Una ciudad argentina legalizó Uber y permitirá que los taxis trabajen con aplicaciones

La nueva ordenanza establece condiciones obligatorias para choferes, vehículos y apps. Habrá seis meses para adaptarse, con posibilidad de prórroga

Rosario dio un paso clave en la regulación del transporte por aplicaciones. El Concejo Municipal aprobó una ordenanza impulsada por el intendente Pablo Javkin que habilita a Uber y DiDi a operar legalmente bajo un esquema de requisitos, controles y habilitaciones para conductores, vehículos y empresas.

La medida busca ordenar una actividad que ya tenía una fuerte presencia en la ciudad, pero que funcionaba sin un marco regulatorio específico para estas plataformas. Entre los principales cambios, los conductores deberán contar con licencia profesional, los automóviles tendrán que cumplir con las exigencias técnicas correspondientes y las aplicaciones estarán obligadas a inscribirse en un registro municipal.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de la nueva normativa es el plazo de adaptación: los choferes tendrán seis meses para obtener la licencia profesional, con la posibilidad de extender ese período por otros seis meses.

Además, la ordenanza incorpora a los taxis y remises al sistema de aplicaciones, lo que abre un nuevo escenario para el transporte tradicional y la competencia por captar pasajeros.

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la nueva regulación

La ordenanza establece un marco de funcionamiento para las plataformas digitales de transporte y define obligaciones tanto para las empresas como para quienes prestan el servicio.

El objetivo es mejorar la fiscalización municipal, reforzar la seguridad de los pasajeros y establecer reglas comunes para una actividad que modificó la forma de contratar viajes en las principales ciudades del país.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo municipal el 1° de octubre y atravesó modificaciones durante su tratamiento legislativo antes de recibir la aprobación definitiva.

Con el nuevo esquema, Uber, DiDi y las demás plataformas alcanzadas por la regulación deberán ajustarse a las condiciones establecidas por el municipio para operar dentro de Rosario.

Los requisitos que deberán cumplir los conductores de Uber y DiDi

Uno de los cambios más relevantes alcanza directamente a los choferes. La normativa exige que cuenten con una licencia de conducir profesional, un requisito que deberán gestionar dentro del plazo previsto para adecuarse al nuevo sistema.

El período inicial será de seis meses, aunque podrá prorrogarse por otros seis. De esta manera, los conductores tendrán un tiempo de transición para completar los trámites necesarios.

Los vehículos también deberán cumplir con exigencias específicas. Entre ellas, deberán tener vigente la revisión técnica correspondiente al transporte de pasajeros, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los viajes.

Otro de los puntos incorporados es la obligación de exhibir un código QR en los automóviles. A través de ese mecanismo, los pasajeros podrán consultar información sobre el conductor y el vehículo, lo que facilitará la identificación de quienes prestan el servicio.

Estas condiciones forman parte del esquema de controles con el que Rosario busca formalizar la actividad y mejorar la capacidad de supervisión del transporte contratado a través de aplicaciones.

Qué obligaciones tendrán las plataformas de transporte

La nueva regulación también establece requisitos para las empresas que ofrecen servicios de movilidad mediante aplicaciones.

En primer lugar, deberán inscribirse en un registro municipal para operar dentro de la ciudad. Además, tendrán que proporcionar periódicamente información anonimizada sobre los viajes realizados.

Con esos datos, el municipio podrá contar con información sobre el funcionamiento del sistema y fortalecer los mecanismos de fiscalización, sin que los reportes deban incluir datos personales identificatorios de los usuarios.

La inscripción y la entrega de información forman parte de un esquema que busca identificar a las plataformas que operan en Rosario y establecer obligaciones concretas para la prestación del servicio.

De esta forma, la ordenanza no se limita a regular las condiciones de los automóviles y sus conductores, sino que también incorpora a las empresas tecnológicas al sistema de control municipal.

La sorpresa para los taxis y remises: también podrán usar las aplicaciones

La regulación introduce un cambio para el transporte tradicional: los taxis y remises podrán ofrecer sus servicios a través de Uber, DiDi y otras plataformas digitales alcanzadas por la normativa.

La posibilidad de integrarse a estos sistemas abre una alternativa para los prestadores convencionales, que podrán sumar canales digitales para conseguir pasajeros y ampliar sus oportunidades de trabajo.

Al mismo tiempo, la decisión busca establecer un marco para la convivencia entre las modalidades tradicionales y las aplicaciones, que ganaron terreno en el mercado de la movilidad urbana.

La incorporación de taxis y remises también puede modificar la competencia entre los distintos prestadores, al permitir que los servicios convencionales aprovechen herramientas digitales para captar usuarios.

Cómo fue la votación y quiénes se opusieron

La aprobación de la ordenanza llegó después de un debate político en el Concejo Municipal de Rosario.

Durante el tratamiento en comisiones, el proyecto impulsado por Javkin recibió el acompañamiento del oficialismo y de La Libertad Avanza. En cambio, los bloques Peronista y Ciudad Futura manifestaron su oposición.

La discusión estuvo centrada en la necesidad de establecer reglas para una actividad que ya tenía una presencia importante en la ciudad, además de las condiciones de seguridad, habilitación y fiscalización que deberán cumplir los distintos actores.

Con la aprobación, Rosario avanza hacia un sistema que reconoce legalmente el funcionamiento de las aplicaciones de transporte y fija nuevas obligaciones para sus conductores y empresas.

El desafío será implementar los controles previstos y garantizar que los prestadores puedan adaptarse a los requisitos dentro de los plazos establecidos, en un mercado que combina plataformas digitales, taxis y remises.