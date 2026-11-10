Más de 30 marcas ofrecen descuentos de hasta el 50% en La Rural. Hay promociones 3x2, beneficios con una app y opciones de financiación

Funciona diariamente de 12 a 20h. Los fines de semana suma un patio gastronómico al aire libre.

Ofrece descuentos de hasta 50% y 3x2 en más de 30 marcas como Adidas y Nike, y un 30% con Appa!.

Re!Outlet se realiza en La Rural, Palermo, hasta el 20 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

El Re!Outlet ya abrió sus puertas en La Rural y reúne a más de 30 marcas de indumentaria, calzado, accesorios y productos de consumo con promociones que incluyen descuentos de hasta el 50% y ofertas 3x2. La feria funciona en el Pabellón Verde del predio de Palermo y permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Entre las firmas participantes se encuentran Adidas, Nike, Puma y Levi's, además de marcas de moda femenina y masculina, ropa infantil, productos deportivos y artículos de belleza. La propuesta también contempla un descuento del 30% en marcas adheridas a través de la aplicación ¡Appa! y alternativas de financiación.

El evento funciona todos los días de 12 a 20 y tiene ingreso peatonal por avenida Sarmiento 2704. Además, durante los fines de semana incorpora un patio gastronómico al aire libre, con opciones para quienes quieran combinar las compras con una actividad recreativa.

Con una convocatoria que se extenderá durante 15 días, Re!Outlet concentra en un mismo espacio diferentes propuestas comerciales para quienes buscan aprovechar promociones en ropa, zapatillas y otros productos antes de que termine noviembre.

Qué descuentos y ofertas hay en el Re!Outlet de La Rural

Las promociones son uno de los principales ejes de esta edición. La organización anunció descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, además de ofertas 3x2 en determinados artículos.

A estos beneficios se suma una promoción del 30% de descuento en las marcas adheridas mediante la aplicación ¡Appa!. También habrá opciones de financiación, cuyas condiciones dependerán de las empresas participantes y los medios de pago disponibles.

Las ofertas alcanzan distintos rubros y categorías, por lo que los visitantes pueden encontrar alternativas tanto en indumentaria deportiva como en ropa urbana, moda femenina y masculina, productos infantiles y belleza.

Entre las modalidades comerciales anunciadas se encuentran descuentos de hasta el 50% disponibles en productos seleccionados, promociones 3x2 en determinados artículos y un 30% de descuento con ¡Appa! para las marcas adheridas a la aplicación, además de alternativas de financiación sujetas a las condiciones de cada comercio.

Los descuentos y las promociones pueden variar según el local y los productos incluidos. Por eso, quienes visiten la feria deberán consultar las condiciones particulares antes de realizar una compra.

Qué marcas participan del Re!Outlet en noviembre

La edición que se desarrolla en La Rural cuenta con más de 30 marcas de diferentes segmentos del mercado. La oferta incluye indumentaria deportiva, moda urbana, ropa para adultos, productos infantiles y artículos de cuidado personal.

En el rubro deportivo y urbano participan Adidas, Puma, Nike, Levi's, Bolivia y King of the Kongo. Estas firmas ofrecen alternativas de indumentaria, calzado y accesorios vinculados con la actividad física y el uso cotidiano.

La propuesta de moda femenina y masculina incluye a Portsaid, Indian, Rochas y Drims, con prendas para distintos públicos y estilos.

Por su parte, el segmento infantil y adolescente reúne a 47 Street, Cheeky, Mimo, Carter's y Magic Store. Esta última marca cuenta con merchandising oficial de Disney, una propuesta que incorpora artículos vinculados con personajes y producciones de la compañía.

También participa Pigmento, dentro de la categoría de belleza y cuidado personal, que amplía la oferta comercial más allá de la ropa y el calzado.

Entre las otras firmas mencionadas en la convocatoria aparecen Hoka, UGG, La Martina, Cardón, Lee, Wrangler, Brooksfield, Mistral, Ver, Caro Cuore, Perramus, Equus, Boardriders, Garçon García, Top White, Queen Juana y Animal.

La diversidad de marcas permite recorrer diferentes categorías en una misma visita y consultar las promociones disponibles en cada espacio comercial.

Ropa, zapatillas y productos para distintos públicos

La distribución de las marcas por rubro permite identificar qué opciones pueden encontrar quienes se acerquen al predio.

En el segmento deportivo, Adidas, Nike y Puma concentran parte de la oferta de indumentaria y calzado. Levi's, Bolivia y King of the Kongo, en tanto, forman parte de la propuesta urbana.

Para quienes buscan ropa femenina y masculina, Portsaid, Indian, Rochas y Drims integran el grupo de firmas participantes. La presencia de distintas marcas permite comparar prendas y precios dentro de una misma categoría.

El sector infantil y teen también tiene una participación destacada, con propuestas de 47 Street, Cheeky, Mimo, Carter's y Magic Store. La oferta incluye indumentaria y productos destinados a chicos y adolescentes, además de merchandising oficial de Disney.

A su vez, Pigmento incorpora artículos de belleza y cuidado personal, por lo que el recorrido no queda limitado a las categorías tradicionales de un outlet de ropa.

La variedad de rubros constituye uno de los aspectos centrales de esta edición, ya que permite encontrar productos para diferentes integrantes de la familia y consultar las promociones de varias marcas en un mismo lugar.

Dónde queda el outlet y hasta cuándo se puede visitar

El Re!Outlet funciona en el Pabellón Verde de La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La entrada es gratuita y el acceso peatonal se realiza por avenida Sarmiento 2704.

La feria permanecerá abierta hasta el viernes 20 de noviembre, por lo que todavía hay tiempo para recorrer los locales y consultar las ofertas disponibles.

Los principales datos para organizar la visita son:

Lugar: Pabellón Verde de La Rural, Palermo

Dirección de ingreso: avenida Sarmiento 2704 , Ciudad de Buenos Aires

, Ciudad de Buenos Aires Fechas: del 5 al 20 de noviembre de 2026

Horario: todos los días, de 12 a 20

Entrada: libre y gratuita

Estacionamiento: se deberá consultar la disponibilidad y las condiciones del predio

Además de los espacios comerciales, durante los fines de semana funciona un patio gastronómico al aire libre. La propuesta permite acceder a opciones de comida y bebida dentro del predio y sumar una pausa durante el recorrido.

El patio gastronómico, otra propuesta del evento

La edición de noviembre incorporó un sector gastronómico al aire libre que funciona durante los fines de semana. El espacio amplía las actividades disponibles para quienes visitan La Rural y ofrece una alternativa para permanecer en el predio después de recorrer los locales.

La propuesta está integrada a la convocatoria general y acompaña la actividad comercial de las marcas participantes.

De esta manera, quienes concurran pueden combinar las compras de indumentaria, calzado y productos de consumo con una visita al patio gastronómico.

Los outlets y las promociones en un contexto de consumo moderado

La realización de esta edición de Re!Outlet coincide con un escenario en el que el consumo de los hogares todavía presenta dificultades para consolidar una recuperación.

Según los datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) correspondientes a septiembre, el indicador de consumo registró una caída interanual del 0,8%, mientras que la variación mensual desestacionalizada fue positiva en un 0,05%.

El rubro de indumentaria y calzado también mostró una contracción interanual estimada del 1,5%, de acuerdo con el relevamiento mencionado.

En ese contexto, las promociones y los descuentos representan una herramienta comercial para incentivar las ventas y acercar productos a consumidores que comparan precios antes de realizar sus compras.

Los outlets concentran distintas marcas en un mismo espacio y ofrecen productos con condiciones comerciales que pueden diferir de las de los locales tradicionales. Para las empresas, estos eventos constituyen un canal adicional de comercialización, mientras que para los compradores permiten consultar alternativas y evaluar los beneficios disponibles.

Qué es Re!Outlet y cuántas marcas reúne

Re!Outlet es un evento comercial que convoca a marcas nacionales e internacionales de indumentaria, calzado, deporte y lifestyle. Su formato reúne espacios de venta de distintas empresas durante períodos determinados y contempla promociones específicas para cada edición.

Según la información institucional, a lo largo de sus diferentes convocatorias participaron más de 80 firmas. Esa cifra corresponde al conjunto de las ediciones realizadas y no exclusivamente a la feria que actualmente funciona en La Rural.

La convocatoria de noviembre reúne a más de 30 marcas y permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre. Durante ese período, los visitantes podrán acceder a las ofertas anunciadas, consultar las condiciones de financiación y recorrer las distintas categorías comerciales con entrada gratuita.

Las novedades sobre las promociones y las marcas participantes se difunden a través de los canales oficiales de Re!Outlet.