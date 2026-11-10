Misa del Papa en Luján: cuánto cuesta viajar en combi, micro o Uber desde CABA y conurbano

La visita del papa León XIV tendrá uno de sus momentos centrales este miércoles cuando presida una misa frente a la Basílica de Luján

Hay cortes de tránsito importantes. No se accede directamente a la Basílica; se requiere combinación con trenes reforzados y traslados internos.

Miles de fieles se movilizan a Luján por la misa, buscando alternativas de transporte que eviten las complicaciones del tránsito y operativos especiales.

La misa que celebrará el miércoles en la Basílica de Luján moviliza a miles de fieles desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que buscan alternativas para llegar a la ciudad sin depender del auto particular y evitar las complicaciones del operativo de tránsito.

El traslado puede costar desde poco más de $41.000 por persona en un servicio grupal de ida y vuelta desde Zona Norte, mientras que algunas agencias publicaron micros especiales con tarifas promocionales de $50.000. Para quienes prefieren viajar en una aplicación, Uber ofrece una referencia promedio de alrededor de $53.000 por tramo desde Buenos Aires, aunque el importe puede variar por la demanda, el horario y las restricciones de circulación.

La diferencia entre las alternativas no pasa solamente por el precio. También hay que considerar desde dónde sale cada servicio, si incluye el regreso, cuánto tiempo antes hay que presentarse y, sobre todo, hasta dónde pueden acercarse los vehículos. El municipio dispuso cortes en los principales accesos y un esquema especial de estacionamientos y transporte interno.

Cuánto cuesta viajar en combi o micro desde CABA a Luján

Una de las opciones para quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires es contratar un traslado grupal organizado por agencias de viajes. Monserock Viajes publicó un servicio especial para la misa del Papa, con micros de doble piso, baño y asientos semicama o cama. La propuesta contempla distintas paradas en Capital Federal: Liniers, en avenida Rivadavia al 11.000; UADE, en avenida 9 de Julio y avenida Independencia; Recoleta, en Carlos Pellegrini y Juncal; Palermo, en avenida Sarmiento y avenida Colombia, y Saavedra, en avenida Balbín y Deheza, frente al Parque Sarmiento.

La tarifa promocional difundida por la agencia fue de $50.000 por persona, ida y vuelta, en semicama. También ofreció la posibilidad de contratar coche cama con un adicional de $10.000 por pasajero. Sin embargo, esa preventa tenía vigencia hasta el 1° de noviembre, por lo que el importe debe tomarse como una referencia publicada y no como una tarifa garantizada para una reserva realizada a último momento.

La empresa informó que los micros saldrían durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11, con horarios coordinados según el punto de encuentro. El regreso está previsto una vez finalizada la celebración. La agencia también indicó que cada vehículo cuenta con un coordinador y un grupo de WhatsApp para comunicar novedades del viaje.

Desde Avellaneda: micro especial por $50.000 de preventa

Los vecinos de Avellaneda también cuentan con una alternativa de traslado organizada. Monserock incluyó como punto de encuentro la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Teniente General García, desde donde parte el servicio hacia Luján. La tarifa promocional publicada por la agencia fue la misma que para el resto de las paradas: $50.000 por persona, ida y vuelta, en semicama. El adicional para viajar en coche cama se había fijado en $10.000. Como en el caso de CABA, se trata de valores de preventa cuyo plazo ya venció, de modo que es necesario confirmar con la empresa si conserva esos importes, si dispone de lugares y cuál es el horario definitivo.

La ventaja de esta modalidad es que evita tener que trasladarse primero hasta Capital Federal para tomar un micro. En una jornada con cortes y una convocatoria extraordinaria, salir desde un punto cercano al domicilio puede simplificar parte del recorrido, aunque no elimina las demoras que puedan producirse en los accesos a Luján.

San Isidro: combi desde Zona Norte y otra opción en micro

Para quienes salen desde San Isidro hay dos propuestas publicadas. La primera es el traslado comercializado por Plataforma 10 y operado por Tu Traslado. El servicio figura con un precio de $41.125 por persona, ida y vuelta, para la zona Norte. El punto de encuentro informado es el McDonald's de avenida Márquez y colectora de Panamericana, en las inmediaciones del acceso.

La plataforma también detalla otras paradas de Zona Norte, entre ellas Vicente López, Don Torcuato, El Talar, San Miguel, Escobar, Campana y Zárate. En el caso de San Isidro, el punto de subida es el local de Rolón y Panamericana. La reserva se realiza para el miércoles 11 de noviembre y el precio publicado es de $41.125 por pasajero.

La empresa aclara que el traslado es grupal, de ida y vuelta, y que el horario exacto se confirma antes del evento. También informa que el servicio necesita un mínimo de cuatro pasajeros; si no se alcanza ese número, se ofrece una alternativa privada con otro precio o el reintegro del importe. La compra incluye únicamente el transporte, no una entrada a la misa.

La segunda posibilidad para San Isidro es el micro de Monserock Viajes, que estableció como punto de salida avenida Márquez y colectora de Panamericana, frente al McDonald's. La tarifa promocional publicada fue de $50.000 por persona, ida y vuelta, en semicama, con el mismo adicional de $10.000 para coche cama. También en este caso la preventa venció, por lo que el valor requiere confirmación directa.

En términos de precio publicado, el traslado de Plataforma 10 aparece como la alternativa más económica para San Isidro: cuesta $8.875 menos que la tarifa promocional de $50.000 difundida por Monserock. La comparación, de todos modos, debe considerar que esta última ya no está vigente como oferta de preventa.

Cuánto cuesta ir en Uber desde CABA a Luján

Quienes prefieren viajar por su cuenta pueden consultar Uber para cubrir el trayecto entre Buenos Aires y Luján. La página de estimaciones de la plataforma informa una tarifa promedio de $53.362 para el recorrido, con una distancia aproximada de 72 kilómetros y un tiempo habitual de alrededor de una hora y veinte minutos. Dentro de las opciones publicadas, UberX registra un promedio de $63.896 por viaje, mientras que Comfort alcanza los $77.401. También aparece la alternativa Wait & Save, con un promedio de $57.438, y Uber Juntos, con un valor de referencia de $50.107.

Son importes orientativos: la propia empresa aclara que reflejan promedios del último mes y que no constituyen precios fijos ni garantizados. La tarifa efectiva se consulta en la aplicación, con el origen y el destino cargados, y puede modificarse por la cantidad de solicitudes, el tránsito y otros factores.

Además, el precio informado corresponde a un solo tramo. Quien viaje en Uber deberá presupuestar también el regreso, que puede tener un valor diferente y resultar más caro si se concentra la demanda al terminar la misa. Para dos, tres o cuatro pasajeros, dividir el costo del vehículo puede volver más competitiva esta opción frente a un traslado individual en micro, aunque hay que tener en cuenta que el auto podría no llegar hasta las inmediaciones de la Basílica.

Para quienes parten desde Avellaneda o San Isidro no hay una tarifa pública equivalente que permita establecer un precio confiable. La referencia debe obtenerse en la aplicación ingresando la dirección exacta de salida y el destino. No conviene extrapolar automáticamente el promedio de CABA porque cambian la distancia y las condiciones del recorrido.

El dato clave: los cortes pueden cambiar el viaje

El costo del traslado no es el único aspecto que deben evaluar quienes viajen a Luján. El operativo de seguridad y tránsito establece restricciones que modifican los recorridos habituales y obligan a prever más tiempo para llegar a la zona de la celebración.

Según informó la Municipalidad de Luján, la misa se realizará el miércoles 11 de noviembre a las 10, frente a la Basílica. El ingreso es libre y se accede desde la rotonda Ana de Matos, en la intersección de Pellegrini y avenida Nuestra Señora de Luján. Las puertas se habilitaron desde el martes a las 16 y permanecerán abiertas hasta la finalización de la ceremonia.

Uno de los puntos más importantes para quienes salen desde CABA y el sur del conurbano es que el miércoles, entre las 0 y las 14, estará cerrado al tránsito el tramo del Acceso Oeste comprendido entre General Paz y Luján, en ambas manos. Por eso, no debe suponerse que un Uber o un micro podrá llegar directamente hasta la Basílica por el recorrido habitual.

Además, desde el martes a las 12 comenzaron los cortes de acceso vehicular a la ciudad. Los automóviles son derivados hacia estacionamientos habilitados en distintos puntos, entre ellos Cortínez, Open Door y Jáuregui. Desde allí, los asistentes deberán continuar a pie o utilizar los servicios de transporte público previstos para acercarse al centro.

El municipio informó que la empresa local 11 de Junio reforzará los traslados internos entre Jáuregui, Open Door y Cortínez. También habrá corredores especiales para los servicios de media distancia por las rutas nacionales y provinciales 5 y 47.

El tren y el transporte público, otra alternativa

Frente a las restricciones para los vehículos particulares, el transporte ferroviario tendrá un papel central. La línea Sarmiento funcionará con capacidad operativa reforzada y una frecuencia de 11 minutos en el tramo Once-Moreno. El servicio continuará entre Moreno y Luján, con refuerzos de ómnibus de la empresa Atlántida.

La línea San Martín, por su parte, operará con un esquema de día hábil y frecuencias ampliadas entre Retiro y la estación Cabred, en Open Door. Desde allí, los pasajeros deberán completar el recorrido hacia el lugar de la misa según las indicaciones del operativo.

La elección entre tren, micro, combi o Uber dependerá del punto de partida, la cantidad de personas que viajen juntas y la posibilidad de acceder a un servicio que incluya el regreso. Para una persona que sale desde San Isidro, el traslado grupal de Plataforma 10, con una tarifa publicada de $41.125 ida y vuelta, aparece como una opción competitiva. Desde CABA y Avellaneda, Monserock difundió micros con una preventa de $50.000, aunque es necesario verificar si mantiene lugares y condiciones.

Uber ofrece mayor flexibilidad, pero el promedio de $53.362 desde Buenos Aires corresponde a un solo tramo y no contempla eventuales aumentos por demanda. En una jornada excepcional, la tarifa que finalmente muestre la aplicación puede ser diferente.

La recomendación central es confirmar el punto de encuentro, el horario de salida y las condiciones del regreso antes de pagar. Y, sobre todo, consultar los canales oficiales de la Municipalidad de Luján para conocer los accesos habilitados y los desvíos. En esta ocasión, llegar hasta la ciudad no significa necesariamente poder hacerlo en vehículo hasta la puerta de la Basílica: el último tramo puede requerir una combinación de transporte público y caminata.