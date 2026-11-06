León XIV recordó a Francisco y pidió que las "oportunidades lleguen a todos"

El Papa dio su primer discurso en Uruguay en la Plaza Independencia, donde comenzó su histórica gira por Sudamérica. Luego llegará a Argentina

El papa León XIV comenzó este viernes su visita por Sudamérica. El Sumo Pontífice llegó a Uruguay y encabezó su primer acto en la Plaza Independencia ante una multitud. Luego mantuvo una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi y recibió la llave de Montevideo en el Cabildo.

Así, el Papa dio el primer paso de la gira que lo llevará también a Argentina y Perú y que se extenderá hasta el 17 de noviembre.

León XIV llegó a Montevideo en la tarde del viernes. Fue recibido por el presidente uruguayo Yamandú Orsi, quien lo saludó y posaron para las fotos. Luego saludó a una comitiva de la Iglesia y se subió al auto para dirigirse al primer acto en Uruguay.

Fue trasladado desde el aeropuerto hasta la Plaza Independencia, donde se realizó el primer acto oficial. Llegó allí luego de realizar parte del trayecto en una camioneta y otra parte en el papamóvil, desde donde saludó a los miles de fieles que lo esperaban al costado de la calle.

"Bienvenido papa León XIV a América Latina"

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió al papa León XIV con una ceremonia oficial en la Plaza Independencia de Montevideo, en la que destacó la paz regional y la convivencia democrática entre las distintas fuerzas políticas del país.

El mandatario dio la bienvenida al pontífice con un mensaje dirigido también a América Latina. "Bienvenido a América Latina. Bienvenido a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido, querido amigo, al Uruguay", expresó.

Durante el acto, Orsi presentó a Uruguay como un país en el que sectores políticos de distintas orientaciones pueden convivir en democracia y participar juntos de una ceremonia pública.

El jefe de Estado también resaltó que América Latina es una de las regiones que no atraviesa guerras entre países. Vinculó esa característica con el clima político uruguayo y con la posibilidad de que representantes de diferentes partidos compartan el espacio público en paz.

"Es de los pocos rincones del mundo que no tienen guerras entre países. Lo recibe este país en que distintos partidos políticos, juntos con nuestro pueblo, podemos centrarnos en nuestra plaza, en paz, a ofrecerle este abrazo de bienvenida", agregó el presidente.

El papa llegó a la Plaza Independencia de Montevideo en el papamóvil

"Acepté con alegría visitar esta tierra"

Luego, sí, llegó el turno del Papa, quien habló en español ante una multidud: "He aceptado con mucha alegría la invitación para visitar esta tierra". En este sentido, anunció que recorrerá parte del país y se encontrá con "personas con realidades muy diversas".

"La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones también forma parte de la historia del Uruguay. Esa pluralidad se expresa hoy en las creencias y convicciones de sus ciudadanos. El carácter laico del Estado está llamado a garantizar un donde creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto porque hay valores que son universales".

En otra parte de su discurso, elogió la matriz energética de Uruguay, "que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables", cuando se agrava el calentamiento climático y el fenómeno El Niño provoca devastadoras inundaciones y sequías.

"Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de varios sectores del país", afirmó.

Por otra parte, destacó la importancia del acceso a la salud para toda la sociedad: "Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad".

León XIV recordó a Francisco, habló de la IA y el "bien común"

En tanto, el Papa citó a Francisco, su antecesor: "El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a los que vienen después, los bienes que hemos recibido. Como recordó mi predecesor el Papa Francisco, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras".

"Pensar a largo plazo significa administrar estos bienes sin comprometer las posibilidades futuras", resaltó.

León XIV también se refirió a la inteligencia artificial y sostuvo que su desarrollo debe estar al servicio de las personas. "El desarrollo de esas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo", afirmó.

"La autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común. El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido", sostuvo León

Sobre la IA, el Papa pidió que la "persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo".

También habló sobre la salud mental y se refirió al suicidio. "La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo. Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos, ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia".

El Papa fue recibido por el presidente uruguayo al pie del avión

Sus palabras sobre la salud

Sobre su salud y la importancia de la salud pública, señaló: "Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido".

"Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", resaltó.

También dejó algunas definiciones sobre la economía: "La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica, tanto pública como privada, son necesarias para el desarrollo de un país. Pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos".

"Son las personas concretas las que cuentan, cada una de ellas y sus familias", subrayó.

La llegada de León XIV marca el regreso de un Papa a territorio uruguayo después de 38 años. El antecedente más reciente corresponde a las visitas que realizó Juan Pablo II en 1987 y 1988. Se trata, además, de la primera visita de un Pontífice a Uruguay en este siglo.

La presencia del jefe de la Iglesia Católica generó expectativa en el país vecino y en la región, con la previsión de que miles de peregrinos de Argentina, Brasil y Paraguay participen de las actividades previstas durante las tres jornadas de la visita.

Cuándo viajará el Papa desde Uruguay hacia la Argentina

La última jornada de la visita a Uruguay será el domingo 8 de noviembre. A las 10:30, León XIV celebrará una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en la ciudad de Florida.

Por la tarde comenzará el operativo de traslado hacia la Argentina. La ceremonia oficial de despedida está programada para las 15:10 en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.

Quince minutos después, el avión pontificio partirá rumbo a Buenos Aires, donde se espera que aterrice a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery.

De esta manera, Uruguay será la primera escala de una gira regional que continuará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y luego seguirá en Perú, donde el Papa permanecerá hasta el 16. El regreso a Roma está previsto para el 17 de noviembre.

Cómo será el operativo aéreo para trasladar al Papa durante la gira

La logística de los desplazamientos de León XIV y su comitiva también comprende un operativo especial de Aerolíneas Argentinas, que realizará cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima.

La compañía estatal utilizará distintos tipos de aeronaves para transportar tanto a los integrantes de la delegación como su equipaje. El esquema contempla Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

El primer servicio de Aerolíneas Argentinas será el domingo 8 de noviembre, cuando el vuelo AR1091 trasladará al Pontífice y a su comitiva desde Montevideo hasta Aeroparque. En paralelo, otro Boeing 737 realizará el mismo recorrido para transportar el equipaje de la delegación.

El martes 10, León XIV viajará desde Buenos Aires hacia Córdoba en un Boeing 737 MAX 8 y regresará a la capital ese mismo día por la tarde. El miércoles 11 partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Lima en el vuelo AR1096, operado con un Airbus A330-200.

El operativo requiere coordinación entre las distintas áreas de la compañía, las autoridades aeroportuarias y los organismos involucrados para organizar los traslados y atender las necesidades de la comitiva durante cada etapa del viaje.

Qué países recorrerá León XIV durante su gira por Sudamérica

El recorrido del Papa por América Latina comprende tres países y distintas ciudades, con actividades institucionales, encuentros religiosos y celebraciones multitudinarias.

Después de Uruguay, León XIV permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Durante esos días visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde tiene previstas reuniones con autoridades, encuentros con jóvenes y una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El miércoles 11 viajará a Perú, tercera y última escala de la gira. Allí permanecerá hasta el 16 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa, antes de emprender el regreso a Roma.

El viaje apostólico se extenderá durante doce días y tendrá como ejes los encuentros con las comunidades religiosas, las autoridades políticas y distintos sectores de la sociedad de los tres países.