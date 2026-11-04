Las pólizas que cubren daños en el hogar van mucho más allá de un robo o incendio. Cubren daños menores que pueden costar mucho dinero

Es clave verificar sumas aseguradas y alcances de asistencia, pues no todos cubren lo mismo al solicitar reparaciones.

Cada compañía varía en servicios, límites y costos, exigiendo revisar bien las condiciones antes de contratar.

Los seguros combinados ofrecen hoy reparaciones del hogar, como plomería o aires, superando la clásica protección ante siniestros.

Los seguros combinados familiares dejaron de ser una cobertura limitada a incendios y robos. Algunas pólizas incluyen plomeros, electricistas, colocación de artefactos, mantenimiento de aires acondicionados, fumigación y hasta limpieza de tapizados. Qué ofrecen las principales aseguradoras, cuáles son los límites de las prestaciones y cuánto hay que pagar por mes.

El seguro del hogar tiene una particularidad: muchos propietarios e inquilinos lo contratan pensando en protegerse de un incendio, un robo o una inundación, pero terminan descubriendo que también pueden utilizarlo para resolver problemas bastante más cotidianos. Desde colocar un cuadro o instalar una luminaria hasta solicitar un plomero por una pérdida de agua o un técnico para revisar el aire acondicionado.

Este tipo de póliza, conocido como seguro combinado familiar, amplió considerablemente su oferta de servicios. Las compañías incorporaron prestaciones de asistencia domiciliaria que permiten acceder a profesionales para realizar reparaciones, instalaciones y tareas de mantenimiento, generalmente con determinados límites de dinero, cantidad de visitas y condiciones técnicas.

La diferencia entre las propuestas es importante: no todas las compañías incluyen los mismos trabajos ni todas las instalaciones están cubiertas sin cargo. En algunos casos se trata de una asistencia de emergencia; en otros, de un servicio programado que puede utilizarse aunque no haya ocurrido ningún siniestro.

La clave, por lo tanto, no está solamente en cuánto cuesta la póliza, sino también en conocer qué trabajos contempla, cuántas veces se pueden solicitar y cuánto debe pagar el asegurado cuando se supera el límite establecido.

Del cuadro a la instalación del aire acondicionado: qué trabajos se pueden pedir

Una de las prestaciones más llamativas es la asistencia para pequeñas tareas domésticas. En este rubro aparecen diferencias importantes entre las compañías.

BBVA ofrece un paquete de más de 15 asistencias, con servicios de urgencia y otros que se coordinan previamente. Entre ellos figuran plomería, electricidad, cerrajería, vidriería, destapaciones y gasista. También contempla revisión y recarga de gas de aires acondicionados y heladeras, limpieza de tapizados, mantenimiento de electrodomésticos, control de plagas y revisión de estufas. Incluso incorpora guardería de mascotas durante las vacaciones.

Allianz ofrece asistencia domiciliaria las 24 horas en todos sus planes. Además de las urgencias habituales, contempla instalaciones estándar de cerraduras, cocinas, calefones, calefactores, artefactos eléctricos y sanitarios, siempre que existan las conexiones necesarias. Para los equipos de aire acondicionado incluye mantenimiento básico y reparación por pérdidas de gas. También ofrece limpieza del hogar después de determinados siniestros y control de plagas.

Qualia Seguros tiene una propuesta particularmente interesante para quienes necesitan resolver arreglos cotidianos. Su asistencia incluye instalaciones de aires acondicionados, artefactos eléctricos y de plomería, luminarias, cocinas, hornos, calefones y termotanques. También contempla tareas menores como colocar cortinas y barrales, cuadros, estantes con ménsulas y soportes para televisores.

La compañía establece un límite anual de $420.000 para estas prestaciones, con un máximo de $70.000 por utilización. Es decir, no se trata de un servicio ilimitado: cuando el costo supera esos topes, el excedente queda a cargo del asegurado.

Galicia Seguros también contempla trabajos que exceden las emergencias tradicionales. En electricidad incluye la colocación de luminarias, ventiladores de techo y tomas para aire acondicionado, además de arreglos de enchufes y llaves de luz. En plomería incorpora la instalación de canillas, monocomandos, lavarropas y lavavajillas.

En sus condiciones de asistencia domiciliaria publica topes de hasta $55.000 para mano de obra y $21.000 para materiales por evento de emergencia. Si el presupuesto supera esos importes, la diferencia debe ser abonada por el cliente.

El plan Hogar Premium de Sancor Seguros contempla incendio de edificio y contenido, robo de mobiliario, cristales, granizo, responsabilidad civil, electrodomésticos, daños por agua y alimentos refrigerados. Además, permite ampliar la protección a celulares, bicicletas, bienes deportivos y mascotas. Zurich ofrece incendio de edificio y contenido, responsabilidad civil, robo o hurto de bienes y protección ante huracanes, vendavales, ciclones y tornados.

Chubb permite sumar protección para electrodomésticos frente a daños accidentales y cambios de tensión, cobertura de daños por agua, objetos de valor y responsabilidad civil familiar. También contempla determinados bienes robados fuera de la vivienda, con límites específicos.

La conclusión es que algunas pólizas pueden resolver desde una tarea sencilla, como colgar un cuadro, hasta trabajos más complejos de mantenimiento. Sin embargo, hay que distinguir entre instalar un equipo nuevo, realizar una conexión existente y reparar un aparato que dejó de funcionar: son prestaciones diferentes y no necesariamente están incluidas en todos los planes.

Qué cubre el seguro cuando ocurre un siniestro

Más allá de las asistencias, el núcleo del seguro combinado familiar es la protección patrimonial. Las coberturas habituales se distribuyen en varios rubros:

• Incendio de edificio y contenido: protege la construcción y los muebles, electrodomésticos y pertenencias frente a incendios, explosiones y caída de rayos.

• Robo y hurto: cubre los bienes asegurados dentro de la vivienda, con las condiciones y límites establecidos en la póliza.

• Daños por agua: contempla determinados daños provocados por roturas de cañerías, tanques, bombas y válvulas. No debe confundirse con cualquier filtración o problema de humedad.

• Cristales: cubre la rotura de vidrios, espejos y otros elementos especificados.

• Responsabilidad civil: responde ante reclamos de terceros por daños ocasionados involuntariamente por el asegurado o su familia, dentro de los riesgos contratados.

• Electrodomésticos y tecnología: permite proteger televisores, heladeras, lavarropas, computadoras y otros equipos frente a daños eléctricos o accidentales, según el plan.

• Fenómenos climáticos: algunas pólizas incorporan granizo, huracanes, vendavales, ciclones y tornados.

• Gastos adicionales: determinados planes cubren alojamiento, mudanza, limpieza y remoción de escombros cuando un siniestro vuelve inhabitable la propiedad.

Más allá de este detalle, debe tenerse en cuenta que hay diferencias entre aseguradoras.

Cuánto cuesta un seguro del hogar: precios y propuestas concretas

Para tener una referencia del mercado, hay varias compañías que publican planes y valores comerciales en sus páginas web. Los importes permiten dimensionar cuánto cuesta proteger una vivienda, aunque no constituyen una cotización homogénea: cambian las sumas aseguradas, las características del inmueble y los servicios incluidos.

Estas son algunas propuestas publicadas consultadas al 4 de noviembre de 2026:

San Cristóbal Seguros: tiene un costo de $30.000 por mes en el plan Hogar Standard, que incluye:

Incendio de edificio: hasta $200 millones.

Incendio de contenido: hasta $10 millones.

Robo: hasta $5 millones.

Responsabilidad civil por hechos privados y linderos: hasta $20 millones cada una.

Cristales: hasta $700.000.

Equipos electrónicos y línea blanca: hasta $2 millones cada rubro.

También ofrece Hogar Plus a $60.000 mensuales, con mayor cobertura de contenido y protección de equipos.

Fuente: Cotizador oficial de San Cristóbal.

Life Seguros: cuesta $31.727 por mes para el Plan Plus, con los siguientes montos máximos:

Incendio de edificio: $64,2 millones.

Incendio de contenido: $12,84 millones.

Robo de contenido: $1,926 millones.

Electrodomésticos: $642.000.

Responsabilidad civil por hechos privados: $9,63 millones.

Daños por agua al contenido: $642.000.

Cristales: $128.400.

El Plan Full se publica a $63.008 mensuales y eleva la cobertura de incendio del edificio a $128,4 millones.

Fuente: Planes y precios de Life Seguros.

Qualia Seguros: el Plan 1 vale $17.700 y contempla:

Incendio de edificio: $51,48 millones.

Plan 2: $35.400 mensuales, con $102,96 millones de cobertura de incendio.

Plan 3: $53.100 mensuales, con $154,44 millones de cobertura de incendio.

Asistencia domiciliaria con tope anual de $420.000 y máximo de $70.000 por utilización.

Fuente: Contratación y precios de Qualia y Detalle de asistencias.

Banco Provincia / Provincia Seguros ofrece planes con pago semestral y opción de financiación en seis cuotas, que en su modalidad parquetizada cotizan a $11.800, $18.151 y $27.518 por mes, respectivamente para los diferentes planes, que incluyen incendio, robo, responsabilidad civil, electrodomésticos, línea blanca y cristales, con distintos capitales asegurados.

Fuente: Planes de Seguro del Hogar del Banco Provincia.

Banco Hipotecario; anuncia un costo de $546 por día y publica una propuesta con $75 millones de cobertura de incendio del edificio, $11,25 millones para contenido, $2,25 millones para electrodomésticos y $2,25 millones para robo de contenido. Incluye asistencias de plomería, gas, cerrajería, electricidad y vidriería.

Fuente: Seguro de hogar del Banco Hipotecario.

Qué hay que mirar antes de contratar

Los especialistas recomiendan no quedarse exclusivamente con el importe de la cuota. Hay cinco cuestiones que pueden modificar sustancialmente el resultado económico de una póliza. La primera es la suma asegurada del edificio. No equivale al precio de venta de la propiedad: debe guardar relación con el costo de reconstrucción. La segunda es el capital destinado al contenido, que debe contemplar muebles, electrodomésticos, ropa, computadoras y demás pertenencias.

También hay que verificar los límites de robo, daños por agua y responsabilidad civil, porque pueden ser muy inferiores a la cobertura de incendio. Otro aspecto fundamental es la actualización automática de las sumas aseguradas: si quedan retrasadas frente a los costos de reposición, la indemnización puede resultar insuficiente.

Por último, conviene leer las condiciones de asistencia domiciliaria. Hay que saber si se cubre solamente la mano de obra, si se incluyen materiales, cuántos servicios se pueden pedir por año y si existe un límite por visita.

Un ejemplo concreto: una compañía puede ofrecer la revisión de un aire acondicionado, pero eso no significa que pague la instalación completa de un equipo nuevo. Lo mismo sucede con los arreglos eléctricos, la colocación de artefactos o los trabajos de plomería.

Propietarios e inquilinos: quién puede contratarlo

El seguro combinado familiar no está reservado exclusivamente a los propietarios. Los inquilinos también pueden contratarlo para proteger sus pertenencias y cubrir su responsabilidad civil frente a daños que puedan ocasionar a terceros o al inmueble alquilado.

Para un propietario, en cambio, resulta importante asegurar tanto la construcción como el contenido, especialmente cuando vive en la vivienda.

En definitiva, el seguro del hogar empieza a funcionar como algo más que una protección frente a grandes catástrofes. Para muchas familias puede convertirse también en una herramienta para resolver pequeños problemas de mantenimiento que, contratados individualmente, terminan representando gastos importantes.

La diferencia está en elegir una póliza que combine capitales asegurados suficientes con servicios de asistencia que realmente se puedan utilizar.