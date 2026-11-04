Fiesta del Salame este fin de semana largo: dónde es y cómo sacar entradas

En el interior de Córdoba se llevará a cabo este fin de semana largo una nueva edición de la Fiesta Provincial del Salame Típico

Colonia Caroya, la emblemática localidad del norte cordobés caracterizada por su profunda herencia friulana y su gastronomía de excelencia, se prepara para albergar este domingo 8 de noviembre la 45ª edición de la Fiesta Provincial del Salame Típico. El encuentro es organizado de forma conjunta por el grupo de productores locales con sello de Indicación Geográfica (IG) y el Club Juventud Agraria Colón, con el apoyo institucional del municipio y la Agencia Córdoba Turismo.

El predio festivo se montará al aire libre sobre la Avenida San Martín, entre las calles 20 y 22, con el escenario principal resguardado por la icónica arboleda de plátanos de la ciudad. La infraestructura abarcará las explanadas del Club Agraria y de la histórica Bodega La Caroyense, sumando un amplio paseo de food trucks y puestos de venta de chacinados locales.

Fiesta del Salame Típico 2026 en Colonia Caroya

El salame típico de Colonia Caroya representa una tradición centenaria heredada de los inmigrantes provenientes de la región del Friuli, en el noreste de Italia, quienes se asentaron en la zona a finales del siglo XIX. Estos productores adaptaron las recetas europeas de conservación de embutidos al clima local, popularizando el estacionamiento en sótanos que le otorga su sabor característico.

En la actualidad, este chacinado cuenta con la distinción oficial de Indicación Geográfica (IG), un reconocimiento otorgado por el Estado nacional que certifica su origen geográfico y su método de elaboración artesanal. "La celebración mantiene viva la herencia friulana y permite reconocer el trabajo de los productores locales que mantienen la identidad cultural de la región", destacó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, tras supervisar los preparativos junto a la intendenta Paola Nanini.

Grilla artística, horarios y precio de las entradas para la Fiesta del Salame en Colonia Caroya

A diferencia de ediciones anteriores y luego de varios años con acceso libre, la organización volvió a implementar el cobro de tickets de ingreso para solventar la logística del predio y los espectáculos en vivo.

Este domingo se realizará la Fiesta Provincial del Salame Típico en Colonia Caroya, Córdoba

Las actividades sobre el escenario se desarrollarán entre las 12:30 y las 21:00. La grilla artística confirmada contará con las actuaciones de:

Coro Lidrîs y Furlan di Doman.

Martina Grión y el Conjunto de danzas italianas Alegrîe.

Popo Giaveno (humor).

Marcelo Lépore y su Conjunto, Miguel Neuwirt y Carlitos Soria.

Dos Folk y Gringo Cipoletti.

Fiesta del Salame 2026: precio y venta de tickets