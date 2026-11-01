Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora y mes en noviembre

El personal de casas particulares recibirá un nuevo aumento este mes. Cómo quedan los salarios, según la categoría y la modalidad de trabajo

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización será del 1,6% y alcanzará a todas las categorías del sector, tanto para quienes trabajan con retiro como para aquellas personas que permanecen en el domicilio de sus empleadores. Con los nuevos valores, el personal de tareas generales cobrará un mínimo de $4.174,62 por hora y $512.142,96 mensuales, en la modalidad con retiro.

El incremento forma parte del acuerdo oficializado mediante la Resolución 6/2026, posteriormente rectificada por la Resolución 7/2026. La negociación estableció aumentos escalonados entre agosto y diciembre, además de la incorporación progresiva a los salarios básicos de una suma extraordinaria que se había abonado durante agosto.

Las nuevas escalas representan los pisos salariales obligatorios para cada actividad. Sin embargo, el ingreso final puede ser superior cuando existen acuerdos particulares, adicionales por antigüedad, zona desfavorable u horas extras. Por eso, para calcular correctamente el sueldo es necesario identificar tanto la categoría como la cantidad de horas trabajadas.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre por categoría

Los salarios mínimos de noviembre varían según las tareas desempeñadas y la modalidad de contratación. Los importes de referencia son los siguientes:

Supervisión: $4.928,28 por hora y $614.791,27 mensuales con retiro. Sin retiro, $5.344,33 por hora y $678.036,40 mensuales.

Tareas específicas: $4.700,21 por hora y $575.394,53 mensuales con retiro. Sin retiro, $5.098,84 por hora y $633.782,08 mensuales.

Caseros: $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales.

Cuidado de personas: $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales con retiro. Sin retiro, $4.923,50 por hora y $620.420,85 mensuales.

Tareas generales: $4.174,62 por hora y $512.142,96 mensuales con retiro. Sin retiro, $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales.

La categoría de tareas generales incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas habituales del hogar. Es una de las modalidades más frecuentes de contratación.

Por su parte, el cuidado de personas comprende la asistencia no terapéutica de niños, adultos mayores y personas que necesitan acompañamiento. Cuando una trabajadora realiza actividades correspondientes a distintas categorías, debe considerarse la tarea principal que desempeña habitualmente.

Antigüedad, zona desfavorable y horas extras: cuánto se suma al sueldo

Además del salario básico, las empleadas domésticas tienen derecho a un adicional del 1% por cada año de antigüedad con el mismo empleador. Por ejemplo, una trabajadora con cinco años computables de servicio recibe un adicional del 5% sobre la remuneración correspondiente. Es importante aclarar que se calcula a partir del 1 de septiembre de 2020 y sin efecto retroactivo para relaciones laborales que hayan comenzado con anterioridad a esa fecha.

También existe un adicional por zona desfavorable del 31% para quienes prestan tareas en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, entre otras jurisdicciones comprendidas por la normativa.

Las horas extras se pagan con un recargo del 50% en días comunes y del 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados.

Cuándo llegará el próximo aumento

El acuerdo salarial contempla otra actualización del 1,6% para diciembre de 2026. Por lo tanto, noviembre no será el último mes con modificaciones en los haberes del sector.

Los empleadores deben respetar los valores mínimos y entregar el recibo correspondiente. ARCA incorporó recientemente una herramienta de recibo asistido que facilita el cálculo de determinados conceptos salariales, aunque la responsabilidad de verificar la liquidación continúa siendo del empleador.

La actualización de noviembre también será relevante para calcular el aguinaldo de diciembre, ya que el Sueldo Anual Complementario toma como referencia la mayor remuneración mensual del semestre.