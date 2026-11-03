La Plata dio un paso importante para la construcción de la nueva mega terminal: dónde está

La AABE le otorgó un permiso de uso precario al Municipio sobre un predio de casi 24 mil metros cuadrados ubicado en la estación de trenes de La Plata

La Municipalidad de La Plata concretó un avance fundamental en materia de infraestructura y movilidad urbana. El intendente local, Julio Alak, y el vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Joaquín Sánchez Charró, firmaron un convenio clave en el Palacio Municipal mediante el cual el organismo nacional le otorgó a la Comuna el permiso de uso precario y gratuito con compromiso de compra sobre un terreno de casi 24 mil metros cuadrados contiguo a la estación de trenes.

El inmueble en cuestión abarca una superficie exacta de 23.833 metros cuadrados dentro del cuadro de la Estación La Plata del Ferrocarril Roca, en el sector delimitado por la calle 115 y diagonal 80. Perteneciente al Estado nacional y bajo jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la cesión del predio permitirá avanzar en el desarrollo de la futura terminal multimodal ferroautomotor que integrará en un mismo complejo los servicios de trenes y ómnibus.

Nueva terminal de La Plata: plazos administrativos y características del nuevo complejo

El instrumento legal rubricado establece un plazo máximo de 180 días para que el Municipio ratifique formalmente su compromiso de compra del terreno. En este interín, la administración local quedó habilitada para avanzar con la delimitación técnica definitiva, la presentación de los planos de obra y las gestiones administrativas previas al traspaso definitivo de la propiedad.

El proyecto de diseño urbano contempla los siguientes aspectos centrales:

Infraestructura edilicia: Se proyecta la construcción de un edificio de 7.000 metros cuadrados cubiertos conectado de forma directa con los andenes de la estación ferroviaria.

Mudanza de la actual terminal: Permitirá relocalizar el actual edificio de micros (ubicado entre las calles 4, 41 y 42) hacia el entorno de la estación del Tren Roca.

Ordenamiento del tránsito: El traslado evitará la circulación diaria de decenas de colectivos de media y larga distancia por las zonas residenciales del casco urbano, descongestionando las arterias céntricas y agilizando la conectividad de los usuarios.

Este entendimiento se suma a las políticas de ordenamiento territorial que la Comuna platense viene ejecutando durante el año, como la reciente obtención del uso de un predio de una hectárea en el barrio de Gambier destinado a la edificación de un nuevo polo administrativo municipal.