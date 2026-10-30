Cyber Monday en Hair Recovery: descuentos de hasta 60%, cuotas sin interés y regalos

La empresa especializada en medicina capilar se suma al evento de compras online con promociones en su tienda digital del 2 al 4 de noviembre

El comercio electrónico se prepara para una nueva edición del Cyber Monday, uno de los eventos de descuentos más importantes del año. Durante tres jornadas, los consumidores podrán acceder a promociones especiales, rebajas y alternativas de financiación en distintos rubros.

La edición 2026 se realizará el 2, 3 y 4 de noviembre, con la participación de más de 900 empresas que ofrecerán descuentos y beneficios a través de sus canales de venta online.

Entre las marcas que preparan propuestas especiales aparece Hair Recovery, una compañía especializada en medicina capilar que también cuenta con una tienda online de productos para el cuidado del cabello. Para esta edición del Cyber Monday, ofrecerá descuentos de hasta el 60%, financiación en cuotas sin interés y un beneficio adicional para quienes superen determinado monto de compra.

Qué es Hair Recovery y qué productos ofrece

Hair Recovery es una empresa argentina dedicada a la medicina capilar, con una trayectoria que comenzó en 1996 de la mano de los médicos Nicolás Lusicic y Alejandra Susacasa. Sus fundadores impulsaron el desarrollo de tratamientos especializados para abordar la caída del cabello y la recuperación capilar.

Con el paso de los años, la compañía amplió su propuesta y desarrolló distintas alternativas para el cuidado y la recuperación del pelo. Entre ellas se encuentran los tratamientos preventivos, procedimientos como el microtrasplante capilar y una línea propia de productos.

Esta última se comercializa bajo la marca Royal Therapy by Hair Recovery e incluye shampoos, acondicionadores, tratamientos intensivos, ampollas y otros artículos destinados a distintas necesidades del cabello.

La tienda online también ofrece suplementos, productos de maquillaje capilar y fragancias, con alternativas tanto para hombres como para mujeres.

Cyber Monday en Hair Recovery: cuáles son los descuentos y promociones

Durante el Cyber Monday, Hair Recovery ofrecerá una serie de beneficios para quienes realicen compras a través de su tienda online. La propuesta combina rebajas en productos seleccionados con opciones de financiación y ventajas adicionales según el monto de la operación.

Estas son las promociones anunciadas:

Hasta 60% de descuento: habrá rebajas de hasta el 60% en productos de la tienda online.

habrá rebajas de hasta el 60% en productos de la tienda online. Perfume de regalo: quienes realicen compras superiores a $100.000 recibirán una fragancia sin cargo.

quienes realicen compras superiores a $100.000 recibirán una fragancia sin cargo. Tres cuotas sin interés: se podrá financiar la compra en tres pagos sin recargo.

se podrá financiar la compra en tres pagos sin recargo. Envío gratis: el beneficio estará disponible para compras que superen los $50.000.

De esta manera, la propuesta contempla tanto a quienes buscan reponer productos habituales para el cuidado del cabello como a quienes quieren probar otras alternativas de la línea de Hair Recovery.

Los descuentos abarcan distintas categorías de la tienda, por lo que el porcentaje de ahorro dependerá del producto elegido y de las promociones disponibles al momento de realizar la compra.

Cómo comprar durante el Cyber Monday

Las promociones estarán disponibles a través de la tienda online de Hair Recovery, donde se podrán consultar los productos alcanzados por los descuentos y las condiciones de cada beneficio.

La recomendación es revisar los precios y las condiciones de financiación antes de confirmar la operación, especialmente en el caso de las compras que permiten acceder al perfume de regalo o al envío sin cargo.

De esta manera, con descuentos de hasta el 60%, tres cuotas sin interés y un obsequio para operaciones superiores a $100.000, Hair Recovery se suma a la agenda de promociones del Cyber Monday 2026.