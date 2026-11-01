Empleados de comercio: cuánto cobran por el bono extraordinario en noviembre

El sector recibirá un pago extraordinario que complementará el último aumento escalonado alcanzado en negociaciones paritarias. Los detalles

Los empleados de comercio recibirán en noviembre de 2026 un bono extraordinario que se sumará a los aumentos salariales acordados recientemente entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias del sector. El beneficio forma parte de la última negociación paritaria y alcanzará a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El acuerdo, firmado el 26 de octubre, también contempla una actualización salarial del 5,7%, distribuida en tres tramos del 1,9% para octubre, noviembre y diciembre. De esta manera, vendedores, cajeros, administrativos y otros trabajadores del sector tendrán modificaciones en sus ingresos durante los últimos meses del año.

Una de las principales novedades de la negociación es la incorporación de una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo, que se abonará de manera escalonada. El importe y las fechas de pago quedaron establecidos en el acuerdo firmado entre el gremio y las cámaras empresarias.

Empleados de comercio: de cuánto es el bono de noviembre

El bono extraordinario acordado para los empleados de comercio asciende a $50.000 y se pagará en dos cuotas de $25.000. La primera corresponde a los salarios de octubre, que se perciben durante noviembre, mientras que la segunda se liquidará con los haberes de noviembre y se cobrará en diciembre.

De esta manera, los trabajadores recibirán $25.000 adicionales en noviembre y otros $25.000 en diciembre, según las condiciones establecidas en el acuerdo paritario.

La asignación tiene carácter no remunerativo y se suma a los conceptos salariales vigentes. Su liquidación deberá respetar las disposiciones del acuerdo, incluidas las condiciones aplicables según la jornada laboral.

Qué otros aumentos recibirán los empleados de comercio

Además del bono, la nueva paritaria contempla un incremento salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, dividido en tres tramos del 1,9%.

El primer aumento corresponde a octubre y se reflejará en los salarios que se cobran en noviembre. Los siguientes incrementos se aplicarán sobre los haberes de noviembre y diciembre.

El acuerdo también mantiene las sumas no remunerativas de $120.000 establecidas anteriormente, con un cronograma de incorporación progresiva al salario básico que comenzará en diciembre de 2026. Los trabajadores deberán considerar, además, los adicionales por antigüedad y presentismo previstos en el convenio colectivo, que pueden modificar la remuneración final.

Por último, las partes acordaron volver a reunirse en enero de 2027 para evaluar la evolución de los salarios y la situación económica de cara a los nuevos aumentos en paritarias.