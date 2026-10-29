El torneo argentino de fútbol tendrá nuevo formato: qué definió la AFA para 2027

El cambio principal es que cada equipo enfrentará al menos una vez en la temporada a los otros 29 rivales, algo que no ocurría en el formato actual

La Liga Profesional del Fútbol confirmó un cambio para el torneo argentino. A partir de 2027, el certamen volverá al formato de "todos contra todos", aunque mantendrá la división en Apertura y Clausura.

La decisión se tomó en una reunión del Comité Ejecutivo en Puerto Madero. De los 30 clubes, solo River votó en contra de manera oficial.

Estudiantes también rechazó el proyecto, pero no pudo emitir su voto porque sus representantes autorizados están suspendidos tras los incidentes en la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

El cambio principal es que cada equipo enfrentará al menos una vez en la temporada a los otros 29 rivales, algo que no ocurría en el formato actual donde se jugaba por zonas.

Cómo funcionará el sistema de Apertura y Clausura

El torneo se dividirá en dos tramos de 15 fechas cada uno. El primero será el Apertura, que arrancará en enero y terminará en junio.

En esas primeras 15 jornadas, cada equipo enfrentará a 15 rivales distintos. Los 16 mejores de la tabla clasificarán a los playoffs, que seguirán siendo a partido único.

El segundo tramo será el Clausura, que comenzará en agosto y finalizará en diciembre. La tabla volverá a cero.

En este segundo semestre, los equipos jugarán contra los 14 rivales que les quedaron pendientes del primer tramo. Solo repetirán un partido: el clásico, con localía invertida.

De esta manera, habrá un clásico por semestre. Todos los equipos se enfrentarán dos veces en el año: una en cada estadio.

Nuevamente habrá playoffs entre los primeros 16 del Clausura, y el arrastre de puntos de las fases regulares del Apertura y Clausura conformarán la Tabla Anual en la que se consagrará campeón el primero.

Qué cambia en los playoffs y los títulos

El sistema de playoffs no tendrá modificaciones. Seguirá siendo a partido único y con cruces del 1° contra el 16°, el 2° contra el 15°, y así sucesivamente.

Habrá tres campeones en 2027: uno del Apertura, uno del Clausura y uno de la Tabla Anual. Este último será quien sume más puntos entre ambos torneos.

"Recién se ha elegido por mayoría este pequeño cambio con respecto al torneo 2027, de hacer un torneo donde jueguen todos los equipos contra todos los equipos", explicó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.

Matías Mariotto, presidente de Banfield, confirmó que habrá dos fechas menos respecto a los torneos de 2026. Se suprimirán los interzonales por sorteo que existían en el formato anterior.

Cómo será la clasificación a copas y los descensos

La clasificación a las copas internacionales no sufrirá cambios. Se mantendrá el esquema actual.

"Fue un tema que se trató, pero por amplia mayoría se definió que va a seguir el formato que teníamos", aclaró Malaspina sobre este punto.

Los descensos también quedan igual: habrá dos descensos directos. Uno vía promedios y otro por Tabla Anual.

Lanús presentó una moción para evaluar la inclusión de una Promoción a partir de 2028. "Es un tema que vamos a ir desarrollando en las próximas reuniones", anticipó Malaspina.

La Tabla Anual definirá tanto al campeón de la temporada como los clasificados a las copas Libertadores y Sudamericana, además de uno de los dos descensos del año.

Por qué River y Estudiantes rechazaron el proyecto

River fue el único club que votó formalmente en contra del nuevo formato. El Millonario propuso un torneo de 20 equipos, lo que implicaría diez descensos masivos.

"Solamente River planteó la postura del Torneo de 20 equipos. En la mesa también se planteó con la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos", reveló Malaspina.

El directivo de Argentinos fue contundente: "Ningún club estaba convencido y de acuerdo en fomentar diez descensos masivos en el fútbol argentino".

Estudiantes acompañó la postura de River a través de sus redes oficiales. El Pincha estuvo representado por Juan Martín Cerolini, pero no pudo votar oficialmente.

Juan Sebastián Verón y Pascual Caiella son los únicos autorizados a intervenir en el Comité Ejecutivo. Ambos están suspendidos tras los incidentes en la Supercopa Internacional ante Rosario Central en Santiago del Estero.

El VAR semiautomático llega al fútbol argentino

Además del cambio de formato, la Liga Profesional anunció una novedad tecnológica para los próximos meses.

El VAR semiautomático se implementará en el fútbol argentino a partir del año que viene. El primer test será en la final del 12 de diciembre de este año.

"El año que viene, seguramente por tema de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de primera", confirmó Malaspina.

El presidente de Argentinos destacó que "es un crecimiento para el fútbol argentino". La tecnología permitirá detectar posiciones adelantadas de forma más rápida y precisa.