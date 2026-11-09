En su recorrido por la Catedral, el papa León XIV pidió acompañar a los más necesitados

Durante la ceremonia en la Catedral, el Pontífice evocó la riqueza espiritual del país y elogió la unidad forjada por distintas tradiciones de fe

El Papa León XIV se hizo presente este lunes en la Catedral Metropolitana y, en presencia de los obispos y en consonancia con lo expresado horas antes en el Palacio Libertad, hizo hincapié en la necesidad de sostener las iniciativas que contribuyan al bienestar de la sociedad, con especial atención a quienes más lo necesitan, destacando el valor del trabajo, la justicia social y el compromiso de las instituciones con el bien común.

"Queridos hermanos, sostengan las iniciativas que benefician a las personas confiadas a su cuidado, alégrense por cuanto favorece la vida de su pueblo: el trabajo honrado, la atención a los más necesitados y las instituciones que sirven con responsabilidad al bien común. Acompañen a quienes trabajan por el desarrollo integral de cada persona", afirmó el Sumo Pontífice.

También los alentó a continuar la tarea junto a los equipos sinodales y a mantener la escucha de las demandas de la sociedad argentina. "La esperanza de los bienes eternos nos anima a buscar la justicia y a cultivar la fraternidad en esta tierra", sostuvo.

"Nuestra misión consiste en trabajar incansablemente para que todos los hombres conozcan a Cristo y puedan reconocerse como hermanos", afirmó.

El Papa hizo un recorrido geográfico por la fe argentina

En otro tramo del discurso, el Papa destacó la diversidad de las expresiones de la fe católica en territorio argentino. "Quisiera que en este momento de oración recorramos juntos con nuestro pensamiento las distintas regiones de este país", sostuvo y resaltó: "En cada una de estas provincias nuestra fe ha echado raíces, dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana sin perder la unidad que nace de Cristo".

El discurso del pontífice se transformó en un viaje poético por el mapa argentino. Cada región fue mencionada con sus características distintivas, en un relato que buscó abarcar la totalidad del territorio nacional.

"Pensemos en el noroeste, en su fe sencilla y sus hondas devociones", comenzó León XIV. "Vayamos al litoral, con sus grandes ríos y sus campos sembrados de futuro", continuó.

El Papa siguió su recorrido hacia el noreste. "Crucemos al noreste, para asombrarnos de sus maravillosas cataratas y sus extensos yerbatales, que distinguen las costumbres de todo el Cono Sur", destacó.

La región de Cuyo tampoco quedó afuera del relato papal. "Acerquémonos a la región de Cuyo, donde las viñas dan alegría al corazón del hombre", expresó el pontífice con una referencia bíblica implícita.

"Pasemos por las pampas y valoremos la sabiduría de quienes trabajan la tierra", continuó León XIV. El Papa pidió subir mentalmente a las sierras "y, desde lo alto, apreciar los dones de la creación".

El sur argentino cerró el recorrido geográfico. "Vayamos al sur, donde el frío y los desiertos no impiden la cálida acogida de la fe", afirmó el pontífice con una frase que contrastó las condiciones climáticas con la calidez de la devoción.

La Virgen María como presencia unificadora

"En esta variedad geográfica y cultural encontramos una presencia maternal que acompaña a sus habitantes y hacia la cual el pueblo expresa su cariño en marchas y peregrinaciones, en caminos de fe y de promesas recorridos a pie o a caballo, en poemas, oraciones y cantos que se elevan en honor de su nombre", afirmó el Papa.

León XIV identificó a esa presencia maternal. "Hablo de la Inmaculada Virgen María, a quien se le da diversas denominaciones", indicó el pontífice.

El Papa recordó el rol de María en los orígenes de la Iglesia. "Ella, que permaneció unida a los apóstoles en la oración, acompaña hoy también a la Iglesia que anuncia a su Hijo, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños", sostuvo.

Homenaje a Francisco y encuentro con fieles

Durante su recorrido por la Catedral, León XIV visitó el memorial en honor al papa Francisco que está dentro del templo. Acompañado por un grupo de niños, el pontífice le entregó ofrendas florales al memorial.

El Papa también se detuvo a rezar frente a la placa conmemorativa en honor a su antecesor. Fue un momento de silencio y recogimiento dentro de la apretada agenda papal.

Al salir de la Catedral, el Papa se encontró con una multitud de fieles que lo esperaba para poder saludarlo. Como última actividad del lunes, cenó con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Este martes 10 de noviembre, el pontífice estará en la provincia de Córdoba y dará un discurso en la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A. (FAdeA), continuando así su recorrido por distintos puntos del país.