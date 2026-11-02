Eliminarán una de las barreras más problemáticas de la Capital y así está la obra

Continúan los trabajos en el cruce de las vías del Mitre con la avenida Álvarez Thomas, donde el año que viene se inaugurará un paso bajo nivel

Las obras de infraestructura orientadas a eliminar barreras ferroviarias y mejorar la conectividad urbana avanzan en el barrio porteño de Villa Urquiza. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que la construcción del nuevo paso bajo nivel sobre la avenida Álvarez Thomas y las vías del Ferrocarril Mitre alcanzó un 26% de avance global, cumpliendo con las etapas de ingeniería pesada bajo tierra desde el cierre del paso a nivel ocurrido en marzo.

El proyecto busca terminar con una de las interferencias viales más complejas y con mayores demoras del flujo vehicular en el norte de la Capital Federal. A diferencia de los trabajos en superficie, las tareas ejecutadas hasta el momento se concentraron bajo tierra para la instalación de los pilotes de contención, la viga principal sobre la que transitan las formaciones del tren y los muros laterales de estructura.

Paso bajo nivel de Álvarez Thomas en las vías del Mitre

Uno de los principales desafíos logísticos de la intervención consistió en la relocalización de la red de infraestructura pública existente por debajo de la avenida sin interrumpir los suministros domiciliarios a los vecinos del barrio. En coordinación con las empresas prestadoras, se realizaron tareas de corrimiento en cañerías de gas de baja y media presión, tendidos de redes eléctricas, ductos pluviales y redes cloacales.

El cronograma proyectado para la finalización del túnel contempla las siguientes fases inmediatas: