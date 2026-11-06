Adiós a la Rambla de Mar del Plata tal cual se la conocía: que están haciendo en la obra

Uno de los sectores más reconocibles del país entero se encuentra atravesando un profundo proceso de remodelación con una obra importante

La emblemática Rambla de Mar del Plata atraviesa una transformación histórica de la mano de un proyecto de restauración integral impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El proceso ya tuvo inicio de la Etapa 2 de las obras, una fase estratégica que abarca la recuperación de las recovas del Casino Central y del Hotel Provincial, la puesta en valor de frentes comerciales, baños públicos y la renovación de los espacios verdes que miran al mar.

Se trata de la primera intervención completa sobre este conjunto arquitectónico diseñado por Alejandro Bustillo desde su inauguración, hace 85 años. El proyecto demanda una inversión provincial de $24.807 millones para intervenir un total de 41.505 metros cuadrados, respetando los materiales, colores y técnicas patrimoniales originales. "La rambla de Mar del Plata está en obra, avanza y volverá a brillar. Vinimos a supervisar el avance de la restauración patrimonial más grande de la Argentina", destacó Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura de la Provincia.

Remodelación de la Rambla de Mar del Plata: recovas, instalaciones y nuevos servicios

La nueva fase de trabajos se centra en reparar el deterioro acumulado en los sectores semicubiertos del Casino Central y del Hotel Provincial, tanto en sus frentes marítimos como laterales:

Estructura e impermeabilización: Retiro de baldosas deterioradas, renovación de contrapisos y tareas de impermeabilización profunda para evitar filtraciones hacia los subsuelos y cocheras.

Retiro de baldosas deterioradas, renovación de contrapisos y tareas de impermeabilización profunda para evitar filtraciones hacia los subsuelos y cocheras. Redes de servicios: Instalación de nuevos tendidos de agua corriente, cloacas, renovación de desagües pluviales y tendido de red eléctrica para reinstalar luminarias diseñadas a imagen de las originales.

Instalación de nuevos tendidos de agua corriente, cloacas, renovación de desagües pluviales y tendido de red eléctrica para reinstalar luminarias diseñadas a imagen de las originales. Locales y baños: Renovación integral de los cielorrasos, restauración de las carpinterías de madera de los locales comerciales y refacción completa de los baños públicos subterráneos con acceso desde la playa.

Renovación integral de los cielorrasos, restauración de las carpinterías de madera de los locales comerciales y refacción completa de los baños públicos subterráneos con acceso desde la playa. Mobiliario y parquización: Colocación de nuevos bancos, cestos de residuos, recuperación de áreas verdes y parquización sobre el sector lateral hacia el Skate Park.

La Rambla de Mar del Plata está siendo intervenida con una remodelación total

La primera etapa de la obra de la Rambla de Mar del Plata, casi terminada

En paralelo al arranque de la segunda fase, la primera etapa del proyecto ya alcanza un 94% de ejecución. En ese marco, se completó el recambio de solados graníticos en el sector del Casino y del Hotel Provincial, junto con la colocación de intertrabado de hormigón, nuevos canteros e iluminación en el Bajo Rambla.

A su vez, en la Plazoleta Almirante Brown finalizaron las tareas de puesta en valor de pisos y reacondicionamiento eléctrico, resolviendo problemas históricos de grietas y filtraciones sobre las cocheras inferiores. Para mejorar la conectividad urbana, la obra suma además una nueva rampa accesible que conectará de manera directa el paseo peatonal a nivel de calle con la vereda de la Playa Bristol.