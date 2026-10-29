Final de la obra: habilitarán un nuevo puente en el tránsito de la Capital Federal

Luego de varios de meses de trabajos en una de las zonas de congestión de autos de la Ciudad, el sábado quedará habilitada la nueva conexión

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que este sábado 31 de octubre quedará completamente habilitada la última etapa de la obra de ampliación y modernización del Puente Labruna, en el barrio porteño de Núñez. La habilitación de las nuevas rampas de acceso y egreso completa el proyecto de infraestructura vial iniciado meses atrás —que ya había duplicado la capacidad del puente en mayo con un ramal paralelo de doble carril—, logrando una conexión fluida en uno de los nudos de tránsito más transitados del norte de la Capital Federal.

La intervención está diseñada para eliminar las barreras urbanas que representaban la avenida Cantilo, la autopista Lugones y las vías del ferrocarril Belgrano Norte, beneficiando en forma directa a más de 350.000 personas que circulan diariamente por los accesos a Ciudad Universitaria, el estadio del Club Atlético River Plate y el Parque de la Innovación.

Nuevo Puenta Labruna: cuáles son las nuevas conexiones que se habilitan el sábado

A partir del sábado, la apertura de las nuevas rampas permitirá realizar vinculaciones más directas y seguras sin necesidad de hacer extensos desvíos por avenidas linderas:

Giro de retorno Cantilo - Lugones: Los vehículos que transitan por la avenida Cantilo podrán subir directamente al puente Labruna mediante la nueva rampa para retomar hacia la autopista Lugones en sentido contrario.

Conexión a Udaondo: Quienes circulen por Cantilo podrán descender hacia la avenida Udaondo, agilizando el ingreso a las instalaciones de River Plate y al Parque de la Innovación.

Egreso directo desde Ciudad Universitaria: Los estudiantes, docentes y trabajadores que salgan del predio universitario contarán con una subida directa hacia la autopista Lugones en sentido al Centro.

La nueva conexión del Puente Labruna: quedará habilitada desde este sábado

Un plan integral de movilidad y reconfiguración en Núñez con el Puente Labruna

La puesta en marcha de estas rampas consolida la reestructuración del tránsito que la Secretaría de Transporte y la empresa AUSA venían implementando en la zona. En las fases previas, la Ciudad reconfiguró el esquema de circulación para convertir a la avenida Udaondo y la calle Campos Salles en un par vial (Udaondo como mano única hacia Avenida del Libertador desde la autopista, y Campos Salles como vía de salida hacia Lugones).

A su vez, el proyecto integral incluyó el traslado del giro a la izquierda en Avenida del Libertador, la reubicación de las paradas de las líneas de colectivo 28 y 42, y la construcción de una amplia pasarela peatonal de 4 metros de ancho con bicisenda de 2,40 metros entre ambos puentes. En el entorno urbano del puente se sumaron aterrazados verdes estilo anfiteatro, sectores de descanso, áreas con juegos infantiles y parquización con vegetación nativa.

"Estamos haciendo una obra estratégica que transforma una zona clave de la Ciudad. Mejoramos la conectividad, ordenamos la circulación y eliminamos barreras urbanas para que miles de vecinos se muevan de manera más rápida y segura", destacó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Como parte del mismo máster plan para la zona Costanera, la Ciudad prevé avanzar a menos de dos kilómetros de allí con la construcción del "Anillo La Pampa", un túnel vehicular bajo Lugones y un puente peatonal elevado sobre la autopista Illia que conectará Núñez con el Aeroparque Jorge Newbery.