Se entregó el presidente del Banco Central de Paraguay y quedó detenido

Carlos Carvallo se entregó a la Policía Federal y por seguridad, la Fiscalía pidió trasladarlo a la Agrupación Especializada por seguridad

En medio del estallido social que derivó en la destitución del presidente paraguayo Santiago Peña, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, se entregó este viernes por la noche ante la Policía Nacional. Actualmente, permanece detenido en la base del Departamento de Investigaciones, en Asunción.

Carvallo figuraba en la misma orden de detención emitida por el Ministerio Público que derivó en la detención del destituido expresidente Santiago Peña. Ambos están siendo investigados por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles en el marco de la causa Ueno Bank, hecho que desató un estallido social sin precedentes en Paraguay.

La situación judicial de Carvallo se agravó tras revelarse que su esposa, María Silvia Vázquez de Carvallo, percibió al menos 165 millones de guaraníes provenientes del Grupo Vázquez. Estos cobros se habrían realizado de manera paralela a la elaboración de informes en el BCP sobre las irregularidades operativas de la firma.

El último pago registrado a favor de Vázquez se concretó en el pasado mes de septiembre, una vez que ya se habían emitido sendos informes por parte de la Superintendencia de Bancos y existía un pedido explícito de informes por parte del Senado.

La crisis en Paraguay

Tras ponerse a disposición de la justicia, el equipo fiscal recomendó que el ex titular del BCP sea remitido a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde cumpliría la detención preventiva ordenada por la Fiscalía.

La solicitud del Ministerio Público se fundamenta en los disturbios e incidentes registrados en las inmediaciones de la vivienda de Santiago Peña durante las manifestaciones de los vecinos. Según los fiscales, la medida busca garantizar la integridad física de Carvallo.

Por su parte, el destituido expresidente Peña fue trasladado minutos antes de la medianoche al Regimiento Escolta Presidencial bajo estrictas medidas de seguridad, tras retirarse de su domicilio en medio de insultos y protestas. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la fecha exacta para la citación de Carvallo a declarar ni si su traslado ya fue ejecutado.

Cómo fue el escándalo de Ueno Bank que sacudió Paraguay

Ueno Bank, uno de los principales bancos digitales de Paraguay, fue intervenido esta semana por el Banco Central del país tras detectar un colapso en sus indicadores financieros. La entidad tiene 2,9 millones de clientes que quedaron sin poder acceder a sus ahorros durante al menos 15 días. Los fondos comprometidos alcanzan los u$s380 millones.

La crisis estalló cuando el organismo regulador descubrió que el índice de solvencia del banco había caído a 5,56%. El mínimo regulatorio exigido es del 12%. Ese derrumbe patrimonial desencadenó un procedimiento de resolución bancaria que mantiene congeladas las operaciones de la entidad.

El escándalo tiene múltiples aristas. Hay ocho directivos detenidos, fondos públicos por hasta u$s850 millones comprometidos y una investigación penal en curso por presunta lesión de confianza. Además, el caso provocó la renuncia del presidente del Banco Central y puso en el centro de la polémica al presidente Santiago Peña, que este jueves renunció.

Peña había sido accionista de Ueno Holding hasta 2025. Esa relación comercial previa generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Sectores de la oposición ya impulsan un juicio político contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana.

Los problemas patrimoniales surgieron de ajustes contables obligatorios por más de 1,6 billones de guaraníes que deterioraron significativamente la situación financiera de la entidad.

A eso se sumó otro problema crítico: Ueno Bank no pudo reponer un encaje legal de u$s70 millones. El encaje es un depósito obligatorio que los bancos deben mantener en el Banco Central como garantía de liquidez.

La velocidad del deterioro sorprendió al mercado. Apenas días antes de la intervención, el banco había anunciado un plan de capitalización por u$s100 millones para fortalecer su posición. Sin embargo, la situación ya era irreversible.

Las inconsistencias detectadas incluían información financiera utilizada para aprobar préstamos a empresas relacionadas con los propietarios del banco. Esas operaciones habrían violado normas de vinculación que limitan el crédito a partes relacionadas.

¿Corralito?: qué pasa con los ahorros de 2,9 millones de