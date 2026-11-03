Cuánto cuesta pintar un departamento de 60 m²: mano de obra y materiales, según la calidad

El presupuesto para pintar un departamento de tres ambientes incluye tanto la mano de obra para ejecutarlo como los materiales necesarios

El gasto depende de la calidad de la pintura y la mano de obra.

Renovar la pintura de un departamento puede convertirse en un gasto considerable, incluso cuando no se trata de una propiedad grande. En noviembre de 2026, pintar una unidad de tres ambientes de aproximadamente 60 metros cuadrados en CABA o el Gran Buenos Aires puede demandar entre $1,35 millones y $3,1 millones, según la calidad de los productos, las condiciones de las paredes y el valor que cobre el pintor.

La diferencia entre utilizar materiales de segunda calidad y elegir pinturas de primera marca puede representar varios cientos de miles de pesos. Sin embargo, no es el único factor que determina el presupuesto: la mano de obra, la preparación de las superficies y la inclusión de los techos también inciden en el costo.

Para realizar la estimación se considera un departamento de 60 m², con living comedor, dos dormitorios, cocina y baño. Se contempla pintar paredes y cielorrasos, con dos manos de látex, lijado y reparaciones menores. No se incluyen puertas, marcos, placares ni trabajos especiales de humedad.

Cuánto cuesta la mano de obra para pintar 60 metros cuadrados

Uno de los primeros aspectos que hay que considerar es que los 60 metros cuadrados de superficie cubierta no equivalen a los metros cuadrados que se deben pintar. Al sumar las paredes de los distintos ambientes y los techos, la superficie de trabajo puede ubicarse aproximadamente entre 210 y 240 m², dependiendo de la distribución, la altura de los ambientes y la cantidad de aberturas.

Según referencias de precios de octubre y noviembre de 2026, según estimaciones de PropData la mano de obra para pintar interiores con látex se ubica entre $4.500 y $9.000 por metro cuadrado de superficie pintable. En el caso de los cielorrasos, el valor puede oscilar entre $5.000 y $12.500 por metro cuadrado. Tomando como ejemplo 160 a 180 m² de paredes y 60 m² de techos, el presupuesto de mano de obra puede ubicarse entre uno y $2,4 millones.

El cálculo contempla una pintura convencional, pero puede aumentar cuando las paredes necesitan enduido general, haya que retirar pintura deteriorada o se deben cubrir colores intensos y también influye si el departamento está vacío o habitado, pues cuando hay muebles, es necesario cubrirlos, moverlos y proteger los pisos, lo que agrega tiempo al trabajo.

Cuánto cuestan los materiales de segunda calidad

Para quienes buscan reducir el gasto, existen pinturas de líneas económicas o estándar que permiten renovar las paredes sin recurrir a productos premium. Como referencia concreta, un balde de 20 litros de látex interior Tersuave se comercializaba a $74.895 al 1 de noviembre. En tanto, una presentación de 20 litros de Alba Constructor se encontraba a $98.855 al 28 de octubre. También aparecen alternativas de otras marcas y líneas de entrada con precios inferiores, aunque conviene comparar el rendimiento y la cantidad de manos necesarias antes de decidir.

Para un departamento de 60 m² se puede estimar la compra de tres baldes de 20 litros, aunque la cantidad definitiva dependerá de la cobertura real, el estado de las paredes y la pintura utilizada. A eso hay que agregar fijador, enduido para reparaciones menores, lijas, rodillos, pinceles, bandejas, cinta de papel y elementos de protección. En conjunto, el presupuesto de materiales de una alternativa económica puede ubicarse aproximadamente entre $330.000 y $450.000.

Cuánto cuestan los materiales de primera calidad

La elección de pinturas de primera línea implica un desembolso mayor, pero puede ofrecer ventajas en terminación, poder cubritivo, resistencia al uso y facilidad de limpieza, según el producto elegido.

En este segmento, un látex interior Sherwin Williams Proclassic X de 20 litros se ofrecía a $105.495 al 2 de noviembre. Por su parte, un Alba Látex Interior Blanco Extra Mate de 20 litros costaba $185.000 al 29 de octubre, mientras que otra presentación de Alba de mayor rendimiento publicado llegaba a $230.000. Las pinturas lavables y ultralavables también tienen un precio superior al de los productos convencionales, pues, por ejemplo, una presentación de 20 litros de Tersuave para interiores lavable se ubicaba en torno a los $184.718.

Para hacer una comparación razonable, conviene considerar entre tres y cuatro baldes, dependiendo del rendimiento de cada línea y de la superficie efectiva. Entonces, sumando pintura, fijador, enduido, lijas y herramientas, el presupuesto de materiales de primera calidad puede ubicarse aproximadamente entre $650.000 y $900.000.

La comparación permite observar que la elección de materiales puede modificar considerablemente el gasto final, ya que en términos generales, una alternativa económica permite resolver la renovación de la vivienda con un desembolso menor, mientras que una pintura premium puede resultar conveniente en ambientes de uso intensivo, como living, pasillos y dormitorios infantiles.

No obstante, pagar más por un balde no garantiza por sí solo un mejor resultado. La preparación de las paredes, la aplicación del fijador y el respeto por los tiempos de secado son fundamentales.

Qué puede encarecer el trabajo

Hay varios factores que pueden modificar el presupuesto inicial. El principal es el estado de las superficies. Si aparecen humedad, grietas, desprendimientos o manchas, será necesario realizar reparaciones antes de pintar. El enduido y el lijado general pueden agregar entre $3.500 y $6.500 por metro cuadrado de pared, según las referencias de precios disponibles. Si hay que reparar sectores importantes, el costo puede aumentar todavía más. Otro factor es el cambio de color, pues pasar de una pared oscura a una tonalidad clara puede exigir una mano adicional o un producto de fondo para conseguir una terminación pareja y también hay que considerar si se incluyen puertas, marcos, zócalos y placares. Esos trabajos suelen cotizarse por separado porque requieren otros materiales y procedimientos.

Cómo evitar sorpresas al contratar un pintor

Antes de aceptar un presupuesto, conviene pedir que se detalle por escrito qué tareas están incluidas. No alcanza con preguntar cuánto cuesta pintar el departamento: hay que saber si el precio contempla paredes y techos, cuántas manos se aplicarán, qué marca y línea de pintura se utilizarán y si están incluidos los materiales. También es recomendable solicitar al menos tres presupuestos y comparar exactamente el mismo trabajo.

Una diferencia importante entre dos propuestas puede deberse a que una incluye enduido, fijador y protección de los ambientes, mientras que la otra contempla únicamente la aplicación de pintura.

En definitiva, para renovar un departamento de 60 metros cuadrados en noviembre de 2026, el presupuesto debe contemplar tanto la mano de obra como los materiales. Elegir una pintura económica puede reducir el desembolso, pero ahorrar en la preparación de las superficies puede terminar siendo más caro si obliga a repetir el trabajo antes de tiempo.