Jubilación máxima de ANSES: cuánto cobran en noviembre tras el aumento

El organismo previsional oficializó la suba del 1,93% para el penúltimo mes del año. De esta forma, el tope máximo rozará los $3 millones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la readecuación integral de las escalas previsionales que regirán durante el mes de noviembre de 2026. Tras la aplicación del incremento del 1,93% determinado por la fórmula de movilidad vigente, el haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino registrará un nuevo piso rozando los $3 millones mensuales de ingresos brutos, marcando la referencia máxima que abonará el organismo previsional.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 304/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma de las autoridades del organismo previsional. El reajuste toma como parámetro directo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en cumplimiento con el mecanismo de actualización mensual dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 274/2024. El ajuste alcanza a todas las escalas de la pirámide previsional, estableciendo los valores definitivos de los haberes tope, las jubilaciones mínimas y las distintas prestaciones asistenciales del sistema previsional argentino.

Los valores de la jubilación máxima, la mínima y las prestaciones de ANSES

Con el ajuste porcentual ya confirmado, el cuadro de valores de referencia para el penúltimo mes del ejercicio 2026 se estructura de la siguiente manera:

Jubilación máxima : $2. 988.765, 82 .

Jubilación mínima: $444.158,46.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77.

Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22.

En el caso de la jubilación máxima, la suba del 1,93% representa un incremento nominal de $56.591, ya que el mes pasado el tope estaba fijado en $2.932.174,85. Mientras que el aumento en la mínina fue de $8.409,95 con respecto octubre.

Qué pasa con el bono extraordinario de $70. 000 para las escalas altas

Un punto central de la normativa aclara la situación del refuerzo de ingresos que abona el Estado nacional. Los jubilados que perciben el haber máximo quedan excluidos de la liquidación del bono extraordinario de $70.000, dado que esta asignación suplementaria se diseñó de forma exclusiva para apuntalar los ingresos de los sectores con menores recursos del sistema.

El refuerzo financiero de $70.000 se liquida de manera íntegra únicamente para los beneficiarios que perciben la jubilación mínima, permitiéndoles alcanzar un haber total de $514.158,46 durante el mes, o de forma proporcional para quienes superan el haber básico sin llegar a ese límite fijado. De esta manera, las escalas más elevadas del escalafón de la ANSES percibirán únicamente el haber tope actualizado mediante la fórmula de movilidad mensual, sin incorporar la suma fija complementaria.