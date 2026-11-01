Estos son los mejores tres municipios del Conurbano para vivir según estudio de la UBA

Un informe elaborado por la Facultad de Económicas ordenó del mejor al peor a los 31 distritos del AMBA, ponderando distintos criterios

Un estudio elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estableció cuáles son las mejores comunas para residir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026, la investigación evaluó la calidad de vida y el desempeño de la gestión pública en 31 municipios bonaerenses, ponderando 31 variables y 159 indicadores divididos en cinco grandes ejes de análisis.

El podio del relevamiento quedó encabezado por Vicente López, que obtuvo una calificación global de 3,78 puntos sobre 5, seguido por Tres de Febrero (3,55) y Escobar (3,35). El promedio general del conurbano se ubicó en 2,59 puntos, una barrera que fue superada por 16 de los 31 distritos analizados, mientras que la parte baja del ranking evidenció una marcada brecha de desigualdad urbana entre el norte y los municipios periféricos del sur y oeste.

Mejores municipios del Conurbano para vivir: cómo quedó la tabla de posiciones

El ranking global ordenó a las gestiones locales según la ponderación de sus políticas públicas y servicios urbanos:

Los 5 mejores: Vicente López (3,78), Tres de Febrero (3,55), Escobar (3,35), San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11).

Vicente López (3,78), Tres de Febrero (3,55), Escobar (3,35), San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11). Por encima del promedio: Tigre (2,96), Avellaneda (2,89), Quilmes (2,86), Lanús (2,81), Ezeiza (2,77), Lomas de Zamora (2,76), Berazategui (2,76), Morón (2,65), Ituzaingó (2,64), San Fernando (2,64), Pilar (2,61), Almirante Brown (2,59), Florencio Varela (2,58), Malvinas Argentinas (2,57) y San Martín (2,53).

Tigre (2,96), Avellaneda (2,89), Quilmes (2,86), Lanús (2,81), Ezeiza (2,77), Lomas de Zamora (2,76), Berazategui (2,76), Morón (2,65), Ituzaingó (2,64), San Fernando (2,64), Pilar (2,61), Almirante Brown (2,59), Florencio Varela (2,58), Malvinas Argentinas (2,57) y San Martín (2,53). Por debajo del promedio: Esteban Echeverría (2,46), La Matanza (2,42), Hurlingham (2,38), Merlo (2,18), San Vicente (2,06), José C. Paz (2,05), Moreno (1,99), Marcos Paz (1,99), General Rodríguez (1,81), Presidente Perón (1,76) y Cañuelas (1,58), que cerró la nómina en el último lugar.

Las 5 dimensiones analizadas para los mejores municipios del Conurbano y la brecha de desigualdad

Para confeccionar el índice, el equipo técnico liderado por Omar Quiroga evaluó cinco ejes estructurales: Político-Institucional, Desarrollo Económico, Sociedad, Medio Ambiente y Tecnología e Infraestructura. Asimismo, la edición 2026 amplió la muestra de 24 a 31 comunas para sumar al denominado "Conurbano Ampliado", una franja caracterizada por un acelerado crecimiento demográfico y la coexistencia de parques industriales, barrios cerrados y asentamientos informales.

Entre los resultados por categoría se destacaron los siguientes liderazgos:

Sociedad: Fue la dimensión con mejor promedio general del conurbano (2,74 puntos). Vicente López se ubicó al frente con 3,88 puntos.

Fue la dimensión con mejor promedio general del conurbano (2,74 puntos). Vicente López se ubicó al frente con 3,88 puntos. Tecnología e Infraestructura: Promedio regional de 2,71 puntos, encabezado nuevamente por Vicente López (4,00).

Promedio regional de 2,71 puntos, encabezado nuevamente por Vicente López (4,00). Político e Institucional: Vicente López lideró el ranking con 4,03 puntos sobre un promedio general de 2,60.

Vicente López lideró el ranking con 4,03 puntos sobre un promedio general de 2,60. Desarrollo Económico: Vicente López y Tres de Febrero compartieron la cima con 3,72 puntos cada uno.

Vicente López y Tres de Febrero compartieron la cima con 3,72 puntos cada uno. Medio Ambiente: Fue el rubro con peor desempeño en todo el AMBA (2,32 puntos de promedio). En este ítem, Tres de Febrero logró la máxima valoración con 3,45 puntos.

La investigación concluyó alertando sobre la marcada disparidad territorial que persiste en la región: mientras los cinco municipios mejor valorados promediaron 3,42 puntos, el lote de los cinco peores calificados (cuatro de ellos correspondientes a las nuevas incorporaciones del conurbano profundo) apenas alcanzó una media de 1,83 puntos.