El nuevo tranvía, cada vez más cerca: completaron con éxito las pruebas de circulación

El gobierno mendocino realizó satisfactoriamente la evaluación técnica de circulación del nuevo tramo de la Etapa III del Metrotranvía

El Gobierno de Mendoza dio un paso decisivo en la modernización de la red de transporte público del Gran Mendoza. La provincia concretó con éxito las primeras pruebas técnicas de circulación en el nuevo trazado correspondiente a la Etapa III del Metrotranvía, logrando el arribo formal de las duplas a la emblemática Estación Benegas, en el departamento de Godoy Cruz.

Las evaluaciones operativas sobre la vía recientemente construida forman parte del plan de expansión del sistema eléctrico. Los ensayos son coordinados por la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) y se mantendrán durante los próximos días a fin de ajustar los estándares de seguridad y señalización antes de la habilitación formal del servicio regular de pasajeros.

Extensión del Metrotranvía en Mendoza: un tramo de 5 kilómetros, 6 paradores y 3 años de obras

El desarrollo de este nuevo tramo requirió tres años de trabajos continuados con la participación de más de 350 técnicos, operarios y profesionales de la ingeniería vial. La obra no solo abarca el tendido de rieles, sino también un complejo despliegue tecnológico y de seguridad urbana.

Los detalles técnicos de la infraestructura completada comprenden:

Extensión y estaciones: Se habilitaron 5 kilómetros de vía doble y seis paradores estratégicos: Chacabuco, Rivadavia, San Vicente, San Martín Sur, Trapiche y Estación Benegas.

Se habilitaron 5 kilómetros de vía doble y seis paradores estratégicos: Chacabuco, Rivadavia, San Vicente, San Martín Sur, Trapiche y Estación Benegas. Equipamiento eléctrico y de señalización: Se instalaron dos subestaciones rectificadoras, 100 columnas de catenaria y siete locales técnicos dedicados a la alimentación eléctrica y al sistema de señalamiento.

Se instalaron dos subestaciones rectificadoras, 100 columnas de catenaria y siete locales técnicos dedicados a la alimentación eléctrica y al sistema de señalamiento. Seguridad vial urbana: El trayecto cuenta con 19 pasos a nivel vehiculares, 5 cruces peatonales y 50 semáforos tranviarios sincronizados.

Mendoza está cada vez más cerca de inaugurar la extensión del Metrotranvía

"Este avance es el resultado de un trabajo planificado y sostenido en el tiempo, que nos permite incorporar infraestructura de alta complejidad, sumar tecnología eléctrica y ordenar la movilidad urbana con previsibilidad y rigor técnico", remarcó Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. El funcionario agregó que esta ampliación consolida la conexión entre Las Heras, la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz, preparando la traza para los siguientes destinos.

Metrotranvía: proyección a Luján de Cuyo y el Aeropuerto de Mendoza

El plan de obras no se detiene en Benegas. En paralelo a las pruebas de rodaje, las cuadrillas continúan trabajando sobre el resto del recorrido planificado para unir de punta a punta el área metropolitana.

El objetivo de la provincia contempla completar una traza total de 13,5 kilómetros para extender el servicio hasta Luján de Cuyo, cuya puesta en funcionamiento operativa se encuentra prevista a partir del segundo semestre de 2027. En paralelo, los planes de expansión a futuro apuntan a conectar la red directamente con el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, afianzando un sistema de transporte sustentable y eficiente para mendocinos y turistas.