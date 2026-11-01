Outlet de Nike: zapatillas y camperas con hasta 60% de descuento

La marca de la pipa lanzó una agresiva liquidación a través de su web. Hay modelos urbanos, calzado deportiva y ropa de invierno con grandes rebajas

El outlet de Nike en Argentina ofrece una amplia variedad de zapatillas, camperas y prendas deportivas con importantes descuentos, que en algunos productos seleccionados alcanzan el 60%. Con el comienzo de noviembre, las promociones representan una oportunidad para quienes buscan renovar su vestuario, comprar calzado deportivo o aprovechar las liquidaciones de modelos de temporadas anteriores.

Las rebajas incluyen artículos para hombres, mujeres y chicos, con alternativas tanto para realizar actividad física como para el uso cotidiano. Entre las ofertas relevadas aparecen modelos de las líneas Air Max, Air Jordan y running, además de camperas, pantalones y otras prendas de indumentaria deportiva.

Uno de los principales atractivos es la diferencia entre los precios originales y los promocionales, que en determinados productos supera los $200.000. Sin embargo, las ofertas están sujetas a disponibilidad de talles y stock, por lo que es importante verificar los valores al momento de realizar la compra.

Outlet de Nike: zapatillas con hasta 60% de descuento

Las zapatillas son uno de los productos destacados de las liquidaciones de Nike. La marca ofrece rebajas en modelos de running, calzado urbano y algunas de sus líneas más reconocidas.

Entre las promociones relevadas a fines de octubre se encuentran:

Nike Alphafly 3: de $529.999 a $212.000, con un descuento del 60%.

Nike Air Max 95 Big Bubble Leather: de $449.999 a $180.000, con 60% off.

Nike Air Max Dn8: de $449.999 a $180.000, con un descuento del 60%.

Air Jordan 1 Retro High OG: de $399.999 a $160.000, con una rebaja del 60%.

Nike Air Max TL 2.5: de $399.999 a $160.000, con un descuento del 60%.

Nike Air Force 1 para chicos: de $199.999 a $99.999, con una rebaja del 50%.

Uno de los descuentos más importantes corresponde a las Nike Alphafly 3, un modelo de running cuyo precio promocional representa un ahorro de aproximadamente $318.000 respecto del valor original.

Camperas Nike: qué modelos se consiguen a mitad de precio

Las promociones también incluyen indumentaria deportiva y urbana. Entre los productos seleccionados aparecen camperas con capucha, prendas de abrigo y pantalones de distintas colecciones.

Estas son algunas de las ofertas relevadas:

Campera Jordan Flight Club para mujer: de $309.999 a $124.000, con un 60% de descuento.

Campera Nike Club para hombre: de $179.999 a $89.999, con una rebaja del 50%.

Campera Jordan Brooklyn con capucha: de $399.999 a $199.999, con un 50% de descuento.

Pantalón Nike Sportswear para mujer: de $249.999 a $100.000, con 60% off.

Pantalón Nike Club para hombre: de $134.999 a $54.000, con un descuento del 60%.

Top deportivo Nike Indy: de $109.999 a $54.999, con una rebaja del 50%.

Cómo comprar en el outlet de Nike y aprovechar las promociones

Las ofertas pueden consultarse en la tienda online oficial de Nike Argentina, donde es posible filtrar los productos por categoría, talle, género y precio. La disponibilidad de cada artículo puede variar según el modelo y el color elegido.

Las facilidades financieras integradas en las tiendas virtuales permiten acceder a planes de pago en 3 y 6 cuotas sin interés con todos los bancos. Además, existe la chance de financiamiento sin cargos adicionales hasta en 9 pagos para compras que superen los $149.999.

En tanto, para reforzar la confianza en la compra remota, la plataforma dispone de un esquema flexible para realizar cambios o devoluciones, utilizando tanto la red de sucursales físicas como el servicio de correo para asegurar la elección correcta del talle.