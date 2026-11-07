Conmoción en Polonia: un atacante asesinó a seis personas en un tiroteo en la plaza mayor

El asesino tiene 24 años y en su casa encontraron otros tres cadáveres: la policía lo hirió al intentar detenerlo y está internado en el hospital

Una verdadera tragedia sacudió este sábado al centro de Europa. Un hombre de 24 años desató un cruento ataque armado en pleno corazón de la ciudad de Cracovia, en el sur de Polonia, dejando un saldo provisorio de seis personas muertas y 15 heridos. El agresor irrumpió en la emblemática Plaza Mayor del Mercado a bordo de un automóvil, vestía ropa táctica de estilo militar, portaba un chaleco antibalas, una cámara montada para transmitir o grabar sus acciones y un fusil automático con abundante munición.

El hecho se registró pasadas las 15, en un momento en que el paseo peatonal y las terrazas gastronómicas que rodean la histórica iglesia de Santa María se encontraban repletos de turistas y vecinos. Según confirmaron la vocera de la Jefatura Provincial de Policía, Katarzyna CisÅo, y agencias internacionales, el atacante abrió fuego de manera indiscriminada contra la multitud sin seleccionar objetivos específicos, provocando escenas de pánico y corridas desesperadas en todo el casco histórico.

Tiroteo en Polonia: persecución, el enfrentamiento y las víctimas en el lugar

Tras perpetrar la masacre en la plaza, el sospechoso intentó darse a la fuga a toda velocidad por la calle peatonal Szewska a bordo de un vehículo Subaru de color oscuro. En medio de la huida, el auto chocó contra otro vehículo blanco cerca de la intersección de las calles Dietla y Stradom. Al verse acorralado por las fuerzas de seguridad, el hombre descendió del rodado y comenzó un intenso tiroteo contra los efectivos policiales.

Durante el intercambio de disparos, la Policía logró neutralizar e herir al agresor, quien fue detenido y trasladado bajo custodia estricta al Hospital Universitario. Como consecuencia del ataque y el posterior tiroteo:

Fallecieron seis personas en el acto (cuatro mujeres y dos hombres).

Al menos 15 personas resultaron con heridas de diversa consideración. Entre los internados se destacan dos agentes de policía alcanzados por las balas, uno de ellos en estado de extrema gravedad tras recibir tres disparos.

Dentro del vehículo del detenido la policía halló un verdadero arsenal con múltiples armas de fuego adicionales y un importante cargamento de cartuchos.

Macabro hallazgo en la casa del agresor y conmoción nacional en Polonia

La conmoción por el tiroteo escaló a niveles todavía más oscuros horas más tarde. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó tras arribar de urgencia a Cracovia que las fuerzas de seguridad hallaron muertos a dos mujeres y un hombre en la vivienda del atacante, ubicada en la ciudad de Ostrowiec ÅwiÄtokrzyski, en la provincia de Santa Cruz. Las autoridades indicaron que se trataría de familiares directos del asesino, por lo que la cifra total de crímenes vinculados al hecho asciende a nueve.

El Presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó su "enorme preocupación" por los dramáticos acontecimientos y dispuso el viaje del jefe de la Oficina de Seguridad Nacional hacia el lugar. Por su parte, el alcalde de Cracovia, Åukasz GibaÅa, decretó duelo oficial en la ciudad hasta el próximo miércoles. Mientras los fiscales y la Policía preservan la escena del crimen y recopilan pruebas, el Gobierno confirmó que el detenido actuó en soledad y que se investigan a fondo los motivos de la masacre.