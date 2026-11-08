Marcelo Longobardi admitió un "apriete" de Sergio Berni cuando era Ministro de Seguridad

Contó que el ministro, en el mandato de Cristina Kirchner, lo citó para mostrarle una filmación de lo que hizo el periodista durante todo un día

Marcelo Longobardi sorprendió con una revelación sobre un episodio que vivió durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En una entrevista en el programa de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale en El Trece, el periodista contó que el entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, lo citó en su despacho y le mostró una filmación que registraba sus movimientos durante todo un día.

En su relato, Longobardi también señaló al exjefe del Ejército César Milani, quien por entonces estaba al frente de la inteligencia militar, y sugirió que el seguimiento formaba parte de una operación en su contra.

Longobardi contó que la reunión con Berni tuvo lugar en una oficina de Paseo Colón. Según recordó, el encuentro estuvo marcado por una situación que le generó temor: un perro de gran tamaño permanecía entre ambos mientras el funcionario le mostraba las imágenes.

El relato del periodista por el apriete

"Un día me llama Sergio Berni y me cita en su oficina de Paseo Colón. Era un despacho gigantesco y me sienta en un sillón. Estaba Berni, yo y en el medio un perro amenazante. Yo estaba inmóvil. Pensaba que en cualquier momento iba a dar la orden de 'ataque'", relató, con ironía, durante el programa.

Luego describió el momento en que el entonces ministro le exhibió una filmación en una pantalla gigante. Las imágenes, según su testimonio, mostraban distintos lugares que había visitado a lo largo de la jornada.

"Me pone enfrente en una pantalla gigante toda una filmación de lo que yo había hecho durante todo el día. Realmente es algo que te da mucha impresión, verte filmado por el Poder o por alguien", sostuvo.

El periodista recordó que Berni le señaló una camioneta roja que aparecía en las imágenes cuando él salía de Radio Mitre. A partir de ese momento, el video reconstruía sus desplazamientos por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según contó, el vehículo lo siguió hasta el hotel Hyatt, donde se había reunido a tomar un café con una persona, y luego continuó detrás de él por la avenida Alvear.

El seguimiento y el ataque que sufrió en 2014

En su relato, Longobardi aseguró que la filmación también registraba una parada para comprar café sobre la calle Quintana y el recorrido que realizó hasta las oficinas del periodista Jorge Fontevecchia, a las que se dirigía ese día.

El episodio tomó mayor relevancia porque, según recordó, en octubre de 2014 fue víctima de un ataque mientras caminaba hacia esas oficinas, ubicadas en el barrio de Parque.

"En un momento me veo dejando mi auto a la vuelta de lo de Jorge (Fontevecchia) y luego la historia conocida. Un par de tipos que me terminaron atacando con fierros, que venían rodeando esa calle", denunció.

El periodista contó que, una vez finalizada la proyección, Berni lo saludó amablemente y lo despidió. Para Longobardi, la exhibición de las imágenes fue una forma de advertirle que sus movimientos estaban siendo seguidos y registrados.

El relato generó un momento de silencio en la mesa del programa, en la que también participaban el escritor Jorge Fernández Díaz, el empresario y expresidente de River Jorge Brito y el médico Daniel López Rosetti.

La mención a César Milani y la inteligencia militar

Longobardi agregó que, dos días después de aquel encuentro con Berni, recibió un llamado de un ministro cercano a Cristina Kirchner, quien lo citó en el lobby de un hotel.

"Un tipo muy razonable, y me cita en un lobby de un hotel; llega, me dice dos palabras y se va: fue Milani", contó, en referencia a César Milani, quien en ese momento era jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino y estaba vinculado al área de inteligencia militar.

El periodista sostuvo que el episodio se enmarcaba en una disputa de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En ese contexto, Jorge Fernández Díaz resumió la situación como "una guerra del servicio de inteligencia que estaba en pleno gobierno de Cristina".

El ataque a Longobardi en octubre de 2014

El episodio al que hizo referencia el periodista ocurrió en octubre de 2014, cuando fue atacado en la calle Ombú, en el barrio porteño de Parque.

En aquella oportunidad, dos delincuentes que se movilizaban en una moto lo tiraron al suelo, lo golpearon y le robaron su reloj mientras se dirigía hacia las oficinas de Jorge Fontevecchia.

En ese momento, Cristina Kirchner era presidenta de la Nación, Sergio Berni se desempeñaba como ministro de Seguridad y César Milani estaba al frente del Ejército.

La revelación de Longobardi volvió a poner el foco sobre aquel episodio y sobre el funcionamiento de los organismos de inteligencia durante el kirchnerismo, a partir del testimonio que el periodista compartió en televisión.