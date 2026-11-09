Más de 49.000 integrantes de fuerzas y voluntarios trabajarán durante ocho días en el evento que prepara Argentina para recibir al Pontífice

La visita del papa León XIV a la Argentina pondrá en marcha uno de los servicios de delivery más grandes jamás organizados para un evento religioso en el país. Durante ocho días se distribuirán 100.000 raciones de almuerzo y cena entre el personal de seguridad, salud y logística que acompañará las actividades del pontífice.

El operativo abarcará la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Involucrará a casi 50.000 trabajadores.

Según un relevamiento de la consultora Focus Market, se movilizarán 40 toneladas de alimentos para garantizar que policías, médicos, agentes de tránsito y personal de apoyo puedan sostener jornadas de trabajo prolongadas. La magnitud del desafío logístico no tiene precedentes recientes.

El Papa llegó este domingo 8 de noviembre desde Uruguay. Permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Perú.

Es la primera visita de un pontífice a la Argentina desde la realizada por Juan Pablo II en 1987. Su agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole y Luján, donde se desarrollará una de las principales celebraciones religiosas.

El dispositivo involucrará a más de 19.000 policías, médicos, agentes de tránsito y personal de apoyo en CABA, mientras que en la provincia de Buenos Aires participarán otros 30.000 servidores, lo que exige una estructura de alimentación capaz de abastecer a miles de trabajadores durante jornadas que se extenderán por más de una semana.

100.000 comidas en 8 días: cómo funciona el delivery papal más grande

El servicio de alimentación estará compuesto por 65.000 almuerzos y 35.000 cenas, según detalla el relevamiento de Focus Market. Las raciones se distribuirán durante los ocho días que durará el operativo entre los trabajadores encargados de sostener la seguridad y logística de la visita.

En total, se movilizarán 40 toneladas de alimentos. El volumen responde a la necesidad de cubrir las distintas actividades previstas en la agenda papal.

La demanda de comida no será uniforme. Según el informe, aumentará progresivamente con el desarrollo de la agenda y alcanzará sus niveles más elevados durante el martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

Esta concentración responde a que las principales actividades de la visita se realizarán en esas jornadas. El personal operativo se duplicará en puntos clave como Luján, donde se espera una masiva concurrencia de fieles.

Damián Di Pace, director de Focus Market, destacó la relevancia del tema: "Garantizar servicios de alimentación adecuados para quienes sostienen el operativo no es un detalle menor ni un costo 'blando'".

"Desde una perspectiva económica, es un factor crítico de productividad del capital humano, de gestión de riesgos y de eficiencia operativa", explicó Di Pace, subrayando que la comida impacta directamente en el rendimiento de miles de trabajadores durante jornadas extenuantes.

El operativo de seguridad más grande en décadas

La estructura de alimentación acompañará un despliegue sin precedentes. Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, el operativo contará con 16.680 efectivos del Sistema Integrado de Seguridad.

De ese total, más de 15.000 estarán destinados a tareas de seguridad y patrullaje. También participarán cadetes, agentes de prevención, personal de tránsito, bomberos, Defensa Civil y equipos de emergencias médicas.

En territorio bonaerense, el dispositivo sanitario incluirá más de 1.200 trabajadores de la salud. Se desplegarán 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles y 12 puestos médicos de mayor complejidad.

Además, habrá ocho hospitales de referencia y cuatro hospitales de campaña. A esto se sumarán dos helicópteros sanitarios, 85 postas de cuidado y 51 puestos sanitarios, según los datos recopilados por Focus Market.

La coordinación entre jurisdicciones será clave. El operativo demandará articulación permanente entre la Ciudad de Buenos Aires, la provincia y las fuerzas de seguridad nacionales.

Cuánto representa la alimentación en el costo total del operativo

Di Pace sostuvo que el gasto destinado a las comidas representa una proporción reducida del presupuesto total del operativo, aunque resulta fundamental para su funcionamiento.

"En eventos de esta magnitud, tratar la alimentación del personal como un ítem residual es un error de gestión", señaló el director de Focus Market.

"Tratarla como parte integral de la planificación logística y de la gestión de riesgos es lo que maximiza el retorno de todo el dispositivo desplegado", agregó, enfatizando que la inversión en comida se traduce en mayor eficiencia operativa y reduce riesgos de fatiga o errores humanos en tareas críticas.

El informe no precisa el monto total que demandará el servicio de catering. Sin embargo, dimensiona su alcance a través de las 100.000 raciones previstas para la visita papal.

La logística de alimentación se suma a otros costos del operativo: movilidad, comunicaciones, infraestructura temporal y equipamiento médico. La visita del papa León XIV representa uno de los desafíos logísticos más complejos que enfrentará la Argentina en los próximos años.