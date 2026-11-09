Jubilados pueden viajar gratis en Subte sin Sube: cómo es el trámite y qué se necesita

El Gobierno porteño habilitó un beneficio para todos los jubilados de la Ciudad de Buenos Aires utilicen el subte sin pagar y de manera muy sencilla

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo sistema que permite a los adultos mayores viajar de forma gratuita en la red de Subte con tan solo escanear el código de barras de su Documento Nacional de Identidad en los molinetes. La iniciativa busca simplificar el acceso a la franquicia, eliminar la intermediación de la tarjeta SUBE o la aplicaciones de celular y reducir la carga de trámites administrativos para los beneficiarios.

El beneficio está dirigido específicamente a los jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que residan en la Ciudad de Buenos Aires y perciban ingresos previsionales de hasta 2,5 haberes mínimos. "Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete y viajan", remarcó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la presentación de la medida.

Jubilados porteños pueden realizar el trámite para viajar gratis en Subte con el DNI

Subte gratis para jubilados: requisitos y cómo realizar el trámite presencial o virtual

La nueva modalidad alcanza tanto a quienes soliciten el boleto gratuito por primera vez como a quienes ya contaban con la franquicia activa mediante otros soportes. Para habilitar el DNI como medio de validación, los interesados deben completar una única gestión previa.

Modalidad virtual: Ingresando al formulario oficial de la Ciudad en la web (buenosaires.gob.ar/tramites/boleto-gratuito-para-jubilados-pensionados-y-retirados).

Modalidad presencial: Sin necesidad de turno previo, concurriendo a las oficinas de atención a jubilados ubicadas en las distintas sedes comunales.

Documentación requerida: Cargar o presentar datos personales (nombre, dirección, CUIL y teléfono), foto de frente y dorso del DNI y copia del último recibo de haberes.

Declaración jurada: El beneficiario debe declarar formalmente que no percibe otros ingresos de ninguna naturaleza más allá de los haberes previsionales informados.

Una vez revisada y aprobada la solicitud, el usuario recibirá una confirmación vía WhatsApp. A partir de ese instante, la persona quedará dada de alta en el sistema y podrá apoyar el código de barras de su DNI directamente sobre los validadores de los molinetes Multipago habilitados en todas las estaciones de la red subterránea para viajar sin costo.