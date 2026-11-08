Empleada doméstica: el trámite clave que vence esta semana

ARCA confirmó una fecha clave para los empleadores de casas particulares. Cuánto deberán pagar, cómo hacerlo y qué sucede si se atrasan

Los empleadores que tienen personal doméstico registrado deberán cumplir esta semana con una obligación ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo confirmó que el miércoles 11 de noviembre de 2026 vence el plazo para pagar los aportes, las contribuciones previsionales y la cobertura de riesgos del trabajo correspondientes a octubre.

La fecha alcanza a todos los empleadores de casas particulares, independientemente de la terminación de su CUIT. El pago se realiza mediante el formulario 102/RT y es obligatorio para quienes mantienen una relación laboral, incluso cuando la empleada doméstica trabaja pocas horas por semana.

El vencimiento llega con importes actualizados, que varían según la cantidad de horas trabajadas y la situación previsional de la persona contratada. Además, durante noviembre rige un nuevo aumento salarial del 1,6% para el sector, aunque ese incremento corresponde a las remuneraciones y no debe confundirse con los aportes que vencen esta semana.

Empleadas domésticas: cuánto hay que pagar antes del 11 de noviembre

ARCA estableció nuevos valores para los aportes, las contribuciones y la cuota de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Los montos correspondientes al período octubre, que deben abonarse durante noviembre, dependen de la jornada laboral.

Llos importes totales son los siguientes:

Menos de 12 horas semanales: $10.856,52.

Desde 12 y menos de 16 horas semanales: $17.007,37.

16 horas semanales o más: $44.784,77.

Estas cifras incluyen los conceptos de obra social, jubilación y ART. No forman parte del sueldo de la trabajadora, sino de las obligaciones mensuales asociadas a la relación laboral.

También existen valores diferenciados para el personal de entre 16 y 18 años y para las trabajadoras que ya están jubiladas. En el caso de las empleadas domésticas jubiladas, los importes correspondientes a octubre son de $8.771,67 para jornadas inferiores a 12 horas semanales, $13.144,07 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas y $19.090,22 para jornadas de 16 horas o más.

Cómo pagar los aportes de empleadas domésticas en ARCA

Los empleadores pueden gestionar sus obligaciones desde el portal de casas particulares de ARCA, ingresando con CUIT y clave fiscal. Una vez dentro del servicio, deben seleccionar la relación laboral registrada, consultar el período correspondiente y generar el pago. El sistema permite emitir un Volante Electrónico de Pago (VEP) para abonar mediante los canales habilitados.

Es importante verificar que la información declarada sea correcta, especialmente la cantidad de horas semanales y la condición de la trabajadora, ya que estos datos determinan el importe que corresponde ingresar.

El pago obligatorio se realiza con el formulario 102/RT. Por otra parte, ARCA establece para el lunes 16 de noviembre el vencimiento del formulario 575/RT, destinado a pagos voluntarios o complementarios que permiten completar aportes previsionales o de obra social cuando corresponde.

Qué pasa si el empleador no paga los aportes a tiempo

Cuando el empleador no cumple con el vencimiento, la obligación queda pendiente y puede generar intereses resarcitorios hasta su cancelación. Además, la falta de pago puede afectar la regularidad de los aportes previsionales y la cobertura de salud de la trabajadora.

La registración y el pago de las obligaciones mensuales forman parte de las responsabilidades de quienes contratan personal de casas particulares. Por eso, conviene conservar los comprobantes y verificar que cada período figure correctamente abonado.

Para noviembre también debe tenerse en cuenta la actualización salarial del 1,6% establecida para el sector. Sin embargo, los aportes que vencen el 11 corresponden a octubre y deben calcularse con los valores específicos de ese período.