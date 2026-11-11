Grandes marcas liquidan heladeras y lavarropas desde $499.990 y hasta 49% de descuento

Marcas y un outlet ofrecen heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos con hasta 49% de descuento en noviembre y opciones de financiación y envío

Renovar los electrodomésticos del hogar puede representar un gasto importante, pero en noviembre hay oportunidades para comprar y ahorrar en tiendas oficiales de marcas y en la sección outlet de comercios especializados. Las ofertas incluyen heladeras, lavarropas, freezers, cafeteras y aspiradoras, con rebajas de hasta el 49%.

Uno de los mayores descuentos relevados aparece en Electro GV, el comercio con precios de fábrica en Parque Patricios, un comercio que trabaja con marcas como Samsung, Whirlpool y Drean y tiene una sección de Outlet Premium. También hay promociones en las tiendas oficiales de Peabody, Electrolux y Gafa, con alternativas de financiación y beneficios por determinados medios de pago.

Electro GV ofrece heladeras y lavarropas con hasta 49% de descuento

El comercio publica descuentos en productos de primera selección y artículos identificados como Outlet Premium. Entre las oportunidades disponibles aparecen heladeras, lavarropas, secarropas y lavavajillas de marcas reconocidas.

Algunos de los precios publicados son:

Heladera Samsung No Frost Inverter de 457 litros: $1.049.990, antes $2.058.990 (49% de descuento).

$1.049.990, antes $2.058.990 (49% de descuento). Lavarropas Whirlpool de carga superior de 11 kg: $674.990, antes $1.323.990 (49%).

$674.990, antes $1.323.990 (49%). Heladera Drean cíclica de 215 litros: $499.990, antes $909.990 (45%).

$499.990, antes $909.990 (45%). Secarropas Whirlpool por calor de 7 kg: $574.990, antes $1.026.990 (44%).

$574.990, antes $1.026.990 (44%). Lavavajillas Whirlpool Inverter de 14 cubiertos: $849.990, antes $1.574.990 (46%).

La tienda informa que cuenta con garantía oficial de 12 meses. En cuanto a la entrega, ofrece envíos en 24 horas en CABA, de 24 a 48 horas en GBA y despachos al resto del país. También permite retirar sin cargo en su local de avenida Caseros 3590, en Parque Patricios.

Los medios de pago y las condiciones de financiación deben consultarse antes de cerrar la compra, ya que no aparecen detallados de manera general en el catálogo online.

Peabody ofrece hasta 46% de descuento y envío gratis

La tienda oficial de Peabody también tiene promociones en pequeños y grandes electrodomésticos. Entre los productos con mayores rebajas aparecen:e

Cava de vinos para 51 botellas: $471.999, antes $869.999 (46% de descuento).

$471.999, antes $869.999 (46% de descuento). Aspiradora Stick: $79.999, antes $140.999 (43%).

$79.999, antes $140.999 (43%). Horno eléctrico pizzero de 16 litros: $419.999, antes $704.999 (40%).

$419.999, antes $704.999 (40%). Espumador de leche: $87.999, antes $129.999 (32%).

En materia de financiación, la marca ofrece hasta 9 cuotas sin interés con tarjeta de crédito y hasta 5 cuotas sin interés con tarjeta de débito. También informa un 15% de descuento para quienes abonen mediante transferencia bancaria.

La tienda anuncia envío gratuito en zonas seleccionadas y en varios de los artículos incluidos en sus promociones. El costo y el plazo de entrega se pueden consultar al ingresar el código postal en el carrito. Además, ofrece 24 meses de garantía para electrodomésticos registrados y cambios sin cargo durante los primeros 10 días.

Electrolux liquida heladeras, lavarropas y cocinas con descuentos de hasta 42%

La tienda oficial de Electrolux reúne descuentos en productos para la cocina, el lavado y el hogar. Entre los artículos publicados se encuentran:

Heladera Bottom Freezer No Frost de 527 litros: $1.671.999, antes $2.897.999 (42% de descuento).

$1.671.999, antes $2.897.999 (42% de descuento). Lavarropas frontal inverter de 8,5 kg: $682.099, antes $999.221 (31%).

$682.099, antes $999.221 (31%). Heladera Side by Side inverter de 430 litros: $1.633.999, antes $2.249.888 (27%).

$1.633.999, antes $2.249.888 (27%). Cocina a gas de cuatro hornallas con doble horno: $1.348.999, antes $1.777.888 (24%).

La marca anuncia hasta 18 cuotas sin interés y un 15% de descuento para pagos con tarjeta de débito en una cuota. También ofrece envío gratis a CABA y GBA para compras superiores a $69.999.

Los descuentos corresponden a productos seleccionados y están sujetos a disponibilidad de stock.

Gafa vende freezers y heladeras desde $750.499 con hasta 32% de descuento

Otra alternativa es la tienda oficial de Gafa, que publica rebajas en equipos de refrigeración y lavado. Entre los productos destacados aparecen:

Freezer horizontal inverter de 402 litros: $778.999, antes $1.147.666 (32% de descuento).

$778.999, antes $1.147.666 (32% de descuento). Freezer horizontal inverter de 316 litros: $683.999, antes $959.666 (28%).

$683.999, antes $959.666 (28%). Heladera No Frost inverter de 350 litros: $892.999, antes $1.178.332 (24%).

$892.999, antes $1.178.332 (24%). Heladera Bottom Freezer de 265 litros: $750.499, antes $925.443 (18%).

La tienda informa hasta 18 cuotas sin interés y un 15% de descuento en pagos realizados en una cuota. Para las entregas en Capital Federal, ofrece una opción de envío en el mismo día cuando la compra se concreta antes de las 12, sujeta a disponibilidad y al código postal.

Las condiciones de entrega y financiación pueden variar según el producto y la ubicación del comprador. Por eso, antes de confirmar el pedido conviene revisar el precio final, las cuotas disponibles y el costo de envío en el carrito.

Ejemplos de ahorro: diferencias de precio de hasta $1.000.000 en heladeras y lavarropas

Las promociones relevadas muestran que la diferencia entre el precio anterior y el valor publicado puede representar un ahorro de varios cientos de miles de pesos. En Electro GV, por ejemplo, la heladera Drean cíclica de 215 litros se consigue a $499.990, frente a un precio anterior de $909.990. Esto representa una diferencia de $410.000.

En el caso de los lavarropas, el modelo Whirlpool de carga superior de 11 kg figura a $674.990, cuando antes costaba $1.323.990. La rebaja equivale a $649.000. Otra oportunidad aparece en la heladera Samsung No Frost Inverter de 457 litros, cuyo precio pasó de $2.058.990 a $1.049.990, con una diferencia de $1.009.000.

Estos ejemplos muestran que las rebajas más importantes no necesariamente se encuentran en los productos de menor precio, sino también en equipos de mayor valor. De todos modos, antes de concretar la compra conviene comprobar que el precio promocional siga vigente, que haya unidades disponibles y que el costo de envío no modifique el ahorro esperado.