Prueba por 90 días: cambio rotundo en una de las autopistas de Buenos Aires

El gobierno porteño anunció que comenzó un período de evaluación en el que permitirá la circulación de autos donde antes estaba prohibido

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un cambio sustancial en la operatividad del Paseo del Bajo. A partir de este lunes 2 de noviembre, el corredor vial quedará habilitado para la circulación de automóviles particulares y vehículos livianos también de lunes a viernes, en la franja horaria de 22 a 05. La medida se implementará bajo una modalidad experimental por un plazo de 90 días, con el objetivo de optimizar el uso de la infraestructura vial durante los momentos de menor intensidad de tránsito pesado.

Hasta el momento, la circulación de autos por esta traza subterránea estaba restringida exclusivamente a los fines de semana (desde las 22 del viernes hasta las 05 del lunes) y días feriados. Si bien dicho régimen de fin de semana continuará funcionando de forma habitual, las autoridades decidieron extender el permiso a las noches de los días hábiles debido a que la dinámica del transporte de cargas y ómnibus de larga distancia cae sensiblemente durante la madrugada, dejando capacidad ociosa en la calzada.

Paseo del Bajo: vehículos permitidos, velocidad máxima y precio del peaje

La iniciativa, coordinada entre el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), busca ofrecer un conector ágil entre las autopistas del norte y del sur de la Capital Federal. El corredor, de 7,1 kilómetros de extensión, conecta directamente la Autopista Illia con la Autopista 25 de Mayo y la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Las condiciones operativas para el tránsito en la franja nocturna comprenden los siguientes puntos:

Vehículos autorizados: Automóviles particulares, camionetas y utilitarios livianos.

Automóviles particulares, camionetas y utilitarios livianos. Prohibición expresa a motos: Las motocicletas tienen estrictamente prohibida la circulación por el Paseo del Bajo por razones de seguridad vial y diseño de la traza.

Las motocicletas tienen estrictamente prohibida la circulación por el Paseo del Bajo por razones de seguridad vial y diseño de la traza. TelePASE obligatorio: Como en toda la red de autopistas porteñas, el cobro es 100% digital a través del dispositivo de TelePASE.

Como en toda la red de autopistas porteñas, el cobro es 100% digital a través del dispositivo de TelePASE. Velocidad y tarifa: La velocidad máxima permitida se mantiene en 60 km/h y la tarifa de peaje a partir de noviembre se fijó en $10.978,49.

El Paseo del Bajo podrá ser utilizado por autos todos los días de 22 a 5 de la mañana

Paseo del Bajo: un corredor con más de 4,5 millones de tránsitos livianos

Desde que la Ciudad abrió el Paseo del Bajo a los autos durante los fines de semana y feriados en 2024, el corredor registró un uso intensivo por parte de los conductores porteños y del conurbano. Según datos oficiales de AUSA, unos 35.000 automóviles utilizan la traza cada fin de semana, acumulando más de 4,5 millones de pasadas de vehículos livianos en los últimos 30 meses.

Con los resultados del ensayo de 90 días, el Ejecutivo porteño evaluará si la convivencia nocturna entre automóviles y camiones de carga se mantiene en parámetros de fluidez y seguridad adecuados para determinar la continuidad definitiva del esquema en la grilla semanal.