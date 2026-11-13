Dónde ver gratis camisetas de fútbol de diferentes Papas en La Noche de los Museos

El Templo del Otro Partido abre gratis el sábado 14 de 19 a 2 en el Microcentro, con camisetas de fútbol con homenajes a diferentes Papas

El sábado 14 de noviembre, durante la 22ª edición de La Noche de los Museos, el Templo del Otro Partido (TOP) abre sus puertas en el Microcentro con entrada libre y gratuita. Es un museo que el resto del año solo se visita con tours privados y que cuenta el lado comercial del fútbol. Esta vez, además, muestra las camisetas del Papa que su fundador exhibió durante la visita de León XIV.

¿Qué es el Templo del Otro Partido? Lo fundó el periodista y especialista en negocios Claudio Destéfano. Su colección reúne no menos de 8.000 piezas: camisetas usadas en partidos, indumentaria con sponsors históricos y material promocional de fútbol, tenis, básquet, rugby y hockey. La idea es contar "el otro partido", el que juegan las marcas, los patrocinios y los negocios detrás de cada club.

¿Qué camisetas de diferentes Papas se pueden ver?

Con la reciente visita de León XIV, el TOP y la agencia AMEN Argentina lanzaron una campaña con las camisetas de los "clubes papales", bajo el lema "Bienvenido León XIV al país que hace del fútbol una religión".

Entre ellas están:

• Almirante Brown: una edición blanca con la cara de Francisco y su lema, "Miserando atque eligendo".

• Deportivo Papa Francisco: blanca, con una franja amarilla y negra.

• Vaticano: amarilla, de Joma, con el logo del Jubileo 2025.

• Juan XXIII y Pablo VI: clubes que llevan el nombre de otros Papas.

La más cara de la colección es la más nueva: la que el colegio Juan Pablo II College, de Chongoyape, Perú, sacó en homenaje a León XIV. Destéfano pagó US$150 por ella. También tiene dos camisetas de San Lorenzo, el club de Francisco: una de cuando fue elegido Papa y otra de cuando murió.

Del colegio peruano también compró la número 26 y la número 5: según cuenta, el 26 de mayo fue el día en que Juan Pablo II anunció que venía a la Argentina.

Durante la visita, Destéfano exhibió sus camisetas papales en el Hotel Marriott, pero solo para los periodistas extranjeros. El público las puede ver el sábado.

Camiseta de Almirante Brown con la imagen de Francisco

¿Dónde queda?

En The Corner Downtown, Bartolomé Mitre 480, en pleno Microcentro. El sábado 14 abre de 19 a 2, con entrada libre y gratuita. El resto del año, el museo es privado y solo se visita con tours que organiza la agencia Grupo Summa.

El edificio, diseñado por Mario Roberto Álvarez, alberga la sucursal más grande del Banco Santander y las oficinas de IRSA y Cresud. Para 2027 se proyectan un rooftop y la apertura del museo al público.

¿Cómo aprovechar La Noche de los Museos?

Este año participan más de 350 museos, centros culturales y edificios históricos, un récord para el evento. Abren el sábado 14 de 19 a 2 y la entrada es gratis en casi todos.

• Transporte gratis: los colectivos no cobran desde las 18 del sábado hasta las 3 del domingo, con el pase libre oficial; el subte es gratis desde las 18 y conviene confirmar en la web hasta qué hora funciona cada línea.

• eBus y Ecobici: buses eléctricos recorren el Microcentro y el Casco Histórico cada 15 minutos, y las bicis públicas tienen hasta cuatro viajes gratis de 45 minutos con el pase de la Noche.

• Cerca del TOP, a pie: la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), el Cabildo, el Museo de la Ciudad (Defensa 187) y el Palacio Barolo, donde las visitas guiadas se pagan y requieren reserva.

• Teatro Colón: abre de 23:45 a 4, sin inscripción previa y con cupo limitado.

• A medianoche: viaje histórico en los vagones La Brugeoise de 1913, desde la estación Perú de la línea A.

• Torre Monumental: la subida al mirador puede tener más de tres horas de espera.