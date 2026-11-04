JetSmart retomó los vuelos a esta capital provincial después de tres años

La aerolínea lowcost reinauguró una de sus rutas hacia el norte del país, donde a partir de ahora tendrá una frecuencia diaria desde Capital Federal

La aerolínea de ultra bajo costo JetSMART volvió a operar de forma regular en la ciudad de Posadas, la capital de la provincia de Misiones, tras más de tres años de interrupción en la traza que la conecta de manera directa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ruta quedó reinaugurada oficialmente tras el aterrizaje de una aeronave Airbus A320 en el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín, donde el gobernador misionero, Hugo Passalacqua, recibió a las autoridades de la compañía y a los pasajeros de la primera frecuencia.

El servicio ofrecerá siete frecuencias semanales con un vuelo diario hacia el Aeroparque Jorge Newbery, superando ampliamente el esquema previo a la suspensión ocurrida en septiembre de 2023, cuando la empresa operaba únicamente tres vuelos por semana. La tarifa de los pasajes parte de los $43.900 finales por tramo, con impuestos y tasas incluidos, y las plazas ya se comercializan a través de la web oficial de la firma y agencias de viaje.

JetSMART volvió a volar a Posadas desde Aeroparque

La reactivación del destino responde a un acuerdo alcanzado en junio entre la gobernación de Misiones y la cúpula directiva de JetSMART. Tras confirmarse el regreso, la respuesta de la demanda superó las proyecciones iniciales: según precisó el ministro de Turismo provincial, José María Arrúa, el vuelo inaugural llegó a Posadas con ocupación prácticamente completa, mientras que las reservas anticipadas para los próximos meses registran picos de ocupación entre el 85% y el 90% de la capacidad de las aeronaves de cara a la temporada de verano.

En paralelo a la suma de frecuencias, la reapertura de la escala generó un impacto directo en el mercado laboral aeronáutico de la región:

Contratación de trabajadores: Las autoridades provinciales confirmaron que JetSMART absorbió y recibió currículums del personal operativo que había quedado desvinculado en la provincia tras las cancelaciones de flota y la interrupción de servicios de la compañía Flybondi durante 2026.

Planes de expansión: El country manager de la firma en Argentina, Gonzalo Pérez Corral, adelantó que la compañía evalúa la posibilidad de operar la ruta con aeronaves de mayor capacidad si se consolida el flujo de pasajeros.

Próximas inauguraciones y nuevas rutas de JetSMART

La compañía se encuentra atravesando una fuerte etapa de expansión de su red de conexiones, sumando tanto tramos dentro del país como vuelos internacionales y estacionales hacia Brasil. Las próximas aperturas que la aerolínea ya tiene programadas en su calendario incluyen: