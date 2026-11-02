Eliminarán una de las barreras más problemáticas de la Capital y así está la obra
Las obras de infraestructura orientadas a eliminar barreras ferroviarias y mejorar la conectividad urbana avanzan en el barrio porteño de Villa Urquiza. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que la construcción del nuevo paso bajo nivel sobre la avenida Álvarez Thomas y las vías del Ferrocarril Mitre alcanzó un 26% de avance global, cumpliendo con las etapas de ingeniería pesada bajo tierra desde el cierre del paso a nivel ocurrido en marzo.
El proyecto busca terminar con una de las interferencias viales más complejas y con mayores demoras del flujo vehicular en el norte de la Capital Federal. A diferencia de los trabajos en superficie, las tareas ejecutadas hasta el momento se concentraron bajo tierra para la instalación de los pilotes de contención, la viga principal sobre la que transitan las formaciones del tren y los muros laterales de estructura.
Paso bajo nivel de Álvarez Thomas en las vías del Mitre
Uno de los principales desafíos logísticos de la intervención consistió en la relocalización de la red de infraestructura pública existente por debajo de la avenida sin interrumpir los suministros domiciliarios a los vecinos del barrio. En coordinación con las empresas prestadoras, se realizaron tareas de corrimiento en cañerías de gas de baja y media presión, tendidos de redes eléctricas, ductos pluviales y redes cloacales.
El cronograma proyectado para la finalización del túnel contempla las siguientes fases inmediatas:
- Puente Sur y excavación: Se ejecuta la construcción de la estructura del puente sur y el refuerzo sobre el tendido de vías. En los próximos días comenzará la excavación principal del túnel, tarea que se extenderá hasta principios del año próximo.
- Equipamiento urbano: Tras la excavación, la obra avanzará con la construcción de las rampas peatonales, accesos vehiculares, colocación de luminarias LED y la instalación del mobiliario urbano del entorno.
- Desvíos provisorios: Mientras continúen las tareas de excavación en el cruce de Álvarez Thomas, el tránsito vehicular de la zona se mantiene desviado de forma provisoria a través del paso alternativo de la calle Miller.