"No hay palabras": el mensaje de Messi por el futbolista que murió tras recibir una patada

El jugador de Tenerife falleció debido a un paro cardiorrespiratorio luego de recibir una fuerte falta en un partido. IMÁGENES SENSIBLES

Jesús de Miguel murió este martes por la mañana en España. El delantero de 30 años del Tenerife sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un fuerte choque con el arquero rival durante un partido de LaLiga Hypermotion. La noticia golpeó al fútbol mundial y generó una ola de mensajes de condolencias.

Lionel Messi fue una de las primeras figuras en expresarse públicamente. "No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", escribió el capitán de la selección argentina en su cuenta de Instagram, seguida por más de 517 millones de personas.

El atacante de 30 años murió después de sufrir un paro cardiorrespiratorio por un fuerte impacto en el pecho. Fue reanimado en el campo, trasladado con soporte vital al hospital e internado en terapia intensiva, pero su estado neurológico empeoró antes de que se confirmara el fallecimiento.

El mensaje de Lionel Messi por la muerte del futbolista de Tenerife

Nico Paz y otros argentinos se sumaron al luto

Messi se unió a otras personalidades argentinas que expresaron su consternación. Nico Paz, actual figura de la selección albiceleste, también compartió su dolor en redes sociales.

"No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz", escribió el mediocampista de 22 años. Paz milita en el Como de Italia, pero nació en Tenerife y realizó sus primeros años en las formativas de ese club.

El volante se definió en reiteradas ocasiones como aficionado de esa entidad, donde también militó su padre Pablo Paz. La conexión emocional con el club canario hizo que el mensaje de Nico resonara con especial fuerza.

Otro futbolista argentino que compartió plantel con De Miguel fue Gonzalo Crettaz. El arquero de 26 años, que hoy milita en el NEC Nimega de Países Bajos, fue compañero del delantero español durante dos temporadas en el CD Castellón (2023-2025).

Ambos fueron parte clave del ascenso a la Segunda División del fútbol español en 2024. "Descansa en paz", firmó el guardameta que nació en Argentina pero emigró a Europa de pequeño.

La jugada fatal que paralizó el partido

El impacto ocurrió en el minuto 98 del encuentro entre Tenerife y FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El equipo local buscaba un contraataque en los instantes finales del partido.

De Miguel superó a los dos últimos defensores rivales. Corrió hacia un balón aéreo que descendía fuera del área. El arquero Jesús Owono salió para anticiparlo.

El guardameta no alcanzó la pelota e impactó con su rodilla en el pecho del atacante. De Miguel cayó inconsciente de inmediato, mientras los jugadores de ambos equipos reclamaban la entrada de la asistencia médica.

El árbitro Pérez Hernández expulsó al arquero por la acción. Owono se dirigió inicialmente hacia los vestuarios, aunque regresó al advertir la gravedad de lo sucedido.

Los profesionales sanitarios atendieron al futbolista durante más de cinco minutos sobre el césped. Realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin descanso.

De Miguel fue retirado en camilla y llevado hasta una ambulancia situada fuera del recinto. El vehículo partió hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras cerca de 15 minutos de incertidumbre.

El encuentro fue suspendido cuando faltaban poco más de dos minutos para el final. La confusión y el dolor se apoderaron del estadio.

Las horas cruciales en terapia intensiva

Horas después del incidente, el CD Tenerife comunicó que el delantero se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos. El parte médico lo describió como "estable, dentro de la gravedad".

El club precisó que sus servicios médicos permanecían en el centro sanitario. La familia del jugador llegó al hospital durante la noche del lunes.

Durante la mañana del martes en España, el CD Tenerife confirmó su muerte en un comunicado oficial. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00, de Jesús de Miguel Alameda", expresó el club.

El mensaje añadió: "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace".

La familia agradeció las muestras de apoyo. Pidió respeto por su privacidad en estos momentos de profundo dolor.

Una carrera marcada por el fútbol del ascenso

Jesús de Miguel Alameda nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Se formó en la cantera del Club Deportivo Leganés, donde integró el Juvenil A y el filial.

Ese fue el inicio de una larga trayectoria en el fútbol del ascenso español. Pasó por diversos clubes de categorías inferiores antes de llegar al Tenerife.

En julio de 2025, el club canario contrató al atacante madrileño. El objetivo era regresar al fútbol profesional después del descenso sufrido la temporada anterior.

De Miguel formó una dupla ofensiva con Enric Gallego. Marcó siete goles en sus primeros seis partidos, una racha demoledora que ilusionó a toda la afición.

Terminó aquella temporada con 11 tantos, cifras decisivas para el retorno del club a la división de plata. Su efectividad frente al arco lo convirtió en un ídolo instantáneo.

Durante la campaña 2026/27, integraba la rotación del plantel que compite en LaLiga Hypermotion. Había ingresado en el segundo tiempo ante FC Andorra antes de la acción que interrumpió el partido y derivó en su hospitalización.

El fútbol español y mundial llora la pérdida de un jugador que estaba en plena madurez profesional. Las muestras de cariño y respeto continúan multiplicándose en las redes sociales y en todos los estadios de España.