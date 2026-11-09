Cuáles son los tres sitios argentinos declarados como Patrimonio Geológico Mundial

Tres imponentes paisajes del territorio argentinos fueron incluidos en un listado de 100 territorios de alto valor geológico a nivel mundial

Tres emblemáticos paisajes del territorio nacional fueron seleccionados dentro del exclusivo listado de los 100 nuevos Sitios de Patrimonio Geológico Mundial, distinción otorgada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS).

Las candidaturas argentinas fueron postuladas de manera oficial por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) con el aporte técnico de profesionales e investigadores externos, destacando el valor científico internacional, la singularidad geomorfológica y la historia evolutiva de cada una de estas zonas.

Sitios argentinos de Patrimonio Geológico Mundial

El reconocimiento internacional sitúa a la Argentina como un referente mundial para la investigación y el geoturismo, al premiar estructuras tectónicas y volcánicas únicas en el planeta.

Cerro Aconcagua (Mendoza)

Ubicado en los Andes Centrales a 6.961 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Aconcagua representa la cumbre más alta del Hemisferio Occidental y constituye un laboratorio natural extraordinario para el estudio de la tectónica de placas y el crecimiento de la cordillera.

Su estructura es un ejemplo mundial de los procesos de subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana. A diferencia de otros sectores, aquí la subducción se produce con un ángulo casi horizontal (subducción plana), lo que provocó una fuerte compresión y un acortamiento orogénico de más de 60 kilómetros entre los 20 y 8 millones de años atrás. El paisaje actual permite observar claramente sedimentos marinos y continentales del Jurásico y Cretácico plegados y deformados en su base, coronados en la cima por imponentes rocas volcánicas del Mioceno.

Campo de Piedra Pómez (Catamarca)

Emplazado a más de 3.500 metros de altitud en la Puna catamarqueña, el Campo de Piedra Pómez abarca un área de unos 250 kilómetros cuadrados originada por la erupción masiva de la caldera del Cerro Blanco hace aproximadamente 73.000 años.

El sitio destaca por sus formaciones eólicas únicas desarrolladas sobre mantos de ignimbrita volcánica. La acción constante de los vientos intensos y la aridez extrema del entorno modelaron un imponente campo de mesoyardangs (bloques de piedra pómez esculpidos que superan los 6 metros de altura y se alinean en dirección noroeste) junto a megarriples de gravas gruesas, consideradas entre las estructuras de erupción y transporte eólico más grandes registradas en la Tierra.

Complejo Plutónico Fitz Roy (Santa Cruz)

Ubicado en la Patagonia Austral cerca de El Chaltén y dentro del Parque Nacional Los Glaciares, el Complejo Plutónico Fitz Roy (con sus picos emblemáticos Cerro Fitz Roy o Chaltén —3.405 m— y Cerro Torre —3.128 m—) ofrece uno de los relieves montañosos más espectaculares del planeta.

El complejo está formado por intrusiones de granito del Mioceno (con edades entre 16,9 y 16,3 millones de años) surgidas en la transición entre la estepa patagónica y el Campo de Hielo Patagónico Sur. La combinación de ascensos tectónicos masivos posteriores y una intensa erosión glaciar durante el Cuaternario removió las rocas superficiales, dejando al descubierto estas legendarias agujas de roca desnuda rodeadas por incisos valles glaciares.