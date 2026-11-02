Ni Uber ni Cabify: cuál es y cómo funciona la nueva app de autos para ahorrar en viajes

Una aplicación que nació en Francia tiene al mercado argentino como el segundo país con más usuarios registrados para optimizar gastos

En un escenario económico atravesado por el constante incremento en el precio de los combustibles, la plataforma francesa BlaBlaCar desembarcó con fuerza en la Argentina y revolucionó el sistema de movilidad de mediana y larga distancia. Dedicada exclusivamente al modelo de carpooling o uso compartido de vehículos particulares, la aplicación superó la barrera de los 19.000 usuarios registrados en el país, convirtiendo al mercado nacional en el segundo con mayor adopción entre las 20 nuevas naciones donde la firma comenzó a operar este año, únicamente por detrás de Colombia.

Según datos revelados por la compañía, el ritmo de altas de usuarios experimentó una aceleración constante mes a mes desde su lanzamiento local en mayo, registrando en septiembre un pico de crecimiento del 83%. El servicio no funciona como un taxi tradicional ni como una app de viaje urbano punto a punto (como Uber o Cabify), sino como una red donde conductores particulares que ya planean realizar un trayecto determinado ofrecen los asientos libres de su vehículo a pasajeros que viajen al mismo destino para dividir los costos de nafta y peajes.

BlaBlaCar, la nueva app de carpooling: radiografía del usuario argentino y distancias promedio

Los trayectos realizados en el país durante sus primeros cinco meses de operaciones registran una distancia media de 188 kilómetros y un valor promedio estimado en torno a los $15.000 por asiento, conectando principalmente la Ciudad de Buenos Aires con localidades del interior bonaerense y provincias linderas. De esta manera, el sistema funciona además como un motor de conectividad para ciudades más pequeñas o aisladas que cuentan con oferta reducida de colectivos de larga distancia.

El perfil demográfico de la plataforma en la Argentina muestra las siguientes características:

Perfil de conductores: El 82% de quienes publican sus vehículos son hombres y el 18% mujeres. La franja etaria predominante se ubica entre los 35 y 49 años (46%), seguida por el segmento de 25 a 34 años (24%).

El 82% de quienes publican sus vehículos son hombres y el 18% mujeres. La franja etaria predominante se ubica entre los 35 y 49 años (46%), seguida por el segmento de 25 a 34 años (24%). Perfil de pasajeros: La demanda entre quienes viajan se presenta casi de manera paritaria, con un 52% de hombres y 48% de mujeres. El grupo etario mayoritario entre los pasajeros comprende a jóvenes y adultos de 25 a 34 años (43%).

"La aceptación del auto compartido ha sido excepcional. Esperamos seguir creciendo para ofrecer una opción de movilidad económica y accesible ante el escenario global de suba de combustibles", destacaron desde la firma internacional.

Argentina ya tiene 19.000 usuarios registrados en la app BlaBlaCar

Cómo funciona BlaBlaCar: paso a paso para conductores y pasajeros

El uso de la herramienta se gestiona de forma gratuita descargando la aplicación móvil o ingresando a su sitio web oficial (blablacar.com.ar):