobre la Avenida San Martín, entre las calles 20 y 22, con el escenario principal montado bajo la icónica arboleda de plátanos. La infraestructura del predio abarcará además las explanadas del Club Agraria y de la histórica Bodega La Caroyense, sumando un paseo de food trucks y puestos de chacinados locales.
Fiesta del Salame en Colonia Caroya: de la tradición italiana a los productores locales
El salame típico de Colonia Caroya constituye una tradición heredada de los inmigrantes provenientes de la región del Friuli (al noreste de Italia), quienes se asentaron en el norte cordobés a fines del siglo XIX adaptando sus técnicas de chacinado y conservación de embutidos.
En la actualidad, el embutido cuenta con el sello oficial de Indicación Geográfica (IG), una distinción otorgada por el Estado nacional que certifica su origen, sus métodos de elaboración en sótano y la calidad distintiva que lo diferencia de otros chacinados del país. "La celebración mantiene viva la herencia friulana y permite reconocer el trabajo de los productores locales que mantienen la identidad cultural de la región", destacó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, tras reunirse con la intendenta Paola Nanini.
Qué hay en la Fiesta del Salame en Colonia Caroya: grilla artística, horarios y precio de las entradas
A diferencia de ediciones previas y luego de varios años con acceso gratuito, el evento volverá a implementar el cobro de tickets de ingreso para financiar la logística y el espectáculo.
Horarios y grilla confirmada
Las actividades y shows musicales se extenderán de manera continuada desde las 12:30 hasta las 21:00. Sobre el escenario actuarán, en orden sucesivo:
- Coro Lidrîs
- Furlan di Doman
- Martina Grión
- Conjunto de danzas italianas Alegrîe
- Popo Giaveno (humor)
- Marcelo Lépore y su Conjunto
- Miguel Neuwirt
- Carlitos Soria
- Dos Folk
- Gringo Cipoletti
Valores de las entradas
- Anticipadas: Tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse de forma digital a través de la plataforma prismaentradasjm.com.
- En boletería: El día del evento se venderán en los accesos al predio a un costo de $15.000.